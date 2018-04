Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás se nem szabad, se nem tisztességes, bizalmat nem érdemel.","shortLead":"A választás se nem szabad, se nem tisztességes, bizalmat nem érdemel.","id":"20180419_Egyszeruen_senkik_vagytok__a_valasztasi_autokraciarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278bc1fd-ac86-4a8f-9244-87d036a312c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Egyszeruen_senkik_vagytok__a_valasztasi_autokraciarol","timestamp":"2018. április. 19. 12:45","title":"Egyszerűen senkik vagytok – a választási autokráciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fea7ee-c4b5-4d42-a368-71bb4beb77f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben rekord mennyiségű pályamű érkezett a Sony World Photograpy Awards-ra, a sport kategóriában azonban egy magyar fotós utasította maga mögé a komplett mezőnyt.","shortLead":"Az idei évben rekord mennyiségű pályamű érkezett a Sony World Photograpy Awards-ra, a sport kategóriában azonban...","id":"20180420_sony_world_photography_awards_2018_gardi_balazs_sportfoto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fea7ee-c4b5-4d42-a368-71bb4beb77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae12bd-b967-498e-9b32-be713349fe88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_sony_world_photography_awards_2018_gardi_balazs_sportfoto","timestamp":"2018. április. 20. 07:02","title":"Magyar fotósé lett idén a világ legjobb sportfotója, mutatjuk a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha az adófizető meggondolja magát és megváltoztatja a támogatni kívánt vallási szereplőt, vagy úgy dönt, hogy egyetlen egyháznak sem juttat tovább ilyenformán pénzt, akkor korábbi nyilatkozatát vissza kell vonnia, vagy új nyilatkozatot kell tennie, különben mindig ugyanannak az egyháznak fog menni az egy százalék. ","shortLead":"Ha az adófizető meggondolja magát és megváltoztatja a támogatni kívánt vallási szereplőt, vagy úgy dönt, hogy egyetlen...","id":"20180421_Valtozas_az_egyhazi_egy_szazalek_felajanlasa_orokre_is_szolhat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bd3c8c-e483-40e6-b0da-0a30163d615d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Valtozas_az_egyhazi_egy_szazalek_felajanlasa_orokre_is_szolhat","timestamp":"2018. április. 21. 08:36","title":"Változás: az egyházi egy százalék felajánlása örökre is szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118695af-5272-4e62-ba18-d6347da23c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most felszólal Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is, akinek legutóbb csak a levelét olvasták fel.","shortLead":"Most felszólal Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is, akinek legutóbb csak a levelét olvasták fel.","id":"20180419_Megint_vonulnak_a_tuntetok_szombaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118695af-5272-4e62-ba18-d6347da23c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964400b8-a763-4786-aaa7-521cb148dea6","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Megint_vonulnak_a_tuntetok_szombaton","timestamp":"2018. április. 19. 19:09","title":"Vonulásos tüntetés lesz szombaton, végcél a Szabad sajtó útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe56364-5f36-40c7-9a7f-cdccb24d4894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél 2-kor szóltak, hogy fél 3-kor betekinthetnek a választás informatikai rendszerébe. ","shortLead":"Fél 2-kor szóltak, hogy fél 3-kor betekinthetnek a választás informatikai rendszerébe. ","id":"20180420_Egy_oraval_a_betekintesi_lehetoseg_elott_szolt_az_NVI_a_partoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffe56364-5f36-40c7-9a7f-cdccb24d4894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e304b8c-fa92-44c7-ad00-fa25eec9a576","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Egy_oraval_a_betekintesi_lehetoseg_elott_szolt_az_NVI_a_partoknak","timestamp":"2018. április. 20. 16:15","title":"Egy órával a betekintési lehetőség előtt szólt az NVI a pártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","shortLead":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","id":"20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c718d5-2d0d-470f-8333-ea56a2e355d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","timestamp":"2018. április. 19. 14:29","title":"Csendben lopakodó rendőrautók: támad a kék villogós villanyautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bcd4b7-a329-4da5-b9dc-1c06faf54e84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miskolcot már többször hírbe hozták a német prémiummárkával.","shortLead":"Miskolcot már többször hírbe hozták a német prémiummárkával.","id":"20180421_bmw_gyar_miskolc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16bcd4b7-a329-4da5-b9dc-1c06faf54e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81726ab6-fd20-48f6-a2db-d6dc61829695","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_bmw_gyar_miskolc","timestamp":"2018. április. 21. 08:22","title":"Már megint BMW-gyárat remélnek Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy része már valószínűleg régóta úszott a vízen.","shortLead":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy...","id":"20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e7176-2a45-4dfb-8c07-fc9f37f6c95b","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","timestamp":"2018. április. 19. 22:10","title":"Tele van méreggel a Genfi-tóból kihalászott műanyag hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]