Nagy késésben van a Modulo buszok szállítása. Harminc helyett csak öt buszt kapott meg időben a BKV Jól érzi magát az a francia férfi, akin a világon elsőként hajtottak végre két arcátültetési műtétet. Egy francia férfi megkapta a harmadik arcát is Szabó Szabolcs az Együtt politikusaként győzte le a Fidesz alelnökét, de az Együtt a megszűnés szélén, és ha nem akar függetlenként politizálni a parlamentben, be kell ülnie valahová. Németh Szilárd legyőzője már arról tárgyal, melyik frakcióba üljön be A német márka a dízelbotrányt feledve mihamarabb az új elektromosautó-korszakra kíván fókuszálni. Megújul a Volkswagen: kevésbé lesz német és frissül az embléma is Így március végén a magyar kórházak lejárt adósságállománya 26,2 milliárd forintra rúgott. Egyetlen hónap alatt 4 milliárd forinttal nőtt a kórházak adóssága Szükség van cipőre, nadrágra, táskára, labdára, köntösre és stopperre is. Sokra. Kétmilliárd forintot költene az MLSZ ruházatra és cipőkre Az MTI a használt és új lakások előző év azonos negyedévéhez képest zajló árváltozását, valamint a használatba vett lakások és a kiadott új lakásépítési engedélyek számát ábrázolta. Két infografika, melyekből azonnal megérti, mi történik a lakáspiacon. Nemcsak a technikától, hanem a motorostól is komoly teljesítmény ez az új rekord. Új rekord: 1113 kilométer egy nap alatt egy elektromos motorral