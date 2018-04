Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","shortLead":"Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás vezetné a pártot. ","id":"20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87cbc36-d07c-41cd-b05a-039a141c6350","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Ket_tarselnok_venne_at_a_Jobbik_iranyitasat","timestamp":"2018. április. 17. 09:26","title":"Két társelnök venné át a Jobbik irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","shortLead":"Érkezőben a Ford új izmos kompaktja, az immár mild-hibrid technológiás Focus RS, és már fotóink is vannak róla.","id":"20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a879091-c462-489d-a069-e79b7a4fd1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26976ce-25cf-444b-b1ba-e843d514ef22","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_hibrid_ford_focus_rs_tuning_sportauto_mildhibrid","timestamp":"2018. április. 16. 10:21","title":"Mutatjuk, milyen lehet a 400 lóerős hibrid Ford Focus RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még a legkevésbé sem szeretnék. ","shortLead":"A 2022-es katari világbajnokságra akár ki is bővíthetnék a csapatok számát, de úgy tűnik, az európai ligák ezt még...","id":"20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69c95709-28b8-465b-af49-5abadfda0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8309d2-cb5e-4cc0-a429-6022013b34a9","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Nagyon_odzkodnak_az_europai_ligak_attol_hogy_48_csapatos_legyen_a_kovetkezo_focivebe","timestamp":"2018. április. 17. 14:54","title":"Nagyon ódzkodnak az európai ligák attól, hogy 48 csapatos legyen a következő focivébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A kicsik rengeteg mindent megtanulnak, ráadásul úgy, hogy az közben örömöt nyújt nekik, de az iskolában elromlik valami, és kínná válik a tanulás – állítja Lantos Mihály tanulásmódszertani tréner. Lehet-e játszva tanulni? Miért fontos a humor ebben a folyamatban? Hogy vegyük rá a gyereket az olvasásra? Interjú.","shortLead":"A kicsik rengeteg mindent megtanulnak, ráadásul úgy, hogy az közben örömöt nyújt nekik, de az iskolában elromlik...","id":"20180416_Tanulni_hatekonyan_csak_elvezettel_lehet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42307a75-a81c-46f7-ba97-761510589de2","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Tanulni_hatekonyan_csak_elvezettel_lehet","timestamp":"2018. április. 16. 14:05","title":"Jobban járunk, ha örömet csempészünk annak tanulásába is, ami nem érdekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobb hangminőséget és lényegesen hosszabb játékidőt ígér az az osztrák startup, melynek kezdeti ötletéből végül támogatásra érdemesnek talált gyártási technológia lett, így rövidesen elkészülhetnek az újgenerációs bakelitlemezek első darabjai.","shortLead":"Jobb hangminőséget és lényegesen hosszabb játékidőt ígér az az osztrák startup, melynek kezdeti ötletéből végül...","id":"20180416_hd_bakelitlemez_gyartas_rebeat_innovation_gunter_loibl","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f361de6-6670-4053-9968-fbec351864c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_hd_bakelitlemez_gyartas_rebeat_innovation_gunter_loibl","timestamp":"2018. április. 16. 20:33","title":"Visszatér a bakelit: az új lemezeken HD hang lesz, és a régi lejátszók is viszik majd őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d7d660-79de-4ed9-ab70-ca2556820d7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Példátlan dolgokat vág egymás fejéhez James Comey, az FBI tavaly elbocsátott igazgatója, és Donald Trump amerikai elnök. Az első két forduló alapján szinte biztosra vehető, hogy lesznek újabb körök is, s a hangnem még személyeskedőbb és durvább lesz. Comey egy célját mindenesetre már elérte, sikerült nagy reklámot csapni a washingtoni elitről, de leginkább Trumpról szóló könyvének.","shortLead":"Példátlan dolgokat vág egymás fejéhez James Comey, az FBI tavaly elbocsátott igazgatója, és Donald Trump amerikai...","id":"20180416_Igy_kozeledik_az_USA_a_Gnaphoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d7d660-79de-4ed9-ab70-ca2556820d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737f38bc-0de1-4ad4-8837-8f1146c29ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Igy_kozeledik_az_USA_a_Gnaphoz","timestamp":"2018. április. 16. 17:50","title":"Így közeledik az USA a G-naphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Története során hetedszer nyerte meg a francia labdarúgó-bajnokságot a Paris Saint-Germain.","id":"20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49742988-637c-48fe-ab09-0d50968bbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b23dfa-aa7a-4a0b-99bb-0789677498b0","keywords":null,"link":"/sport/20180416_nagyon_megverte_a_cimvedot_bajnok_a_psg","timestamp":"2018. április. 16. 08:37","title":"Nagyon megverte a címvédőt, bajnok a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Vajon aki bírál, az is fel tud mutatni 33 éves edzői tapasztalatot, ahogy én? – kérdezte a magyar válogatott szövetségi...","id":"20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb69373-6a95-4d24-b1f2-9f191413504f","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Leekens_elmondta_ot_csak_az_szidja_aki_irigy_ra","timestamp":"2018. április. 17. 12:43","title":"Leekens elmondta, őt csak az szidja, aki irigy rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]