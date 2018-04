Gasztronautáknak már bekarikázva pirossal a naptárban: három hét, és újra útjára indulhat a gyönyör a Millenáris Parkban. Amikor is május 17-20. között az OTP Bank Gourmet Fesztiválon felvonulnak Magyarország top éttermei, legjobb cukrászdái, borászatai, jön a hazai gasztronómia színe-java és bőséges ízelítő lesz a nemzetközi csúcsgasztronómiából is jeles külföldi vendégszereplőkkel.

Az idei gasztrotéma a gombóc, és frappáns fordulattal még a kaviár és a pezsgő. Utóbbi világklasszis páros is biztosan tud majd újat hozni. De az előbbit illetően nincsenek kétségeink a tekintetben, hogy a produkciók jóval túllépnek majd a hagyományos szilvás-barackos-túrógombóc kombókon, és a legmeghökkentőbb sós-édes variációkkal fogunk találkozni.

Miként történt ez az első témaévben, 2013-ban, amikor a gulyásról szólt a fesztivál. És kóstolhattuk stampedliben, kocsonyának, nyalókának, éppenséggel gombócba bújtatva stb. Apropó, jeles gourmetek és gasztrománok tetszenek emlékezni a kezdetekre?

2005-öt írtunk, amikor pár szűkszavú, rövid tudósítás felbukkant a hazai sajtóban az első budai rendezvényről, úgy mint bor-pezsgő-és sajtfesztiválról, amelyen részt vettek neves pincészetek és bőséges volt a választék hazai meg külföldi sajtokból. A Haris Kereskedőház Kft.volt az, amelyik hagyományteremtő szándékkal - a Budapest II. Kerület Önkormányzat védnökségével - összehozta a bulit, mondván, hogy a bor és borturizmus egyre fontosabb szerepet játszik Magyarország életében, imázsában, ezért szeretnének a magyar termelőknek, kereskedőknek, borházaknak a pünkösdi ünnepekkel egybekötve színvonalas megjelenést biztosítani.

Nagyon úgy tűnik, hogy ez a hagyományteremtés sikerült.

2006-ban már meg is magyarázták a fesztivál filozófiáját: mivel a gourmet szó ínyencet jelent, a rendezvény ínyenceknek kínál lehetőséget a bor-gasztronómiai ismereteik bővítésére 50 kiállítóval. Képviseltette magát a 22 borvidék, pezsgőgyártók és neves sajtosok. Az egyik szenzáció pedig: " a méltán híres Töki Pompos" volt, hogy aki még nem kóstolta, mindenképpen tegye meg. Ugye, ugye, honnan hova jutottunk?! 2007-ben még újrázott a félszáz, zömében boros-sajtos-pezsgős kiállitó, már felbukkanó importőrökkel. És 2008-ra besöpört a kapun a gasztronómia, pontosabban a gasztronómiai forradalom előszele. Volt pacal carbonare, libamáj millefuille, karamellizált kecskesajt, burgonya espuma erdei gombákkal és buggyantott fürjtojással - csupán néhány ínyencség, amelyet a főváros jeles séfjei prezentáltak. A rendezvény, a majd’ száz különböző típusú sajtkülönlegesség és a több száz féle bor mellett, a magyar gasztronómiában új utakat kereső éttermek fogásaiból kínált válogatást. Többek között megmutatkozott a Bock bisztró, a Segal, az Alabárdos és az Onyx étterem. A Magyar Gasztronómiai Egyesület támogatásával közel tucatnyi éttermet sikerült megnyerni arra, hogy bemutassák, hol tartanak a konyha újraértelmezésében, nyilatkozta Haris György, a rendezvény főszervezője.

