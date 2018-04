Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"530b4216-c1a7-4c88-a1c4-5ab57eca53d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az elégedett vendég a jóízűen elfogyasztott étek után bement a konyhába, és valamennyi alkalmazottnak a kezébe nyomott még száz dollárt. Az eset egy Michelin-csillagos chicagói étteremben történt. ","shortLead":"Az elégedett vendég a jóízűen elfogyasztott étek után bement a konyhába, és valamennyi alkalmazottnak a kezébe nyomott...","id":"20180417_Felmillio_forintos_borravalot_adott_mert_finomnak_talalta_a_vacsorat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530b4216-c1a7-4c88-a1c4-5ab57eca53d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19059070-54fc-490a-aaf4-23d3155d4219","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Felmillio_forintos_borravalot_adott_mert_finomnak_talalta_a_vacsorat","timestamp":"2018. április. 17. 19:31","title":"Félmillió forintos borravalót adott, mert finomnak találta a vacsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","shortLead":"A tiltakozást elküldték a Figyelő szerkesztőségébe is. Szerintük ez a legrosszabb diktatúrákat idéző uszítás.","id":"20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a72c1-5443-4b9d-ba44-25cd10b1b3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_ELTE_316_tanarja_es_diakja_is_tiltakozik_a_Figyelo_listaja_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 11:20","title":"Az ELTE 316 tanárja és diákja is tiltakozik a Figyelő listája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Black Shark névre keresztelt újdonság több szempontból is különlegesebb a „rendes” telefonoknál, a használat közbeni melegedést például folyadékhűtéssel igyekszik csillapítani. Emellett felcsatolható kontroller is van hozzá.","shortLead":"A Black Shark névre keresztelt újdonság több szempontból is különlegesebb a „rendes” telefonoknál, a használat közbeni...","id":"20180418_xiaomi_black_shark_gamer_mobiltelefon_folyadekhutes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c50d9c0-0f89-4cda-b322-c631a41a0366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2fa035-c18b-4a42-bd8b-2eae677256a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_xiaomi_black_shark_gamer_mobiltelefon_folyadekhutes","timestamp":"2018. április. 18. 11:03","title":"Itt az olcsó mobiljairól híres Xiaomi tényleg bivalyerős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c31870-c0da-499f-8951-46f1b88ade93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Velázquez udvarhölgyei lepték el a madridi utcákat.","shortLead":"Velázquez udvarhölgyei lepték el a madridi utcákat.","id":"20180418_Ezek_a_nok_nem_veletlenul_kerultek_az_utcara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c31870-c0da-499f-8951-46f1b88ade93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72c8214-9a34-436b-bb8d-aca2c431a5f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Ezek_a_nok_nem_veletlenul_kerultek_az_utcara","timestamp":"2018. április. 18. 17:20","title":"Ezek a nők nem véletlenül kerültek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9f7146-ff26-4fdc-910d-200a22f7b71f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sir Alex Ferguson, a Manchester United legendás egykori mestere nemrégiben könyvbe foglalta több évtizedes vezetői tapasztalatait. Cikkünkben ebből idézzük meg a feladatok delegálásával kapcsolatos meglátásait.","shortLead":"Sir Alex Ferguson, a Manchester United legendás egykori mestere nemrégiben könyvbe foglalta több évtizedes vezetői...","id":"20180417_alex_ferguson_feladatok_delegalasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c9f7146-ff26-4fdc-910d-200a22f7b71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e599b7d9-bd45-4f4e-8e5c-d1780bb74f2e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180417_alex_ferguson_feladatok_delegalasa","timestamp":"2018. április. 17. 13:15","title":"\"Nekem kellett mindenkivel megértetnem, hogy a lehetetlen is lehetséges\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot a munkahelyünkkel. Ez azonban nemcsak a házasságunknak tesz rosszat.","shortLead":"Nem ritka ma már, hogy még otthon is dolgozunk mobileszközünkről, kis túlzással 0-24-ben tartjuk a kapcsolatot...","id":"20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ae2618-094f-4d03-9d51-a0f0b1bc2499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf4292-e580-40e2-8bd9-dce91ac5283c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_texasi_egyetem_kutatasa_a_tavmunkarol","timestamp":"2018. április. 17. 15:03","title":"Ezt nem árt, ha tudja, ha még otthonról is szokott dolgozni a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről a Weibo. A tisztogatásnak is betudható akció híre óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az erőszakos tartalmak kiszűrése mellett a homoszexualitással kapcsolatos bejegyzéseket is törölte volna felületéről...","id":"20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d068e04-31c7-478d-8948-52de2fcbb0e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_weibo_homoszexualitas_meleg_tartalmak_tiltasa","timestamp":"2018. április. 18. 10:03","title":"Elsöpörte a népharag a kínai Facebook melegek elleni tisztogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","shortLead":"\"A fiatalok elhagyják Horvátországot a jobb élet reményében\" – mondta ki a horvát államfő. ","id":"20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaeb8427-0b34-4f3d-9462-c4e126fc6d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c39dc39-ce57-46c8-a9bd-211c7672cf74","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_A_horvatok_kimondtak_rendkivuli_allapot_van_a_kivandorlas_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 14:22","title":"A horvátok kimondták: rendkívüli állapot van a kivándorlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]