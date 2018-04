Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","shortLead":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","id":"20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c718d5-2d0d-470f-8333-ea56a2e355d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","timestamp":"2018. április. 19. 14:29","title":"Csendben lopakodó rendőrautók: támad a kék villogós villanyautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete.","shortLead":"Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete.","id":"20180418_Es_on_hogy_all_a_munkafuggoseggel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02451ad-fd4c-4322-aab0-c34f3bd62569","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Es_on_hogy_all_a_munkafuggoseggel","timestamp":"2018. április. 18. 19:39","title":"És ön hogy áll a munkafüggőséggel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78cb4bf-99b2-4fc1-9e99-57b79f590f09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fontos a jó kapcsolat egy diktátorral.","shortLead":"Fontos a jó kapcsolat egy diktátorral.","id":"20180419_Ader_Janosrol_nem_sokat_hallottunk_az_elmult_idoszakban_de_a_fontos_pillanatokat_nem_hagyja_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78cb4bf-99b2-4fc1-9e99-57b79f590f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816570ad-240e-4c56-8f45-903d03b07937","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ader_Janosrol_nem_sokat_hallottunk_az_elmult_idoszakban_de_a_fontos_pillanatokat_nem_hagyja_ki","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Nem volt szabad a választás? Nem baj, Áder attól még gratulál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokság mobilappjában is megmagyarázzák majd, miért éppen úgy döntött a játékvezető, ahogy. ","shortLead":"A világbajnokság mobilappjában is megmagyarázzák majd, miért éppen úgy döntött a játékvezető, ahogy. ","id":"20180419_csak_nyugalom_mindenki_erteni_fogja_a_videobirot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b88f33-a858-49b0-afa1-4311dcf85346","keywords":null,"link":"/sport/20180419_csak_nyugalom_mindenki_erteni_fogja_a_videobirot","timestamp":"2018. április. 19. 12:31","title":"Csak nyugalom, a vb-n mindenki érteni fogja a videóbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikáns részleteket osztott meg blogján a Népszava egykori főszerkesztője, Kereszty András arról, milyen volt és milyen lett a lap működése, miután Fenyő János megvásárolta azt. Kereszty több korábbi sztorit is felemlegetett, egyebek mellett azt is, amikor a tudta és ellenőrzése nélkül jelentettek meg egy Gyárfás Tamásról szóló cikket. A beszámoló szerint a volt úszóelnök később magához invitálta Keresztyt, és arra biztatta, tartson vele, mert \"Fenyőnek nincs jövője\". ","shortLead":"Pikáns részleteket osztott meg blogján a Népszava egykori főszerkesztője, Kereszty András arról, milyen volt és milyen...","id":"20180418_Gyarfas_egy_csalo_ki_kell_nyirni__kitalalt_a_Nepszava_egykori_foszerkesztoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed026bf8-50a2-43e8-8e49-686ca4d88681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43fc87-d4da-452f-8ec7-bc877c9cb314","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Gyarfas_egy_csalo_ki_kell_nyirni__kitalalt_a_Nepszava_egykori_foszerkesztoje","timestamp":"2018. április. 18. 18:17","title":"\"Én meg a Gyárfás meg a Fenyő\" – régi történettel állt elő a Népszava egykori főszerkesztője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új exobolygóvadász űrszondáját.","shortLead":"A SpaceX Falcon 9-es típusú hordozórakétáján útnak indították Floridából az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új...","id":"20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc67831-6589-4172-96c5-c7880742b00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca4cd39-0d7c-4fe8-bc77-dfc9e65446f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_Elon_Musk_megint_kilott_valamit_az_urbe","timestamp":"2018. április. 19. 08:29","title":"Elon Musk megint kilőtt valamit az űrbe, ismeretlen világokra vadászik a szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1fef9-bfe6-409d-9a1f-ef26f19910b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június 24-én előrehozott elnök- és parlamenti választást tartanak Törökországban a végrehajtó elnöki rendszer bevezetése érdekében - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán az ankarai államfői palotában.","shortLead":"Június 24-én előrehozott elnök- és parlamenti választást tartanak Törökországban a végrehajtó elnöki rendszer...","id":"20180418_Elorehozott_valasztasokat_tartanak_Torokorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1fef9-bfe6-409d-9a1f-ef26f19910b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35f114c-7e84-43fb-8948-23047ee401be","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Elorehozott_valasztasokat_tartanak_Torokorszagban","timestamp":"2018. április. 18. 15:30","title":"Előrehozott választásokat tartanak Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon beszélhet a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott állítólagos korábbi viszonyáról. \r

","shortLead":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon...","id":"20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4bb6da-ac3a-4eae-95a8-b236800a84ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","timestamp":"2018. április. 19. 17:54","title":"Újabb csapás Trumpra – állítólagos volt barátnője beszélhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]