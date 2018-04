Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b450d1b3-e270-44ac-b332-43ca94807d3c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Itt a tavasz, és mikor a nap sugarainál megcsillannak az otthonunkban szálldogáló porcicák, tudomásul vesszük, hogy nemcsak a lelkünknek, a lakásunknak is szüksége van a megújulásra. Van, aki imád takarítani, van, akinek nincs különösebb kifogása ellene, de a legtöbben nyűgnek érzik ezt a feladatot. De biztos, hogy csak a tisztítószerről vagy a helyes felmosásról szól a dolog?","shortLead":"Itt a tavasz, és mikor a nap sugarainál megcsillannak az otthonunkban szálldogáló porcicák, tudomásul vesszük...","id":"20180419_Egy_rendes_no_takarit_De_miert_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b450d1b3-e270-44ac-b332-43ca94807d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1c8d95-3c41-4e47-b32f-4d6840326ade","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Egy_rendes_no_takarit_De_miert_is","timestamp":"2018. április. 19. 20:00","title":"Egy rendes nő takarít. De miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","shortLead":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","id":"20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1494e162-4a2c-4564-9d6e-6950f3216aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","timestamp":"2018. április. 21. 09:48","title":"Óriási a dugó, ne most akarjon az Erzsébet híd felé menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022f77a0-2532-4ed6-876d-700ced9e35d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik új Samsung-szabadalom az eddigieknél kevésbé érzékeny és a víznek is ellenálló okostelefon-kijelzőt (-üveget) ígér.","shortLead":"Az egyik új Samsung-szabadalom az eddigieknél kevésbé érzékeny és a víznek is ellenálló okostelefon-kijelzőt (-üveget...","id":"20180419_samsung_szabadalom_erosebb_telefonuveg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=022f77a0-2532-4ed6-876d-700ced9e35d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5332f6a9-b22f-4524-a4ab-2fcc48279f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_samsung_szabadalom_erosebb_telefonuveg","timestamp":"2018. április. 19. 17:00","title":"Ha ez a szabadalom megvalósul, nem lesz gond, ha leejti a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lecsukottak között nálunk különösen sok a rabló.","shortLead":"A lecsukottak között nálunk különösen sok a rabló.","id":"201813_bortonok_es_nemzetek_kiugroan_sok_rablo_ul_ahazai_fegyintezetekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8679b3-3de9-4aa1-a7f8-93e527759334","keywords":null,"link":"/itthon/201813_bortonok_es_nemzetek_kiugroan_sok_rablo_ul_ahazai_fegyintezetekben","timestamp":"2018. április. 21. 09:50","title":"Kóterhelyzet: csak Montenegróban olyan zsúfoltak a börtönök, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész már lábadozik. ","shortLead":"A színész már lábadozik. ","id":"20180421_Gerincmutetje_volt_Michael_J_Foxnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014d7707-0e1d-4a1c-ab28-84e8636e9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6d6541-c874-4cb0-8642-9ada88408eca","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Gerincmutetje_volt_Michael_J_Foxnak","timestamp":"2018. április. 21. 09:43","title":"Gerincműtétje volt Michael J. Foxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével elkövetett bűnpártolás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki Ihász Sándor Péter volt főügyészt.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével elkövetett...","id":"20180420_Gyarfasugy_meggyanusitottak_egy_volt_fougyeszt_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f0b2c4-2e1b-4565-b119-62b2a1d1b8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d533270f-b7f0-4c5c-9c78-61bb81c11e68","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Gyarfasugy_meggyanusitottak_egy_volt_fougyeszt_is","timestamp":"2018. április. 20. 12:33","title":"Gyárfás-ügy: meggyanúsítottak egy volt főügyészt is, ügyvédje szerint mindent cáfolni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29fb367b-0659-48f6-9526-43b04aebb5ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő szerint ez egy bevett módszer arra, hogy kevésbé csússzon az út.","shortLead":"A közútkezelő szerint ez egy bevett módszer arra, hogy kevésbé csússzon az út.","id":"20180420_felmartak_az_utat_gyorujfalunal_es_ugy_hagyjak_mert_az_volt_a_felujitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29fb367b-0659-48f6-9526-43b04aebb5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b2e74-143f-443e-bb00-5601a70fd993","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_felmartak_az_utat_gyorujfalunal_es_ugy_hagyjak_mert_az_volt_a_felujitas","timestamp":"2018. április. 20. 21:25","title":"Felmarták az utat Győrújfalunál és úgy hagyják, mert az volt a \"felújítás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért az EU-nak külön kéne támogatni az ilyen profilú civil szervezeteket. A labda innentől az Európai Bizottság térfelén pattog.\r

\r

","shortLead":"Döntött az Európai Parlament: Az aktív és fejlett civil szféra a legfőbb védelmezője az EU-s alapértékeknek, ezért...","id":"20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e66955-ee15-4454-8ec0-f003976cf83f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_EUs_civil_szervezetek_tamogatasat_javasolja_az_Europai_Parlament","timestamp":"2018. április. 19. 13:39","title":"Az EU-s civil szervezetek támogatását javasolja az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]