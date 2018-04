Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital elemezte a választás eredményét, azt látták, a külhoni magyarok szavazata nem hozott mandátumot a Fidesznek.","shortLead":"A Political Capital elemezte a választás eredményét, azt látták, a külhoni magyarok szavazata nem hozott mandátumot...","id":"20180416_A_Fidesz_altal_kitalalt_rendszer_7_plusz_mandatumot_hozott_a_kormanypartnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5eb145-98df-4643-861c-a1054fa076dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_A_Fidesz_altal_kitalalt_rendszer_7_plusz_mandatumot_hozott_a_kormanypartnak","timestamp":"2018. április. 16. 19:22","title":"A Fidesz által kitalált rendszer 7 plusz mandátumot hozott a kormánypártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb hírek érkeztek a Samsung következő csúcstelefonjáról, a Galaxy Note9-ről.","shortLead":"Újabb hírek érkeztek a Samsung következő csúcstelefonjáról, a Galaxy Note9-ről.","id":"20180416_samsung_galaxy_note9_nagy_akkumulator","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b12e1c-3efb-40f0-9dcb-9e2029184673","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_samsung_galaxy_note9_nagy_akkumulator","timestamp":"2018. április. 16. 14:03","title":"Ha tényleg ilyen akkut kap a Samsung Galaxy Note9, azért hálásak lesznek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a1908e-84f5-4ba3-aaa2-8450ad6edacd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"És még az átadásával is csúsznak. ","shortLead":"És még az átadásával is csúsznak. ","id":"20180418_masfel_milliarddal_dragul_az_orszaggyulesi_irodahaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a1908e-84f5-4ba3-aaa2-8450ad6edacd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa842ff8-9969-46fb-868f-cbe6b8d43cb8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_masfel_milliarddal_dragul_az_orszaggyulesi_irodahaz","timestamp":"2018. április. 18. 06:49","title":"Másfél milliárddal drágul az országgyűlési irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b947b73c-1739-4add-9b3e-8ad8d4c190a1","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia új távlatokat nyit annak ellenőrzésében, nem lazsálnak-e a dolgozók.","shortLead":"A mesterséges intelligencia új távlatokat nyit annak ellenőrzésében, nem lazsálnak-e a dolgozók.","id":"20180418_munkahelyi_megfigyeles_ai_humanyze_cogito_myanalitics_workday_uber","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b947b73c-1739-4add-9b3e-8ad8d4c190a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6ba2a-503c-4e55-b7c5-c7927ff63f7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_munkahelyi_megfigyeles_ai_humanyze_cogito_myanalitics_workday_uber","timestamp":"2018. április. 18. 11:35","title":"Nagy Testvér a nagyfőnök mellé? Terjed a munkahelyi megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t, miután kiderült, hogy a vidéki telefonhálózat fejlesztése helyett inkább trükközött egy kicsit.","shortLead":"Óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t, miután kiderült, hogy a vidéki telefonhálózat fejlesztése helyett...","id":"20180417_40_millio_dollaros_buntetes_az_amerikai_tmobilenak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3119948f-7d94-49f0-95b2-1eece14433b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_40_millio_dollaros_buntetes_az_amerikai_tmobilenak","timestamp":"2018. április. 17. 10:01","title":"Durván trükközött, ezért óriási összegre büntették az amerikai T-Mobile-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","shortLead":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","id":"20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a72c1-5443-4b9d-ba44-25cd10b1b3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Az ELTE 316 tanárja és diákja is tiltakozik a Figyelő listája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Zsolnay Színház hirtelen törölte az Igenis, miniszterelnök úr című vendégelőadást a műsorból, melyben Alföldi Róbert az egyik főszereplő. Hivatalos indoklás egyelőre nincs, Alföldi szerint ez beleillik egy mintába.","shortLead":"A pécsi Zsolnay Színház hirtelen törölte az Igenis, miniszterelnök úr című vendégelőadást a műsorból, melyben Alföldi...","id":"20180417_Alfoldi_megszolalt_a_lemondott_darabja_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b95a7549-b673-4490-b004-7356146b1b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df355479-e7a6-4d3b-9d18-7417901c693a","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Alfoldi_megszolalt_a_lemondott_darabja_utan","timestamp":"2018. április. 17. 17:05","title":"Alföldit eléggé elszomorítja, hogy lemondták a pécsi előadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac79bd6-9d19-4640-81b3-af41305992d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagy késésben van a Modulo buszok szállítása.","shortLead":"Nagy késésben van a Modulo buszok szállítása.","id":"20180417_Harminc_helyett_csak_ot_buszt_kapott_meg_idoben_a_BKV","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac79bd6-9d19-4640-81b3-af41305992d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1adecad-33c7-49c2-b498-681da4842dd1","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Harminc_helyett_csak_ot_buszt_kapott_meg_idoben_a_BKV","timestamp":"2018. április. 17. 05:12","title":"Harminc helyett csak öt buszt kapott meg időben a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]