Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémia elnöksége nagyon visszafogott és szűkszavú közleményben reagált a Figyelő listázására. ","shortLead":"Az akadémia elnöksége nagyon visszafogott és szűkszavú közleményben reagált a Figyelő listázására. ","id":"20180417_mta_a_kutyafajat_az_egyik_orszagos_hetilapnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0594641e-3c1e-4be7-9c30-479c27cd1fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_mta_a_kutyafajat_az_egyik_orszagos_hetilapnak","timestamp":"2018. április. 17. 17:43","title":"MTA: A kutyafáját az egyik országos hetilapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több, vezető beosztású személy is távozik, az ügy háttere pedig egy állítólagos belső leltár eredménye. Ha igazak a hírek, csúnyán átverhették Mészárost.\r

","shortLead":"Nem csak a felcsúti polgármester bizalmi emberének számító Csík Zoltán hagyja ott az Echo tévét, az Index szerint több...","id":"20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b943f620-64a4-4666-8f71-1317ea1977b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff4be7e-e256-493b-9c8d-17d6de36f03b","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_Lefejezesek_az_Echo_tevenel_atvertek_Meszarost","timestamp":"2018. április. 17. 16:35","title":"Lefejezések az Echo tévénél: átverték Mészárost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Információcseréről írt alá megállapodást a Legfőbb Ügyészség az az Európai Beruházási Bank.","shortLead":"Információcseréről írt alá megállapodást a Legfőbb Ügyészség az az Európai Beruházási Bank.","id":"20180418_Polt_Peterek_megigertek_az_Europai_Beruhazasi_Banknak_szolnak_ha_korrupciot_latnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1391c-614c-4f71-8cb2-2f785cb4f7bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Polt_Peterek_megigertek_az_Europai_Beruhazasi_Banknak_szolnak_ha_korrupciot_latnak","timestamp":"2018. április. 18. 10:38","title":"Polt Péterék megígérték az Európai Beruházási Banknak: szólnak, ha korrupciót látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kubai vezetés nem érti, miért hívja haza Kanada a Havannában akkreditált diplomatái családtagjait.","shortLead":"A kubai vezetés nem érti, miért hívja haza Kanada a Havannában akkreditált diplomatái családtagjait.","id":"20180419_kanadaiakra_is_hat_a_rejtelyes_kubai_zaj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdfafe4-0cbe-4272-830d-96d8d4fba680","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_kanadaiakra_is_hat_a_rejtelyes_kubai_zaj","timestamp":"2018. április. 19. 06:33","title":"Kanadaiakra is hat a rejtélyes kubai zaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német rendőrök. ","shortLead":"A hírek szerint a szövetségi rendőrség létezése óta a legszélesebb intézkedési jogkört kapták meg most a német...","id":"20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b151d9f-ea98-4023-853c-6c720e1aa7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679718b-27c4-42f8-8870-ad481f3cda26","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_nagy_razziaba_fogott_a_nemet_rendorseg_a_szervezett_bunozes_ellen","timestamp":"2018. április. 18. 07:32","title":"Nagy razziába fogott a német rendőrség a szervezett bűnözés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","shortLead":"A hollywoodi rendezőnek ez lesz az első képregényfilmje – értesült a Variety.com.","id":"20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e64b23f-ebcf-452b-96e7-42e998cdc6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b5511-9fdd-4eea-a5a9-857daf544498","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_szuperhosfilmet_rendez_steven_spielberg","timestamp":"2018. április. 18. 11:10","title":"Szuperhősfilmet rendez Steven Spielberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909c22c-c419-4a88-acd7-62f5e4eb6f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már nem akarnak a felhasználók a Microsoft böngészőjére váltani, másképp próbálja becserkészni azokat, akik Chrome-ot használnak.","shortLead":"Ha már nem akarnak a felhasználók a Microsoft böngészőjére váltani, másképp próbálja becserkészni azokat, akik...","id":"20180419_google_chrome_bongeszo_microsoft_windows_defender_browser_protection_antivirus_virusvedelem_virusirto_bovitmeny_plugin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4909c22c-c419-4a88-acd7-62f5e4eb6f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcab8df2-cf84-4d07-8a5f-ecdc5f9be883","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_google_chrome_bongeszo_microsoft_windows_defender_browser_protection_antivirus_virusvedelem_virusirto_bovitmeny_plugin","timestamp":"2018. április. 19. 08:03","title":"Chrome böngészőt használ? Akkor ezt tegye fel a gépére: remek vírusvédelem jött hozzá, ráadásul ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány arra hivatkozik, hogy a visszaéléseket akarják megszüntetni a szigorításokkal. A bűncselekményt elkövető menedékkérőket, köztük a kiskorúakat is kitoloncolják az országból.","shortLead":"Az osztrák kormány arra hivatkozik, hogy a visszaéléseket akarják megszüntetni a szigorításokkal. A bűncselekményt...","id":"20180418_belenezhetnek_ezentul_az_osztrak_hatosagok_a_menekultjogot_kerelmezok_mobiljaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3b0d33-402f-4c35-ad34-67abde454b31","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_belenezhetnek_ezentul_az_osztrak_hatosagok_a_menekultjogot_kerelmezok_mobiljaba","timestamp":"2018. április. 18. 12:00","title":"Belenézhetnek ezentúl az osztrák hatóságok a menekültjogot kérelmezők mobiljába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]