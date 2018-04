Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Információcseréről írt alá megállapodást a Legfőbb Ügyészség az az Európai Beruházási Bank.","shortLead":"Információcseréről írt alá megállapodást a Legfőbb Ügyészség az az Európai Beruházási Bank.","id":"20180418_Polt_Peterek_megigertek_az_Europai_Beruhazasi_Banknak_szolnak_ha_korrupciot_latnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1391c-614c-4f71-8cb2-2f785cb4f7bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Polt_Peterek_megigertek_az_Europai_Beruhazasi_Banknak_szolnak_ha_korrupciot_latnak","timestamp":"2018. április. 18. 10:38","title":"Polt Péterék megígérték az Európai Beruházási Banknak: szólnak, ha korrupciót látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia Kupa döntőjében, miután a négy között 3-1-re győzött a Caen vendégeként.","shortLead":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia...","id":"20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ccf778-d660-4544-a0c9-70cc58c78dfe","keywords":null,"link":"/sport/20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","timestamp":"2018. április. 19. 11:14","title":"Öt percig nézegették, tényleg szabályos gólt lőtt-e Mbappé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat. Az alábbiakban ezekre próbálunk megnyugtató válaszokat adni.","shortLead":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100...","id":"adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af517fdc-41c0-43b1-98cc-c6e0f31a1263","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","timestamp":"2018. április. 19. 07:05","title":"Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"80b1f4b7-352d-4c97-be14-59b1d1b36eaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először azt vallotta, a gyerek saját magát forrázta le a tusolóban, később viszont mindent beismert. Azt nem árulta el, miért tette. ","shortLead":"Először azt vallotta, a gyerek saját magát forrázta le a tusolóban, később viszont mindent beismert. Azt nem árulta el...","id":"20180417_akar_husz_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_szandekosan_leforrazta_a_kislanyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80b1f4b7-352d-4c97-be14-59b1d1b36eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b426bfe9-26f4-4e94-872b-842edf93c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_akar_husz_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_szandekosan_leforrazta_a_kislanyat","timestamp":"2018. április. 17. 21:25","title":"Akár húsz évet is kaphat a férfi, aki szándékosan leforrázta a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c364a7dc-9fea-4167-b5f3-af33ef6e479c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgazdász szerint az lenne a minimum, hogy a főszerkesztő lemond. ","shortLead":"A közgazdász szerint az lenne a minimum, hogy a főszerkesztő lemond. ","id":"20180418_csaba_laszlo_kimondottan_buszke_arra_hogy_listazta_a_figyelo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c364a7dc-9fea-4167-b5f3-af33ef6e479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d841d1b-0fa1-435a-9d28-21a50c463d9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_csaba_laszlo_kimondottan_buszke_arra_hogy_listazta_a_figyelo","timestamp":"2018. április. 18. 06:15","title":"Csaba László kimondottan büszke arra, hogy listázta a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallási és politikai vezetők is elítélték azt, hogy három – vélhetően arab – fiatalember Berlin egyik elegáns negyedében rátámadt két, kipát viselő férfire. Mint kiderült, az áldozatok egyike egy Izraelben élő arab volt, aki azért vette fel a zsidók által viselt kipát, mert kíváncsi volt arra, tényleg veszélyes hely-e a német főváros a zsidók számára.","shortLead":"Vallási és politikai vezetők is elítélték azt, hogy három – vélhetően arab – fiatalember Berlin egyik elegáns...","id":"20180418_Kipat_hordo_emberekre_tamadtak_Berlinben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b903264-10a6-49bd-b631-2aecaecafbb2","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Kipat_hordo_emberekre_tamadtak_Berlinben","timestamp":"2018. április. 18. 19:47","title":"Kipát hordó emberekre támadtak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbe907e-9c5c-4ed0-8a8f-237d0abc059a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy svéd cég töréstesztre vitt két népszerű autót, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak, ha rozsdásodik a kasztni. Az eredmény ijesztő.","shortLead":"Egy svéd cég töréstesztre vitt két népszerű autót, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak, ha rozsdásodik a kasztni...","id":"20180418_rozsdas_auto_toresteszt_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dbe907e-9c5c-4ed0-8a8f-237d0abc059a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff01d52-7b20-4b3a-871c-c99ad3b4639a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_rozsdas_auto_toresteszt_video","timestamp":"2018. április. 18. 08:21","title":"Amire mindenki kíváncsi: ennyire van biztonságban, ha rozsdás az autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén.



","shortLead":"Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti...","id":"20180418_Szavazas_150_kifogas_erkezett_az_egyeni_valasztokeruleti_eredmenyt_megallapito_dontesekkel_szemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ac4cec-b69b-4e31-bfc7-c0bc4422f940","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Szavazas_150_kifogas_erkezett_az_egyeni_valasztokeruleti_eredmenyt_megallapito_dontesekkel_szemben","timestamp":"2018. április. 18. 21:42","title":"Szavazás: 150 kifogás érkezett az egyéni választókerületi eredményt megállapító döntésekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]