Az igazán nagy fordulat aztán 2011-ig váratott magára. "Gasztro-bombaként" robbant a hír: a Budai Gourmet a Sziget Iroda szervezésében valósul meg. Új lendületettel a jelszavuk a minőség. S mert Gerendai Károly főszervező szerint nem kevesebb, mint gasztro-forradalom zajlott kis hazánkban, hitt benne, hogy széles körben meg lehet teremteni az igényt a minőségi szolgáltatatások, ételek-italok iránt egy többnapos fesztivál keretében is. Ezért meg is négyszerezték a fesztivál költségvetését (32 millió forintról128-ra). Az addigi kiállítók, termelők-éttermek mintegy felét ugyan nem hívták meg, mégis feltornázták száz fölé a részt vevő egységek számát. Le is fedték a fesztivál idejére a Millenáris közepén levő két tavat, hogy azt a részt is kényelmesen lehessen használni.

A kiállítók meghívás és nem jelentkezés alapján kerültek a fesztiválra, a szervezők a saját koncepciójuk, értékrendjük szerint választottak. Újdonság volt, hogy még igazi termelői piacnak is helyet szorítottak, hogy lett zártkörű szakmai nap, és itt került sor a XII. Pannon Bormustra díjkiosztó gálájára is.

2012-ben már nem győztük beharangozni, hogy a gasztronauták nem éppen fogyókúrás pünkösdi víkend elé néznek, és könnyen lehet, hogy a gourmetkodásból nagy zabálás lesz... Nem mintha itt Guinness-rekordokat döntögető több hektónyi halászlét rotyogtattak vagy kilométernyi rétest hajtogattak volna, hanem mert annyi mindent lehetett-kellett megkóstolni, uszkve 95 állomáshely beiktatásával. Csak pár hívónév: Anyukám mondta Encsről,a Rosinante Szigetmonostorról, La Mareda Győrből, a Viator Pannonhalmáról, a Kistücsök Balatonszemesről, a Mandula Villányból, Baldaszti’s Grand, Bock, Borkonyha, Rosenstein , Arany Kaviár, 21 Magyar Budapestről. Már ebben a szűk a felsorolásban is kifáradtunk, és a poharunkat még nem is emeltük Gerééknél, Balassánál, Heimannéknál, Homolánál, Sauskánál,Kreinbachernél. Az emésztés végett nem menekültünk az Agárdi Pálinkaházba vagy éppen a Rézangyalhoz. Ja,és nem is vettünk vásárfiát a Kőteleki mézesnél, a Fűszerésznél, a Hegyközi Manufaktúránál. Viszont részt vettünk a Miele Gasztroszínpad pár programján, ahol többek között együtt főzött színész és séf: Kulka János és Dudás Szabolcs az Anyukám mondta színeiben; négyszögesítette a túrógombocót (!) Farkas Vilmos a Zila cukrásza és Kiss Sándor a Miele séfje, karibi hangulatot gerjesztett tüzes ételekkel és ritmusokkal Hegyi Barbara, illatfelhőbe burkolta a közönséget Jean-Marc Notelet francia fűszermester és pacalpárbajt vívott két guru: Bíró Lajos és Segal Viktor.

© sxc.hu

2013-ban az éttermek szinte teljes hazai élmezőnyét felvonultatta a fesztivál, bevezetve a már említett témafőzést. "A Gourmet Fesztivál mára egyértelműen a legfontosabb olyan hazai csúcsgasztronómiai rendezvénnyé vált, amely széles tömegek számára is elérhető" - nyilatkozta Gerendai Károly, hozzátéve, hogy először lesz kiemelt téma. A gulyást valamilyen formában - leves, terrine, pörkölt, hab vagy krém - minden résztvevő étterem elkészítette. Például Nyíri Szása (Arany Kaviár) paprika nélkül, vaddisznóhússal, kucsmagombával, turbolyával, zelleres burgonyagombóccal, Bíró Lajos (Bock Bisztró) sertésoldalasból, rózsaszínre sütött sertésszűzzel, Jahni László (Kistücsök) háromféle halból (fogas, füstölt harcsa, balatoni nyurgaponty) gondolta újra a klasszikus magyar ételt. "Reméljük, ezzel azokat az érdeklődőket is sikerült megszólítani, akik már elindultak a minőségi ételek felé, de még csak ismerkednek a minőségi alapanyagokkal, gasztronómiával" - jegyezte meg a főszervező. S mert a mennyiség helyett minden szempontból a minőséget helyezték előtérbe, bíráló bizottság döntött a kiállítókról, és limitálták a látogatói létszámot is. A fesztivál kiállítói listáján szerepelt többek között a Costes, a Chateau Visz, a La Mareda, az Olimpia, a Pomo d'Oro, a Ráspi és a Viator Apátsági Étterem. A boros résztvevők között jelen volt mások mellett a Badacsonyi Kör, a Bock Pince, Gere Attila, a Heimann Birtok, a Kertész Pincészet, a Kovács Nimród Winery, a Kreinbacher Birtok és a Sauska, képviseltette magát a Bortársaság, a Divin Porcello sonkabár, a Gerbeaud, a Sarki Fűszeres, a Terra Hungarica, a WineAge.

