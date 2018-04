Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az, hogy a magyar iskolákban nincsen fűtés. Korábban arról beszélt, hogy attól tart, a miniszterelnök börtönbe zárja, most azt mondja, mivel intenzív ellenzéki tevékenységre készül, minden benne van a pakliban.","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az...","id":"20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014a360-dd1d-4f39-ad53-982709182ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","timestamp":"2018. április. 20. 07:38","title":"Szél Bernadett: \"Nem fogok megfutamodni, nem félek Orbántól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A májusban életbe lépő új uniós adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan számos, a felhasználók adatainak védelmét szolgáló beállítást élesítettek, illetve élesítenek ezekben a napokban a Facebookon, elsőként az európai felhasználóknál. Mások mellett a magyaroknak is nyilatkozniuk kell arról, milyen adataikat kívánják megadni.","shortLead":"A májusban életbe lépő új uniós adatvédelmi rendelethez kapcsolódóan számos, a felhasználók adatainak védelmét szolgáló...","id":"20180419_facebook_adatkezeles_iranyelvek_europa_gdpr_szabalyozas_adatgyujtes_cambridge_analytica","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd22bf-4c0f-4ea4-ac03-43d9a16925fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_facebook_adatkezeles_iranyelvek_europa_gdpr_szabalyozas_adatgyujtes_cambridge_analytica","timestamp":"2018. április. 19. 09:03","title":"Hamarosan önt is megkeresi Facebook, hogy néhány fontos kérdésre válaszoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","shortLead":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","id":"20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68ce9a3-85f5-4ff7-a265-cb67080b4506","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 15:09","title":"Kutyaszánon szelte át a sarkvidéket a magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter unorthodox költségcsökkentése ez.","shortLead":"Márki-Zay Péter unorthodox költségcsökkentése ez.","id":"20180419_Tul_dragan_szerelnek_le_Hodmezovasarhelyen_a_karacsonyi_fenyeket_ezert_inkabb_nem_szerelik_le","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b349808-0755-4e06-9640-43fe94de2c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tul_dragan_szerelnek_le_Hodmezovasarhelyen_a_karacsonyi_fenyeket_ezert_inkabb_nem_szerelik_le","timestamp":"2018. április. 19. 17:25","title":"Túl drágán szerelnék le Hódmezővásárhelyen a karácsonyi fényeket, ezért inkább nem szerelik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohammed Haydar Zammar a feltételezések szerint segített az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én elkövetett merényletek előkészítésében. ","shortLead":"Mohammed Haydar Zammar a feltételezések szerint segített az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én elkövetett...","id":"20180419_Elfogtak_egy_dzsihadistat_akinek_allitolag_koze_van_911hez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce235ab-766b-4cdd-a5ca-3f51677882aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Elfogtak_egy_dzsihadistat_akinek_allitolag_koze_van_911hez","timestamp":"2018. április. 19. 19:24","title":"Elfogtak egy dzsihadistát, akinek állítólag köze van 9/11-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért az utóbbi hetekben több eljárásban is elérte, hogy igazat adjanak a választópolgároknak a választási szervek a választási eljárás törvényességével kapcsolatos kifogásaik miatt. A TASZ kimondatta, hogy a pákozdi polgármester jogellenesen kampányolt a kormánypártok ellen, hogy jogsértő volt, amikor a visszalépett jelölteket nem húzták le a szavazólapról, és hogy a hivatalos választási honlap hiányos tartalma is sértette a választási jogszabályokat – írják közleményükben.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért az utóbbi hetekben több eljárásban is elérte, hogy igazat adjanak a választópolgároknak...","id":"20180418_Valasztasi_torvenyserteseket_leplezett_le_a_TASZ","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad49355-172b-49c5-8104-8010b06e4514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153f2bd4-5817-4cbc-b252-dd9ef0cb3652","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Valasztasi_torvenyserteseket_leplezett_le_a_TASZ","timestamp":"2018. április. 18. 12:34","title":"Választási törvénysértéseket leplezett le a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lépés lehetővé teszi a gyilkosság felderítéséhez és a tettesek megbüntetéséhez szükséges információcserét a partnerszervezetek között.","shortLead":"A lépés lehetővé teszi a gyilkosság felderítéséhez és a tettesek megbüntetéséhez szükséges információcserét...","id":"20180419_Nemzetkozi_nyomozok_vizsgaljak_a_szlovak_tenyfeltaro_ujsagiro_kivegzeset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17251600-c7ef-4761-a9f7-5b8348064064","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Nemzetkozi_nyomozok_vizsgaljak_a_szlovak_tenyfeltaro_ujsagiro_kivegzeset","timestamp":"2018. április. 19. 14:00","title":"Nemzetközi nyomozók vizsgálják a szlovák tényfeltáró újságíró kivégzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32692d0e-5d7f-44fd-b7c4-dc30d5a7b938","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 232 millió éve bekövetkezett meteoritbecsapódás után terjedtek el a Földön a dinoszauruszok – írják brit és olasz szakértők a Nature Communications című szaklapban megjelent tanulmányukban. ","shortLead":"Egy 232 millió éve bekövetkezett meteoritbecsapódás után terjedtek el a Földön a dinoszauruszok – írják brit és olasz...","id":"20180418_dinoszauruszok_elterjedese_meteoritbecsapodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32692d0e-5d7f-44fd-b7c4-dc30d5a7b938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bead7c90-e3df-4a83-8e31-452be53ef855","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_dinoszauruszok_elterjedese_meteoritbecsapodas","timestamp":"2018. április. 18. 16:03","title":"Váratlan bejelentés: a dinoszauruszok egy meteoritbecsapódásnak köszönhetik, hogy elterjedtek a Földön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]