[{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset múlt pénteken történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL). ","shortLead":"A baleset múlt pénteken történt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában (NBL). ","id":"20180420_Korhazba_kerult_egy_dolgozo_egy_laboratoriumi_baleset_utan_az_Orszagos_Kozegeszsegugyi_Intezetben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7544a06d-3b88-41d6-9ad0-e57223d00973","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Korhazba_kerult_egy_dolgozo_egy_laboratoriumi_baleset_utan_az_Orszagos_Kozegeszsegugyi_Intezetben","timestamp":"2018. április. 20. 17:40","title":"Kórházba került egy ebolával dolgozó kutató egy laboratóriumi baleset után Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b836c3ec-88e3-4fb7-ac51-1d4af5a06efc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdei Bálintnak, az Elios volt társtulajdonosának leginkább ingatlanos tapasztalatai vannak, de az óbudai önkormányzatot meggyőzte, hogy sok vendéglőssel \"működik együtt\". Ez elég volt ahhoz, hogy tíz évre elnyerje a Kolosy téri piac üzemeltetését. ","shortLead":"Erdei Bálintnak, az Elios volt társtulajdonosának leginkább ingatlanos tapasztalatai vannak, de az óbudai...","id":"20180420_erdei_balint_tiborcz_istvan_redwood_kolosy_teri_piac_obuda_hop_on","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b836c3ec-88e3-4fb7-ac51-1d4af5a06efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614581e6-e021-40b4-a93e-772d8abf1ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_erdei_balint_tiborcz_istvan_redwood_kolosy_teri_piac_obuda_hop_on","timestamp":"2018. április. 20. 18:00","title":"Új bulinegyedet csinál a Kolosy térből és buszokkal hoz turistákat Tiborcz üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3668be7-f368-4c80-9741-51708c0768f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"9 milliárd dollárért vettek nemrég Mercedes-részvényeket a kínaiak, akiké a Volvo is. Elkezdenék felhasználni, amit megvettek.","shortLead":"9 milliárd dollárért vettek nemrég Mercedes-részvényeket a kínaiak, akiké a Volvo is. Elkezdenék felhasználni, amit...","id":"20180420_volvo_mercedes_daimler_li_shufu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3668be7-f368-4c80-9741-51708c0768f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21e7d47-5cae-40b5-9521-d5b27dc65f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_volvo_mercedes_daimler_li_shufu","timestamp":"2018. április. 20. 12:23","title":"Mercedes-motorok lesznek a Volvókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","shortLead":"A kubai származású popsztár nagyzenekaros koncertre készül Székfesfehérváron. ","id":"20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33e0f151-e69b-47c8-b3fa-634275d887fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ef6ae6-2b0d-4b33-86d5-30df2d671a4c","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Eleteben_eloszor_Magyarorszagon_zenel_majd_Pitbull","timestamp":"2018. április. 20. 10:51","title":"Soha nem járt még nálunk, most jön: Pitbull a Fezenen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","shortLead":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","id":"20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ef5e94-ac9f-49a0-a076-6346752dea8d","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 20. 15:49","title":"Az LMP az NMHH-nál követeli Fluor Tomi letiltásának kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György. De ha ez így is lesz, az nem fogja érinteni a civileknek osztott támogatások mértékét.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59303f78-343d-4f1e-9809-bba1df9e4de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","timestamp":"2018. április. 20. 17:00","title":"Ha el is költözik Soros alapítványa Magyarországról, a dolgozókat nem rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást az egykori Fenyő-gyilkosság ügyében vették őrizetbe, még kedden, miután gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság pénteken dönt arról, házi őrizetbe kerül-e. Ügyvédje, Bánáti János is akkorra ígért tájékoztatást.","shortLead":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást...","id":"20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99bbb2-59b7-4d66-a323-075c6af76f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2018. április. 19. 19:09","title":"Gyárfás Tamás csütörtök délután már otthon egyeztetett ügyvédjével - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8e9001-3342-41f7-80d4-cf6f5329e853","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyilatkozott a Gyárfás Tamás háza előtt várakozó újságíróknak csütörtök délután Bánáti János ügyvéd, amikor elhagyta az épületet, de nem is zárkózott el. Útban az autó felé azt mondta: a pénteki bírósági meghallgatás után áll mindenki rendelkezésére, de mint fogalmazott, ennél rosszabb már nem lehet, önmagában szerinte rendkívül nagy eredmény az, hogy nem kerül védence előzetes letartóztatásba. Videó. ","shortLead":"Nem nyilatkozott a Gyárfás Tamás háza előtt várakozó újságíróknak csütörtök délután Bánáti János ügyvéd, amikor...","id":"20180419_gyarfas_ugyvedje_ennel_rosszabb_mar_nem_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8e9001-3342-41f7-80d4-cf6f5329e853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e7b7e6-c7ea-45a1-9075-b3757b6a3f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_gyarfas_ugyvedje_ennel_rosszabb_mar_nem_lehet","timestamp":"2018. április. 19. 21:21","title":"Gyárfás ügyvédje: Ennél rosszabb már nem lehet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]