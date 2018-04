Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78afb73d-b8d0-44d9-bb03-13d82ed79e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új trükköt tanulnak a cégek: összekötik a dolgozóik orvosi szűrővizsgálatát az adóelkerüléssel.","shortLead":"Új trükköt tanulnak a cégek: összekötik a dolgozóik orvosi szűrővizsgálatát az adóelkerüléssel.","id":"20180421_A_szurovizsgalat_jo_az_adocsalas_rossz__es_a_ketto_egyszerre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78afb73d-b8d0-44d9-bb03-13d82ed79e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258b2d67-f6c4-4282-80eb-90c7b81ec9b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_A_szurovizsgalat_jo_az_adocsalas_rossz__es_a_ketto_egyszerre","timestamp":"2018. április. 21. 17:05","title":"A szűrővizsgálat jó, az adócsalás rossz – és a kettő egyszerre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fab5d6-0c60-4bcb-abcc-9380d6e98324","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elindultak a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértői Dúmába – közölte az orosz külügyminisztérium. Az OPCW küldöttsége több nap késéssel kezdheti meg helyszíni vizsgálatát a kelet-gútai városban, ahol a nyugati országok szerint a szíriai kormányerők április 7-én vegyi fegyvert vetettek be.","shortLead":"Elindultak a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértői Dúmába – közölte az orosz külügyminisztérium. Az OPCW...","id":"20180421_ket_hettel_a_sziriai_gaztamadas_utan_vizsgalodhatnak_az_ellenorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fab5d6-0c60-4bcb-abcc-9380d6e98324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7676f674-b0f7-4320-8b6c-d1fcb2076a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_ket_hettel_a_sziriai_gaztamadas_utan_vizsgalodhatnak_az_ellenorok","timestamp":"2018. április. 21. 16:17","title":"Két héttel a szíriai gáztámadás után vizsgálódhatnak az ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon kapott választ.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon...","id":"20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe69d97-fc14-4a8c-9c64-a0c03dc20a27","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","timestamp":"2018. április. 22. 10:16","title":"Hadházy bohócot csinált a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a pénzcsapon már ott a keze.","shortLead":"Legalábbis a pénzcsapon már ott a keze.","id":"20180422_FT_Brusszel_megallitana_Budapestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acef4f2-fa0b-4f0a-aab0-4082f1649577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_FT_Brusszel_megallitana_Budapestet","timestamp":"2018. április. 22. 21:28","title":"FT: Brüsszel megállítaná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek azt akarják, hogy emelkedjen a taxi tarifája – vezették le. Már legalábbis bizonyos emberek. Bizonyos módszertan szerint.","shortLead":"Az emberek azt akarják, hogy emelkedjen a taxi tarifája – vezették le. Már legalábbis bizonyos emberek. Bizonyos...","id":"20180421_Hihetetlen_kozvelemenykutatassal_bizonyitjak_a_taxisok_hogy_az_emberek_tarifaemelest_akarnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76f3f91-3ce4-4869-93b2-752140d131be","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Hihetetlen_kozvelemenykutatassal_bizonyitjak_a_taxisok_hogy_az_emberek_tarifaemelest_akarnak","timestamp":"2018. április. 21. 17:37","title":"Hihetetlen közvélemény-kutatással bizonyítják a taxisok, hogy az emberek tarifaemelést akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levették őket a tiltólistáról.\r

\r

","shortLead":"Levették őket a tiltólistáról.\r

\r

","id":"20180422_A_szombati_tuntetes_elso_sikere_ujra_megy_Wellhello_a_Petofi_Radioban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d01df3d-bfed-4953-9614-a8174650638c","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_A_szombati_tuntetes_elso_sikere_ujra_megy_Wellhello_a_Petofi_Radioban","timestamp":"2018. április. 22. 12:03","title":"A szombati tüntetés első sikere: újra megy Wellhello a Petőfi Rádióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer annyi ideig lesz lezárva a Lánchíd és az Alagút, mint indokolt lenne, állítja Vitézy Dávid.","shortLead":"Kétszer annyi ideig lesz lezárva a Lánchíd és az Alagút, mint indokolt lenne, állítja Vitézy Dávid.","id":"20180423_Vitezy_Budapest_kezebol_kicsuszott_az_iranyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceba8291-7ffc-43be-b67c-e3ba37ced062","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Vitezy_Budapest_kezebol_kicsuszott_az_iranyitas","timestamp":"2018. április. 23. 09:35","title":"Vitézy: Budapest kezéből kicsúszott az irányítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan ébrednek a szexuális visszaélésekkel vádolt zenész munkatársai, de lassan teljesen magára marad.\r

\r

","shortLead":"Lassan ébrednek a szexuális visszaélésekkel vádolt zenész munkatársai, de lassan teljesen magára marad.\r

\r

","id":"20180422_Ugynoke_ugyvedje_es_asszisztense_is_otthagyta_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_R_Kellyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a18e8c-95c7-478c-922f-d4bda987b937","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Ugynoke_ugyvedje_es_asszisztense_is_otthagyta_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_R_Kellyt","timestamp":"2018. április. 22. 14:34","title":"Ügynöke, ügyvédje és asszisztense is otthagyta a szexuális visszaélésekkel vádolt R. Kellyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]