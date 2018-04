Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","shortLead":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","id":"20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c718d5-2d0d-470f-8333-ea56a2e355d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","timestamp":"2018. április. 19. 14:29","title":"Csendben lopakodó rendőrautók: támad a kék villogós villanyautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztévé nézettsége nagyon visszaesett, a Viacom tudott ezzel nyerni. ","shortLead":"A köztévé nézettsége nagyon visszaesett, a Viacom tudott ezzel nyerni. ","id":"20180420_Kiutotte_a_nezettsegi_dobogorol_a_koztevet_a_Comedyt_is_uzemelteto_Viacomcsoport","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b664264-bd1d-4cce-bfa8-db4b9e220b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Kiutotte_a_nezettsegi_dobogorol_a_koztevet_a_Comedyt_is_uzemelteto_Viacomcsoport","timestamp":"2018. április. 20. 19:01","title":"Kiütötte a nézettségi dobogóról a köztévét a Comedyt is üzemeltető Viacom-csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanárnő két éve a békéért szólalt fel a kurd konfliktusban. ","shortLead":"A tanárnő két éve a békéért szólalt fel a kurd konfliktusban. ","id":"20180420_Nyolc_honapos_csecsemojevel_egyutt_bortonoztek_be_egy_tanarnot_Torokorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf5a2bf-f3db-4dd7-a8dd-0e912fcb5f12","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Nyolc_honapos_csecsemojevel_egyutt_bortonoztek_be_egy_tanarnot_Torokorszagban","timestamp":"2018. április. 20. 21:13","title":"Nyolc hónapos csecsemőjével együtt börtönöztek be egy tanárnőt Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban óriási.","shortLead":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban...","id":"20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cd33fc-05f8-4407-9d02-2b999b9205ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","timestamp":"2018. április. 20. 13:01","title":"Óriási siker: már egymillióan regisztráltak a Xiaomi új, bivalyerős telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79c028-58e2-4fae-a3a4-3664a02ae82d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Súlyos szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a Fenerbahce–Besiktas-rangadó, a labdarúgó Török Kupa elődöntőjének csütörtök esti visszavágója.","shortLead":"Súlyos szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a Fenerbahce–Besiktas-rangadó, a labdarúgó Török Kupa elődöntőjének...","id":"20180420_Szurkoloi_rendbontas_miatt_felbeszakadt_a_FenerbahceBesiktas_rangado","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f79c028-58e2-4fae-a3a4-3664a02ae82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd8996-a61f-40c8-8b1e-9fe334242d39","keywords":null,"link":"/sport/20180420_Szurkoloi_rendbontas_miatt_felbeszakadt_a_FenerbahceBesiktas_rangado","timestamp":"2018. április. 20. 09:25","title":"Ömlött a vér az edző fejéből, félbeszakadt a török focirangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01464c9d-0c50-43c9-84bc-29da24f883b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a Gazdasági Versenyhivatal szabta ki az Apple történetének első büntetését, és nem is a legnagyobbat. Sőt. A cég más fronton ennél sokkal súlyosabb dolgokkal kell, hogy szembenézzen, és az sem valószínű, hogy csak úgy beletörődne a magyar hatóság döntésébe.","shortLead":"Nem a Gazdasági Versenyhivatal szabta ki az Apple történetének első büntetését, és nem is a legnagyobbat. Sőt. A cég...","id":"20180419_apple_birsag_gazdasagi_versenyhivatal_gvh","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01464c9d-0c50-43c9-84bc-29da24f883b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e76363-85fd-4cbd-9c26-49950fbea20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_apple_birsag_gazdasagi_versenyhivatal_gvh","timestamp":"2018. április. 19. 07:02","title":"Azt hiszi, hogy a GVH keményen odavágott? Mutatjuk, hogy igazából mennyire aprópénz az Apple-nek a 100 milliós bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f912499-47d4-4ab4-acb0-6389069de86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntetést szervez május 1-re a Momentum.","shortLead":"„Harcra Magyar! Tüntetés a jövőnkért” címmel tüntetést szervez május 1-re a Momentum.","id":"20180419_Tuntetes_szervez_a_Momentum_majus_1jere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f912499-47d4-4ab4-acb0-6389069de86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fde6ba4-5660-485a-b790-f52952f02a17","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Tuntetes_szervez_a_Momentum_majus_1jere","timestamp":"2018. április. 19. 14:45","title":"Tüntetést szervez a Momentum május 1-jére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz az internetre csatlakozott.","shortLead":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz...","id":"20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163c648-e369-41f6-a59d-0c79855e1152","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","timestamp":"2018. április. 19. 19:01","title":"Filmbe illik, de ez maga a valóság: így hackeltek meg egy kaszinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]