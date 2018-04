Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a honlap működtetője a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéséhez kötött tevékenységet végezzen.","shortLead":"Vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a honlap működtetője a jegybank engedélyéhez vagy...","id":"20180416_lekapta_a_netrol_a_nedolgozzhut_a_jegybank","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e3d1cb-5d7a-4fba-a456-ee03b620c214","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_lekapta_a_netrol_a_nedolgozzhut_a_jegybank","timestamp":"2018. április. 16. 11:07","title":"A jegybank megtiltotta a Nedolgozz.hu tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e250bcb6-6358-494a-b126-234fadd73b01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A jegybanki alapítványok egyik impozáns épületében, az Ybl Vízházban szeretne éttermet üzemeltetni a Dakar ralikról ismert Szalay Balázs, aki új céget hozott létre Várkert Casino Kft. néven.","shortLead":"A jegybanki alapítványok egyik impozáns épületében, az Ybl Vízházban szeretne éttermet üzemeltetni a Dakar ralikról...","id":"201815_varkert_casino_szalay_balazs_etterme","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e250bcb6-6358-494a-b126-234fadd73b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9405c4-eaab-4bf9-9ea5-31be8585b753","keywords":null,"link":"/kkv/201815_varkert_casino_szalay_balazs_etterme","timestamp":"2018. április. 15. 19:00","title":"A dakaros Szalay Balázs egy MNB-alapítvány házában nyitna éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes elnökséget, majd az olimpiai hetedik Miklós Editet, a héten visszavonult alpesi sízőt választották meg elnöknek a Magyar Sí Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes...","id":"20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1072-306f-4730-b2b2-0fd84971d98b","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","timestamp":"2018. április. 15. 17:56","title":"A bíróságon folytatódhat a síszövetség elnökválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19224e5-43f0-4092-ab58-4fc19824db93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2014-es makadámdió-botránynak börtönbüntetés lett a vége. Most állítólag nem minden úgy történt, ahogy eddig hallani lehetett, de bocsánatkérés már volt.","shortLead":"A 2014-es makadámdió-botránynak börtönbüntetés lett a vége. Most állítólag nem minden úgy történt, ahogy eddig hallani...","id":"20180416_masik_hisztis_lanya_miatt_is_magyarazkodhat_a_koreai_legitarsasag_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d19224e5-43f0-4092-ab58-4fc19824db93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24e8c-bffe-4f9f-a18f-193713811e42","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_masik_hisztis_lanya_miatt_is_magyarazkodhat_a_koreai_legitarsasag_elnoke","timestamp":"2018. április. 16. 11:57","title":"Másik hisztis lánya miatt is magyarázkodhat a koreai légitársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","shortLead":"Cisztás fibrózisban szenvedett a beteg, ezért volt szüksége új tüdőre.","id":"20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c53fd11-abe3-4447-a601-cb60ee4f9d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_elvegeztek_itthon_az_elso_gyermek_tudoatultetest","timestamp":"2018. április. 16. 09:51","title":"Elvégezték itthon az első gyermek-tüdőátültetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","id":"20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5df2fb-32f1-4210-9639-20b78c8ebf8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","timestamp":"2018. április. 16. 14:29","title":"Mégis megy magyar film Cannes-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati vezetőinek ügyében, mert szerintük megkérdőjelezhető a tavaly szeptemberben hozott jogerős, felmentő ítélet – írja a Magyar Idők.","shortLead":"Felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati...","id":"20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e58cab-8e3f-431e-827f-47a364458308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa319740-dfe3-4b94-9ba5-804fbed4fe76","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_kuria_ele_viheti_a_kempert_polt_peter","timestamp":"2018. április. 16. 08:23","title":"Kúria elé viheti a kémpert Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és Balatonfüreden több mint 600 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért.","shortLead":"Nehezen megfizethető luxussá válhat a nyaralóvásárlás; van, ahol 20 százalékkal is emelkedtek az árak. Siófokon és...","id":"20180416_Nyaralot_venne_Tavaly_meg_jo_otlet_volt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55e48111-0d96-437d-af46-9be8e41282c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e61e454-4664-41cb-9c44-c4f3bfdb4fa6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180416_Nyaralot_venne_Tavaly_meg_jo_otlet_volt","timestamp":"2018. április. 16. 11:41","title":"Nyaralót venne? Tavaly még jó ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]