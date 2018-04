Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0941b609-54cc-40e0-8462-e5c5ecc4e902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosabban a londoni St. Mary's szülészeti osztályára, a Lindo Wingbe, ahol hamarosan világra hozza harmadik gyermeküket.","shortLead":"Pontosabban a londoni St. Mary's szülészeti osztályára, a Lindo Wingbe, ahol hamarosan világra hozza harmadik...","id":"20180423_Katalin_hercegne_bevonult_a_korhazba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0941b609-54cc-40e0-8462-e5c5ecc4e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31617d52-9f46-4930-bff3-e0b0cbd56dd7","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Katalin_hercegne_bevonult_a_korhazba","timestamp":"2018. április. 23. 09:30","title":"Katalin hercegné bevonult a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","shortLead":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","id":"20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd927e7-e112-4d60-952c-4e372d063ed8","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","timestamp":"2018. április. 24. 12:09","title":"Gyurcsány szintet lépett: egy pillanatra \"szerepet\" kapott az egyik legjobb amerikai sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309c1ee7-ebaf-4854-8ac5-6ccb54342679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megannyi pletykát és kiszivárogtatást követően most végre fellebbentették a fátylat a cseh márka új SUV modelljéről. ","shortLead":"Megannyi pletykát és kiszivárogtatást követően most végre fellebbentették a fátylat a cseh márka új SUV modelljéről. ","id":"20180424_skoda_kamiq_divatterepjaro_suv_cseh_kinai_divatterepjaro_pekingi_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309c1ee7-ebaf-4854-8ac5-6ccb54342679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9345e9e-be9d-4d31-bab4-4596b9b606fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_skoda_kamiq_divatterepjaro_suv_cseh_kinai_divatterepjaro_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 24. 08:38","title":"Hivatalos: itt az új Skoda Kamiq divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt. A Vasas legendáját szív- és emésztőrendszeri problémák miatt kezelték.","shortLead":"Hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt. A Vasas legendáját szív- és emésztőrendszeri problémák miatt kezelték.","id":"20180423_harom_honap_utan_mehetett_haza_meszoly_kalman","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5c398e-a90b-4396-a777-a50a2b70818b","keywords":null,"link":"/sport/20180423_harom_honap_utan_mehetett_haza_meszoly_kalman","timestamp":"2018. április. 23. 08:05","title":"Három hónap után mehetett haza Mészöly Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hiába a tiszta ég, érdemes esernyővel indulni el otthonról.","shortLead":"Hiába a tiszta ég, érdemes esernyővel indulni el otthonról.","id":"20180423_Marad_a_meleg_ido_de_megerkeznek_a_viharok_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9ec74-083f-443f-aa46-2fa5d16f5f9b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Marad_a_meleg_ido_de_megerkeznek_a_viharok_is","timestamp":"2018. április. 23. 06:45","title":"Marad a meleg idő, de megérkeznek a viharok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megkezdte rendszere hozzáigazítását az egy hónap múlva hatályba lépő uniós adatvédelmi szabályokhoz. A vonatkozó rendelet értelmében a közösségi oldal üzemeltetői most minden egyes felhasználótól külön-külön kérnek kifejezett hozzájárulást mindenféle adatok kezeléséhez. Vigyázzon, mire nyom, válaszai ugyanis jelentősen befolyásolják saját Facebook-fiókja funkciónak további működését.","shortLead":"A Facebook megkezdte rendszere hozzáigazítását az egy hónap múlva hatályba lépő uniós adatvédelmi szabályokhoz...","id":"20180423_facebook_gdpr_adatkezeles_beallitas_figyelmeztetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8cfb11-c13b-4958-af45-186655813bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_facebook_gdpr_adatkezeles_beallitas_figyelmeztetes","timestamp":"2018. április. 23. 07:02","title":"Ezekbe kell beleegyeznie, ha ezután is használni szeretné a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356470e7-253a-4f89-8acb-bab89a53c97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten.","shortLead":"29 foknál is magasabb volt a nappali csúcs Újpesten.","id":"20180423_megdolt_melegrekord_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356470e7-253a-4f89-8acb-bab89a53c97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b17286-20c2-440b-a4be-1fd2b833f05c","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_megdolt_melegrekord_budapesten","timestamp":"2018. április. 23. 18:33","title":"Megdőlt a melegrekord Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2245925-0131-4d05-afcf-198f3d777503","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elképesztően agresszív külső érző szívet, pontosabban környezettudatos hibrid hajtásláncot rejt maga alatt. A Lexus legnépszerűbb modellje megújult, így hát kipróbáltuk, hogyan teljesít a gyakorlatban.","shortLead":"Az elképesztően agresszív külső érző szívet, pontosabban környezettudatos hibrid hajtásláncot rejt maga alatt. A Lexus...","id":"20180422_lexus_nx300h_auto_teszt_hibrid_fogyasztas_suv_divatterepjaro_volvo_xc40_bmw_x3","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2245925-0131-4d05-afcf-198f3d777503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f6b2a7-5ef8-48e1-9e59-466ee0449bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_lexus_nx300h_auto_teszt_hibrid_fogyasztas_suv_divatterepjaro_volvo_xc40_bmw_x3","timestamp":"2018. április. 22. 14:45","title":"Farkasbőrbe bújt bárány: teszten a Lexus NX300h","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]