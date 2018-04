Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két boncolást is végrehajtottak Ománban a DJ halála után.","shortLead":"Két boncolást is végrehajtottak Ománban a DJ halála után.","id":"20180421_Kizartak_az_idegenkezuseget_Avicii_halalanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1293f336-41fc-4670-823e-0a5a9db319da","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Kizartak_az_idegenkezuseget_Avicii_halalanal","timestamp":"2018. április. 21. 21:52","title":"Kizárták az idegenkezűséget Avicii halálánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat olyan online kurzust, amellyel eredményesen készülhet fel a nyelvvizsgára, az érettségire vagy bővítheti tudását informatikai, művészeti vagy más területen. De milyenek az online kurzusok? Hogyan tehetik próbára tudásukat az online tanulók? És honnan lehet megtudni, hogy minőségi tanfolyamról van-e szó? ","shortLead":"Az általános iskolásoktól a végzős középiskolásokon át egészen az egyetemistákig, dolgozó felnőttekig bárki találhat...","id":"20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346662e5-b8ae-439d-b7d6-bd7dd248a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8efd668-2420-4599-95e7-72dfac190567","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180421_eduline_Igy_lehet_olcson_es_hatekonyan_tanulni__online_otthonrol","timestamp":"2018. április. 21. 15:00","title":"Így lehet olcsón és hatékonyan tanulni – online, otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","shortLead":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","id":"20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf8ddc-1c09-4174-ac07-54d11f3e92d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","timestamp":"2018. április. 21. 15:13","title":"Tanítanék Mozgalom: \"Még mi sem tudjuk, hogyan tovább\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","shortLead":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","id":"20180423_fizetos_parkolas_Budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e61be-29a9-49c8-a12b-0e56710e39c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_fizetos_parkolas_Budapest","timestamp":"2018. április. 23. 09:25","title":"Pénzeket elő: ezeken a helyeken is fizetős lesz a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A családi vállalkozások lehetőségeiről kérdezték Lázár Jánost a közösségi oldalán, a miniszter erre válaszolva mondta azt, hogy a jövőben állami forrásokat biztosítanak a kisvállalkozók számára, az uniós pénzt már kiosztották.","shortLead":"A családi vállalkozások lehetőségeiről kérdezték Lázár Jánost a közösségi oldalán, a miniszter erre válaszolva mondta...","id":"20180422_Elfogyott_az_unios_penz_most_allami_forrasokat_iger_Lazar_Janos_a_vallalkozoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dec631-2971-4409-a41a-67ccfc1029f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Elfogyott_az_unios_penz_most_allami_forrasokat_iger_Lazar_Janos_a_vallalkozoknak","timestamp":"2018. április. 22. 09:05","title":"Elfogyott az uniós pénz, most állami forrásokat ígér Lázár János a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és letartóztatta az ellenzék vezetőjét, Nikol Pasinjánt.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és...","id":"20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9547257-be37-4f89-a02a-bd5950840973","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 22. 11:45","title":"Hanggránátok, ellenzéki vezető letartóztatása Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","shortLead":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","id":"20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18a05ac-647e-4f5d-9cc1-1136749f2a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Orbán arcon köpése volt az egyik kérdés egy holland műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","shortLead":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","id":"20180423_halalos_baleset_54es_fout","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a92d9e9-488c-4a7b-a115-a2e0c1f9404f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180423_halalos_baleset_54es_fout","timestamp":"2018. április. 23. 00:11","title":"Sajnos halálos balesettel végződött a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]