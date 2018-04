Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e6e5c74-3b74-4883-ba56-b92b63eac213","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állva repüléssel a légitársaságok járatonként mintegy 20 százalékkal több utast tudnának szállítani.","shortLead":"Az állva repüléssel a légitársaságok járatonként mintegy 20 százalékkal több utast tudnának szállítani.","id":"20180423_Olcsobb_lesz_a_jegy_ha_hajlando_allva_utazni__a_repulon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e5c74-3b74-4883-ba56-b92b63eac213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7023ab8-4804-447d-94fd-425f07b03662","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Olcsobb_lesz_a_jegy_ha_hajlando_allva_utazni__a_repulon","timestamp":"2018. április. 23. 10:46","title":"Olcsóbb lesz a jegy, ha hajlandó állva utazni - a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","shortLead":"A 29 éves Matt Campbellnek két héten belül ez volt a második maratonja, alighanem túlvállalta magát.","id":"20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4bd3187-5b85-476a-bd8a-3bfc4742d7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f44cd0f-a42d-4907-a1a0-aecc94ad495b","keywords":null,"link":"/sport/20180423_Osszesett_es_meghalt_a_londoni_maratonon_indulo_sztarszakacs","timestamp":"2018. április. 23. 14:51","title":"Összesett és meghalt a londoni maratonon induló sztárszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions of Gideont azonban még nem hallhatta a közönség.","shortLead":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions...","id":"20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab7eaf0-a9ef-4599-a287-438e1f753cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","timestamp":"2018. április. 23. 11:18","title":"Sufjan Stevens végre élőben is előadta a Szólíts a neveden betétdalait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kisebb galériára való gyűlt össze, hála az Időkép észlelőinek.","shortLead":"Egy kisebb galériára való gyűlt össze, hála az Időkép észlelőinek.","id":"20180424_Mintha_a_vilagvege_jott_volna_el_latvanyos_fotok_keszultek_a_hetfoi_villamshowrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed0318-f84d-4508-b28a-e1d43561e8da","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Mintha_a_vilagvege_jott_volna_el_latvanyos_fotok_keszultek_a_hetfoi_villamshowrol","timestamp":"2018. április. 24. 14:42","title":"Mintha a világvége jött volna el: látványos fotók készültek a hétfői villámshowról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","shortLead":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","id":"20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038e10d2-43bf-4e47-9b64-4db6b7cb4697","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2018. április. 23. 08:54","title":"Tagad Gyárfás Tamás állítólagos zsarolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje magabiztosan előzte a kocsisort a buszsávban, de a vége nem sült el túl jól.","shortLead":"A Mercedes sofőrje magabiztosan előzte a kocsisort a buszsávban, de a vége nem sült el túl jól.","id":"20180423_instant_karma_mercedes_budaorsi_ut_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab1bf7c-3e91-4360-9a8e-e7136eebcff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_instant_karma_mercedes_budaorsi_ut_video","timestamp":"2018. április. 23. 04:01","title":"A nap videója: a Budaörsi út buszsávjában előzött a Mercedes sofőrje, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben kapta a hírt – nyilván hamarabb, mint Erzsébet királynő.","shortLead":"Hagyományosan az uralkodónak kell értesülnie először az újszülött érkezéséről. Vilmos viszont a szülőszobában élőben...","id":"20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c8896db-5164-4b95-a160-06fa8aeadbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68823d2f-2599-4a79-8b50-28467ee13e6a","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Vilmos_es_Katalin_megszegett_egy_regi_szabalyt_a_szuloszobaban","timestamp":"2018. április. 23. 14:24","title":"Vilmos és Katalin megszegett egy régi szabályt a szülőszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Johns Hopkins Egyetem sebészei teljesen újraépítették egy Afganisztánban megsérült amerikai katona nemiszerveit. ","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem sebészei teljesen újraépítették egy Afganisztánban megsérült amerikai katona nemiszerveit. ","id":"20180423_Megtortent_a_vilag_elso_himvesszo_es_herezacskoatultetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21226186-74e3-4837-88e0-9c7fe5dd6c17","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megtortent_a_vilag_elso_himvesszo_es_herezacskoatultetese","timestamp":"2018. április. 23. 21:27","title":"Megtörtént a világ első hímvessző és herezacskó-átültetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]