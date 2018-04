Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Csapadék nem várható.","shortLead":"Csapadék nem várható.","id":"20180418_ujra_a_napsutese_a_foszerep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f08c16-14cd-4339-a225-d38a8c06c88c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180418_ujra_a_napsutese_a_foszerep","timestamp":"2018. április. 18. 05:10","title":"Újra a napsütésé a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7551022-79c7-4bd9-8663-bb128d3ead31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kisállatokon már végeztek ilyen beavatkozást, de szibériai tigrisnél még nem, ez volt az első hasonló műtét a világon. A 13 éves nagyragadozó csipőízületével volt gond. ","shortLead":"Kisállatokon már végeztek ilyen beavatkozást, de szibériai tigrisnél még nem, ez volt az első hasonló műtét a világon...","id":"20180418_Sajat_ossejtjeit_felhasznalva_mutottek_meg_Igort_a_szegediek_tigriset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7551022-79c7-4bd9-8663-bb128d3ead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8a881c-1a3d-4bdb-a722-9fefa0c38224","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Sajat_ossejtjeit_felhasznalva_mutottek_meg_Igort_a_szegediek_tigriset","timestamp":"2018. április. 18. 15:31","title":"Saját őssejtjeit felhasználva műtötték meg Igort, a szegediek tigrisét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ece95c-ebb5-4294-b07b-d34b493c4d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A Mennyországba került-e a nemrég elhunyt ateista édesapa?” – szólt a kérdés.\r

\r

","shortLead":"„A Mennyországba került-e a nemrég elhunyt ateista édesapa?” – szólt a kérdés.\r

\r

","id":"20180418_Megnyugtato_valaszt_adott_a_papa_a_sirassal_kuszkodo_fiu_kerdesere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15ece95c-ebb5-4294-b07b-d34b493c4d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb790694-5db1-409b-b54d-e54eb8933bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Megnyugtato_valaszt_adott_a_papa_a_sirassal_kuszkodo_fiu_kerdesere","timestamp":"2018. április. 18. 12:26","title":"Megnyugtató választ adott a pápa a sírással küszködő fiú kérdésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1fef9-bfe6-409d-9a1f-ef26f19910b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június 24-én előrehozott elnök- és parlamenti választást tartanak Törökországban a végrehajtó elnöki rendszer bevezetése érdekében - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán az ankarai államfői palotában.","shortLead":"Június 24-én előrehozott elnök- és parlamenti választást tartanak Törökországban a végrehajtó elnöki rendszer...","id":"20180418_Elorehozott_valasztasokat_tartanak_Torokorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1fef9-bfe6-409d-9a1f-ef26f19910b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35f114c-7e84-43fb-8948-23047ee401be","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Elorehozott_valasztasokat_tartanak_Torokorszagban","timestamp":"2018. április. 18. 15:30","title":"Előrehozott választásokat tartanak Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a525358f-11c6-46fe-8272-a2e4e2fcac97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerda hajnalban rongálták meg sorra az autókat Győr belvárosában.

","shortLead":"Szerda hajnalban rongálták meg sorra az autókat Győr belvárosában.

","id":"20180418_tobb_mint_30_auto_visszapillantojat_rugta_le_egy_ferfi_gyorben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a525358f-11c6-46fe-8272-a2e4e2fcac97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5726c0-8f23-44a7-94bc-52672c54fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_tobb_mint_30_auto_visszapillantojat_rugta_le_egy_ferfi_gyorben","timestamp":"2018. április. 18. 10:50","title":"Több mint 30 autó visszapillantóját rúgta le egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86470e3a-1a90-49aa-afff-85056014bcc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A második legnagyobb társaság akar lenni a cég.","shortLead":"A második legnagyobb társaság akar lenni a cég.","id":"20180417_A_becsi_repteret_is_be_akarja_venni_a_Wizz_Air","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86470e3a-1a90-49aa-afff-85056014bcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec04fff-b03f-47b7-8f79-22a8af1cc85c","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_A_becsi_repteret_is_be_akarja_venni_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. április. 17. 18:26","title":"A bécsi repteret is be akarja venni a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d56abbe-26b2-48a2-8b6b-0cf990a01033","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szinte minden 16 éves diák rendelkezik saját mobiltelefonnal, közel harmaduk pedig használja a mobilt még tanórán is – derült ki egy friss felmérésből.","shortLead":"Szinte minden 16 éves diák rendelkezik saját mobiltelefonnal, közel harmaduk pedig használja a mobilt még tanórán is –...","id":"20180419_A_mobilt_nem_eltenni_kell_az_iskolaban_hanem_hasznalni_a_tanorakon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d56abbe-26b2-48a2-8b6b-0cf990a01033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39499a9-f650-4982-9767-8041beabf20a","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_A_mobilt_nem_eltenni_kell_az_iskolaban_hanem_hasznalni_a_tanorakon","timestamp":"2018. április. 19. 10:07","title":"A mobilt nem eltenni kell az iskolában, hanem használni a tanórákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","shortLead":"Az új elnök arról is beszélt, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxistarifák.","id":"20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd739a7-f665-44b2-8a89-5c93a9ac5899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Elengedheti_a_BKIK_a_kotelezo_kamarai_dijat","timestamp":"2018. április. 19. 11:40","title":"Elengedheti a BKIK a kötelező kamarai díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]