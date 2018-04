Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80415cae-b9ac-4906-9265-b09624395ee3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Küldtek meghívót a közös listán bejutott párbeszédes és liberális képviselőknek is. ","shortLead":"Küldtek meghívót a közös listán bejutott párbeszédes és liberális képviselőknek is. ","id":"20180416_Szerdan_megalakitja_frakciojat_az_MSZP","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80415cae-b9ac-4906-9265-b09624395ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb697c7e-d3a9-475c-ac95-1346cac8325b","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Szerdan_megalakitja_frakciojat_az_MSZP","timestamp":"2018. április. 16. 15:58","title":"Szerdán megalakítja frakcióját az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobb hangminőséget és lényegesen hosszabb játékidőt ígér az az osztrák startup, melynek kezdeti ötletéből végül támogatásra érdemesnek talált gyártási technológia lett, így rövidesen elkészülhetnek az újgenerációs bakelitlemezek első darabjai.","shortLead":"Jobb hangminőséget és lényegesen hosszabb játékidőt ígér az az osztrák startup, melynek kezdeti ötletéből végül...","id":"20180416_hd_bakelitlemez_gyartas_rebeat_innovation_gunter_loibl","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f361de6-6670-4053-9968-fbec351864c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_hd_bakelitlemez_gyartas_rebeat_innovation_gunter_loibl","timestamp":"2018. április. 16. 20:33","title":"Visszatér a bakelit: az új lemezeken HD hang lesz, és a régi lejátszók is viszik majd őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff98d26-d052-49a9-87da-427b74df9678","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengetegen felháborodtak azon, hogy a Facebook felelőtlenül kezeli az adataikat. Aztán most kiderült, hiába adott ehhez új eszközöket is az oldal, az emberek többsége pár kattintásra sem hajlandó a saját érdekében.","shortLead":"Rengetegen felháborodtak azon, hogy a Facebook felelőtlenül kezeli az adataikat. Aztán most kiderült, hiába adott ehhez...","id":"20180417_facebook_felhasznalok_adatvedelmi_beallitasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff98d26-d052-49a9-87da-427b74df9678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ce5a2b-d1c7-4705-b781-f1412a5dccb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_facebook_felhasznalok_adatvedelmi_beallitasok","timestamp":"2018. április. 17. 06:03","title":"Kiderült, hogy a Facebook-felhasználók nagy részének csak a szája nagy – de hármat sem kattintana saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot fordult a világ: Hága vezetése úgy döntött, hogy városuk lesz az első holland nagyváros, amely kitiltja a füves cigit a központból. ","shortLead":"Nagyot fordult a világ: Hága vezetése úgy döntött, hogy városuk lesz az első holland nagyváros, amely kitiltja a füves...","id":"20180416_Szamuzik_a_fuves_cigit_Hollandia_harmadik_legnagyobb_varosanak_kozpontjabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f36f747-0b75-451a-ac6e-98589c862538","keywords":null,"link":"/elet/20180416_Szamuzik_a_fuves_cigit_Hollandia_harmadik_legnagyobb_varosanak_kozpontjabol","timestamp":"2018. április. 16. 21:03","title":"Száműzik a füves cigit Hollandia harmadik legnagyobb városának központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","shortLead":"A megbabrált zárról Gulyás Márton egy képet is közzétett.","id":"20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3126e003-a3b9-4c79-aea2-37d7a5cbcbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df0c86c-4536-46ae-87dc-01583d2ee8a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Megprobaltak_betorni_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_irodajaba","timestamp":"2018. április. 17. 15:24","title":"Megpróbáltak betörni a Közös Ország Mozgalom irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ded84c-7021-421d-80c6-f78d1515a95a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét rab életét vesztette, legalább 17 pedig súlyosan megsebesült az USA Dél-Karolina államában kitört börtönlázadásban.

","shortLead":"Hét rab életét vesztette, legalább 17 pedig súlyosan megsebesült az USA Dél-Karolina államában kitört börtönlázadásban.

","id":"20180416_Veres_bortonlazadas_az_USAban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70ded84c-7021-421d-80c6-f78d1515a95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7688001-73ba-4403-b168-f0e4321c1621","keywords":null,"link":"/vilag/20180416_Veres_bortonlazadas_az_USAban","timestamp":"2018. április. 16. 18:10","title":"Véres börtönlázadás az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos emlékérme kibocsátásáról döntött a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos...","id":"20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9e60ae-000f-4b8c-9f82-2b3067ced4a1","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","timestamp":"2018. április. 18. 10:54","title":"Új 50 forintos jön a hokivébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő előtt, ítélkezik, és befolyásolja a vizsgálatot.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság szerint a kaliforniai vállalat meg nem erősített információkat ad ki idő...","id":"20180418_tesla_halalos_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396230a8-d523-4975-aa9c-f90e86e534b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_tesla_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 18. 09:28","title":"Kizárták a Teslát a halálos balesetének vizsgálatából, mert túl sokat fecseg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]