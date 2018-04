Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","shortLead":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","id":"20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233c90d2-ac8d-49f4-9112-14125ae95617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","timestamp":"2018. április. 17. 16:32","title":"Nagy a baj: kevesebb sört isznak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsítják, és bűnügyi őrizetbe vették a volt úszószövetségi elnököt.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsítják, és bűnügyi őrizetbe vették a volt úszószövetségi elnököt.","id":"20180418_reszletes_vallomast_tett_gyarfas_tamas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78153ce-3f83-49c2-a97d-6a5717b4e292","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_reszletes_vallomast_tett_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 18. 09:40","title":"Gyárfás Tamás részletes vallomást tett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt a kereslet. ","shortLead":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt...","id":"20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e74cf4-3bac-4902-b61f-90efca79cb3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 09:32","title":"Ahol a panel négyzetmétere 450 ezer – ezeket az ingatlanokat keresik most a vevők Budapest egyik legfelkapottabb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbe907e-9c5c-4ed0-8a8f-237d0abc059a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy svéd cég töréstesztre vitt két népszerű autót, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak, ha rozsdásodik a kasztni. Az eredmény ijesztő.","shortLead":"Egy svéd cég töréstesztre vitt két népszerű autót, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak, ha rozsdásodik a kasztni...","id":"20180418_rozsdas_auto_toresteszt_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dbe907e-9c5c-4ed0-8a8f-237d0abc059a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff01d52-7b20-4b3a-871c-c99ad3b4639a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_rozsdas_auto_toresteszt_video","timestamp":"2018. április. 18. 08:21","title":"Amire mindenki kíváncsi: ennyire van biztonságban, ha rozsdás az autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is kevesebb a versenyszférában, ahol pedig jóval nagyobb a kiszolgáltatottság. Az utóbbi két év béremelései például sok helyen elolvadtak, ezzel sem a kormány, sem az érdekvédők nem kezdenek semmit.","shortLead":"Majd ezer szakszervezet működik az országban, ám a munkavállalók alig 10 százaléka szakszervezeti tag, még ennél is...","id":"20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1776856-f70f-477a-8cc3-ed89fd4d0067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9524241-eab7-4d59-ac7f-7b364e317ca3","keywords":null,"link":"/kkv/20180418_Ami_az_ellenzeki_kampanybol_kimaradt_kiszolgaltatott_melosok_pusztulo_erdekvedelem","timestamp":"2018. április. 18. 14:00","title":"Ami a kampányból kimaradt: kiszolgáltatott dolgozók, szétforgácsolt érdekvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek, amelyik még a vírusvédelmet is eltávolítja a gépről.","shortLead":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek...","id":"20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816aa34-dec6-47c4-a257-c309d2a94ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","timestamp":"2018. április. 17. 12:03","title":"Ez rosszul eshet a számítógépének: ez a zsarolóvírus még a vírusvédelmet is eltávolítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0","c_author":"","category":"vilag","description":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár napja lett volna hátra az életéből.","shortLead":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár...","id":"20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9a417f-5c83-423c-8989-262faa2b7335","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","timestamp":"2018. április. 18. 16:12","title":"Hosszú börtönt kapott a férfiverő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c66909a-09d2-4c88-b3cf-8eb09bb39a8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kijelentés kettős értelmű, egyfelől minden kijelzőjük digitális lesz, másfelől kérdés: szebb is?","shortLead":"A kijelentés kettős értelmű, egyfelől minden kijelzőjük digitális lesz, másfelől kérdés: szebb is?","id":"20180418_bmw_digitalis_muszer_analog_x5","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c66909a-09d2-4c88-b3cf-8eb09bb39a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8577268-9ff1-43c5-af31-115c7b93bd10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_bmw_digitalis_muszer_analog_x5","timestamp":"2018. április. 18. 16:23","title":"A BMW-nél is vége a tradicionális, mutatós műszereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]