Még egy nagy ugrás, amikor is 2017-et írunk. Tavaly a mangalicáé és az eperé lett a főszerep. Gasztrosztárok előadásai és bemutatói mellett exkluzív ebédekre és vacsorákra is befizethettünk.

© Fülöp Máté

A World's 50 Best Restaurants Awardson megválasztott legjobb női séfje Ana Roš hatfogásos menüre, Wojciech Modest Amaro pedig különleges nyolcfogásos vacsorára invitálta a fogékony nagyérdeműt. Ana Roš Szlovéniából érkezett, ahol étterme, a Hiša Franko csak az év néhány hónapjában fogad vendégeket, s a világ gasztronautáinak igazi zarándokhelye. A lengyel vendég a Michelin-csillagos Atelier Amaro séfje ugyanazzal a vacsoramenüvel lepte meg a közönséget, amelyet az adott napon varsói éttermében is kínáltak a vendégeknek. Amaro a legendás El Bulliban kezdte és a Noma-ban fejezte be tanulóéveit, majd hazatérve megnyitotta saját éttermét, amellyel hamarosan megszerezte Lengyelország első Michelin csillagát. Bevonultak a Millenárisra a Stílusos Vidéki Éttermiség tagjai és más izgalmas vidéki műhelyek, mint például a gyöngyösi Bori Mama, a zebegényi Natura Hill. És ismét született hagyományteremtő szándék: bevezették a szervezők a legjobb vidéki séfek által közösen prezentált ebédeket, amelyeken évről évre bemutatják a hazai gasztronómia legizgalmasabb vidéki műhelyeit. Erős volt a kezdés, hiszen már az első alkalommal olyan éttermek főztek együtt, mint a közönségkedvenc Anyukám mondta, a Gault&Millau által az év éttermének választott mádi Gusteau, a töretlenül a legjobb balatoni étteremnek számító Kistücsök, valamint a nagy becsben tartott, Pesti István vezette tatai Platán. A menüsor a több nemzetközi díjat is nyert csokoládéműhely, a soproni Harrer Chocolat tányérdesszertjével teljesedett ki. Széll Tamás és csapata ötfogásos ebédmenüt kínált a látogatóknak, de volt Hungarian Michelin all-star vacsora is, ahol Michelin-csillagos éttermeink séfjei készítettek közös menüt: Palágyi Eszter (Costes), Mészáros Ádám (Onyx), Sárközi Ákos (Borkonyha), Tiago Sabarigo (Costes Downtown), valamint az ország egyik legjobb cukrászműhelyét vezető Mihályi László (Mihályi Patisserie, Váci Desszertszalon). Új szereplőnek számított a fesztivál részvevői között Szabadfi Szabolcs, a Panifico il Basilico pékjének "szerelemprojektje", a Holy Cow burgerező, vagy éppen az Aragvi grúz étterem. A különböző workshopok mellett gyorstalpaló gasztroiskola és a Magyar Barista Válogatott is várta a fesztivál vendégeit.

© gourmetfesztival.hu

Hogy mi minden várja majd most három hét múlva a gourmeteket, azt megtudhatják a fesztivál honlapjáról, de ígérjük, még mi is borzoljuk a kedélyeket. Mindenesetre, nem árt addig egy kis fogyókúra, hogy aztán visszaszedhessük a kilókat az élvezkedéssel.