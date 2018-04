Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft fejlesztői valószínűleg az utolsó utáni tesztelésnél vettek észre egy kritikus hibát a tavaszi nagy frissítőcsomagban, ami sok gépnek betett volna.","shortLead":"A Microsoft fejlesztői valószínűleg az utolsó utáni tesztelésnél vettek észre egy kritikus hibát a tavaszi nagy...","id":"20180418_windows_10_frissites_redstone_4_kek_halal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad283d8a-7b82-4ae0-a742-8fbe06a93b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_windows_10_frissites_redstone_4_kek_halal","timestamp":"2018. április. 18. 08:03","title":"Azonnal leállították a Windows nagy frissítését, miután kiderült, hogy kék halálba futtatja a gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af4bc7e-2963-4726-b3e9-4285efe204c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akivel egyszer is előfordult már, hogy akarata ellenére lájkolt egy posztot a Facebookon, annak jól jöhet az alábbi Chrome-bővítmény.","shortLead":"Akivel egyszer is előfordult már, hogy akarata ellenére lájkolt egy posztot a Facebookon, annak jól jöhet az alábbi...","id":"20180418_unlikeforever_chrome_bovitmeny_veletlen_lajkolas_megakadalyozasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af4bc7e-2963-4726-b3e9-4285efe204c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f39af92-34d7-4c31-9156-1bbbc3fcde75","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_unlikeforever_chrome_bovitmeny_veletlen_lajkolas_megakadalyozasa","timestamp":"2018. április. 18. 07:02","title":"Nyomott már félre a Facebookon? Soha többé nem szeretne véletlenül lájkolni? Akkor ezt töltse le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot a munkahelyünkkel. Ez azonban nemcsak a házasságunknak tesz rosszat.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot...","id":"20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf4292-e580-40e2-8bd9-dce91ac5283c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","timestamp":"2018. április. 17. 15:03","title":"Ezt nem árt, ha tudja, ha még otthonról is szokott dolgozni a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét beválogatták a Kritikusok hetére.","id":"20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b1fe0b-4dc9-4434-b99a-de9a77b16e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5df2fb-32f1-4210-9639-20b78c8ebf8c","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Megis_megy_magyar_film_Cannesba","timestamp":"2018. április. 16. 14:29","title":"Mégis megy magyar film Cannes-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fcf789-6671-4d17-b4b5-b6545fb79d41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a tábla egyedi módon hívja fel a figyelmet a kerékpáros közlekedés szabályainak betartására.","shortLead":"Ez a tábla egyedi módon hívja fel a figyelmet a kerékpáros közlekedés szabályainak betartására.","id":"20180418_a_nap_fotoja_jardan_kerekpar_tolni_bicikli_kresz_biztonsag_kozlekedesi_tabla","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fcf789-6671-4d17-b4b5-b6545fb79d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6cfd84-6a34-49ba-bdd8-a095df0d253c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_a_nap_fotoja_jardan_kerekpar_tolni_bicikli_kresz_biztonsag_kozlekedesi_tabla","timestamp":"2018. április. 18. 06:41","title":"A nap fotója: a járdán a kerékpárt csak tolni szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo Kim Dzsong Unnal, a kommunista diktatúra vezetőjével is tárgyalt – adta hírül kedden éjjel az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Mike Pompeo Kim Dzsong Unnal, a kommunista diktatúra vezetőjével is tárgyalt – adta hírül kedden éjjel az AP amerikai...","id":"20180418_titkos_kuldetes_eszak_koreaban_cia_igazgato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6bbf338-f712-45b2-99a6-f3a66c9bcddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213246b9-97fd-4f09-8338-bcec6427594e","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_titkos_kuldetes_eszak_koreaban_cia_igazgato","timestamp":"2018. április. 18. 05:47","title":"Titkos küldetést teljesített Észak-Koreában a CIA igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem, hogy egy magyar cégnél már ki is próbáltunk egy a szoba közepén virtuális műtőasztalt, a falakon pedig a bennük rejtetten futó vezetékeket megjelenítő technológiát.","shortLead":"A fizikai és a virtuális valóság keverésére alapuló holografikus képmegjelenítés nem sci-fi. Olyannyira nem...","id":"20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e4f3441-b497-47df-b304-5c70cb21c19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4443f889-bc58-4c8e-b16e-a4a5e658eb87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_microsoft_hololens_pannoncom_unity_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_szemuveg_szoftver_hologram","timestamp":"2018. április. 16. 19:50","title":"Meglestük a jövőt: a falakon is átlátó új magyar fejlesztést próbáltunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nap-kelte egykori műsorvezetője kedd éjjel reagált Facebook-oldalán arra, hogy őrizetbe vették Gyárfás Tamást a Fenyő-gyilkosság ügyében. „Alig akarom elhinni” – fogalmazott.","shortLead":"A Nap-kelte egykori műsorvezetője kedd éjjel reagált Facebook-oldalán arra, hogy őrizetbe vették Gyárfás Tamást...","id":"20180418_havas_henrik_gyarfas_tamas_ezt_is_tuleli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2de1e8d-f0c9-43c5-a878-1a8b15407c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e2506-a50c-45c1-b234-045c8d80b6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_havas_henrik_gyarfas_tamas_ezt_is_tuleli","timestamp":"2018. április. 18. 09:52","title":"Havas Henrik: Gyárfás Tamás ezt is túléli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]