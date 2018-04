A kenguruk nagyjából egy hónapos vemhesség után meglehetősen fejletlen utódokat hoznak a világra. A szinte embrionális állapotú újszülöttek fejlődése hónapokon át az anyaállat testén kívül, az erszényben folytatódik. A kenguruknak különösen jól fejlett erszénye van, amely lényegében körülveszi az emlőket. Az újszülött önerőből mászik fel az erszénybe, hogy aztán hónapokig ki se nézzen onnan.

Miután a kiskenguruk szeme kinyílik, időről időre kitekinget már. A következő lépés az, hogy néha már ki is jár az erszényből, végül eljön az az idő is, amikor az anyaállat többé nem engedi vissza a kölyköt, csak a fejét dughatja be még néha, hogy az emlőkből pár csepp tejet igyon.

A budapesti állatkertben élő négy kengurufaj közül a közelmúltban három fajnál is volt szaporulat. Az ecsetfarkú patkánykenguruknál a kölykök már februárban előjöttek az erszényből, a kormos kenguru néven is ismert nyugati szürke óriáskenguruknál pedig az egyik kölyök már márciusban olyan sok időt töltött az erszényen kívül, hogy a nemét is sikerült megállapítani. A vörösnyakú, vagy más néven Bennett-kenguruknál is született utód. Róla tett közzé videót kedden az állatkert.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.