[{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset múlt pénteken történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL). ","shortLead":"A baleset múlt pénteken történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL). ","id":"20180420_Korhazba_kerult_egy_dolgozo_egy_laboratoriumi_baleset_utan_az_Orszagos_Kozegeszsegugyi_Intezetben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7544a06d-3b88-41d6-9ad0-e57223d00973","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Korhazba_kerult_egy_dolgozo_egy_laboratoriumi_baleset_utan_az_Orszagos_Kozegeszsegugyi_Intezetben","timestamp":"2018. április. 20. 17:40","title":"Kórházba került egy ebolával dolgozó kutató egy laboratóriumi baleset után Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d44fe-c527-418c-9928-89fc9142a7f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta nem találja hófehér cicáját a békéscsabai kislány, Fanni. Mivel fotója nincs róla, kreatív módon igyekszik a nyomára bukkanni. ","shortLead":"Napok óta nem találja hófehér cicáját a békéscsabai kislány, Fanni. Mivel fotója nincs róla, kreatív módon igyekszik...","id":"20180419_Fantomkeppel_keresi_eltunt_cicajat_egy_csabai_kislany__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585d44fe-c527-418c-9928-89fc9142a7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e683e20-758c-4930-906d-8eaf711c3354","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Fantomkeppel_keresi_eltunt_cicajat_egy_csabai_kislany__foto","timestamp":"2018. április. 19. 17:27","title":"Fantomképpel keresi eltűnt cicáját egy csabai kislány - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"Lévai Júlia","category":"itthon","description":"Azt a praktikus szempontot mindenki megérti, hogy ha a lopás meghatározó szerepet kap a társadalomban, akkor annak következményei őt magát is bármikor utolérhetik. Vélemény.","shortLead":"Azt a praktikus szempontot mindenki megérti, hogy ha a lopás meghatározó szerepet kap a társadalomban, akkor annak...","id":"20180420_Levai_Julia_Csak_a_nepszavazas_marad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0427427e-8e26-4b2b-abe5-9e9be4230633","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Levai_Julia_Csak_a_nepszavazas_marad","timestamp":"2018. április. 20. 10:15","title":"Lévai Júlia: Csak a népszavazás marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65c51ed-803c-45cd-8742-2927a2a6728c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A dél-afrikai hívők sörösüvegekkel a kezükben táncoltak és énekeltek.","shortLead":"A dél-afrikai hívők sörösüvegekkel a kezükben táncoltak és énekeltek.","id":"20180421_Kocsmaban_tartott_miset_az_Alkoholfogyasztok_egyhaza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65c51ed-803c-45cd-8742-2927a2a6728c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480d03b6-e4cd-4c5d-80ae-da8803f0058c","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Kocsmaban_tartott_miset_az_Alkoholfogyasztok_egyhaza","timestamp":"2018. április. 21. 12:20","title":"Kocsmában tartott misét az alkoholfogyasztók egyháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","shortLead":"Kiss Attila elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel majd.","id":"20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b49ea3-889c-4cd6-aad4-4d8217ea06f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc50c81-2ff4-4946-a85c-53317184ccf1","keywords":null,"link":"/kkv/20180420_kiss_attila_lesz_juniustol_az_eon_hungaria_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 20. 16:34","title":"Kiss Attila lesz júniustól az E.ON Hungária elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54356e2a-49aa-48cb-b482-599d81c2a39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rivaud palettáján megtalálhatók a \"hagyományos\" autók is, de van Porsche, Maserati és Tesla is erre a célra.","shortLead":"A Rivaud palettáján megtalálhatók a \"hagyományos\" autók is, de van Porsche, Maserati és Tesla is erre a célra.","id":"20180420_halottaskocsi_rivaud_franciaorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54356e2a-49aa-48cb-b482-599d81c2a39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28170448-e533-4c97-a5b1-71cd473244ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_halottaskocsi_rivaud_franciaorszag","timestamp":"2018. április. 20. 10:21","title":"Luxus halottaskocsi az utolsó útra – ezt kínálja egy francia cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f4978-84d9-431f-ba90-913eaa4f0720","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A RedWood feladata, hogy turisztikai érdeklődésre is számot tartó helyet csináljon a kongó óbudai helyből.","shortLead":"A RedWood feladata, hogy turisztikai érdeklődésre is számot tartó helyet csináljon a kongó óbudai helyből.","id":"20180420_Dontott_az_onkormanyzat_Tiborczkozeli_ceg_viheti_a_Kolosy_teri_piacot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f4978-84d9-431f-ba90-913eaa4f0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265fb6af-b4cb-4bbf-97a1-1be7889f2712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Dontott_az_onkormanyzat_Tiborczkozeli_ceg_viheti_a_Kolosy_teri_piacot","timestamp":"2018. április. 20. 11:12","title":"Döntött az önkormányzat: Tiborcz-közeli cég viheti a Kolosy téri piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kis termetű kutya lábát kapta be a mozgólépcső, állatkórházba vitték.","shortLead":"Egy kis termetű kutya lábát kapta be a mozgólépcső, állatkórházba vitték.","id":"20180420_beszorult_egy_kiskutya_laba_a_mozgolepcsobe_a_corvin_negyed_metroallomason","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9a7e63-75bf-410c-8ea7-0c6155b36c86","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_beszorult_egy_kiskutya_laba_a_mozgolepcsobe_a_corvin_negyed_metroallomason","timestamp":"2018. április. 20. 17:25","title":"Beszorult egy kiskutya lába a mozgólépcsőbe a Corvin-negyed metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]