[{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","shortLead":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","id":"20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a73772-82ae-4c80-a99b-fa40b885b821","keywords":null,"link":"/sport/20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","timestamp":"2018. április. 23. 12:01","title":"Sok volt a bukta, kirúgták Bódog Tamást a Diósgyőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","shortLead":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","id":"20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10886e-b4a7-452e-87a9-976d61f57331","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","timestamp":"2018. április. 22. 21:46","title":"Bazi nagy török összefogás: kijátszották Erdogan trükközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","shortLead":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","id":"20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33a95c-f696-4d30-90bf-95fccae9758f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","timestamp":"2018. április. 23. 20:55","title":"Bolondos április: az országos melegrekord is majdnem megdőlt ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08caafd-39b7-41f3-8d14-cf63d8ebe12f","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"vilag","description":"A menekültválság kezdetén a nemzetközi sajtóban sokszor ismételték, hogy Szaúd-Arábia senkit sem fogadott be a muszlimok közül, noha megtehetné. A helyzet ennél sokkal összetettebb.","shortLead":"A menekültválság kezdetén a nemzetközi sajtóban sokszor ismételték, hogy Szaúd-Arábia senkit sem fogadott be...","id":"201813__szaudarabia__menekultek__pontatlan_statisztika__mindenki_vendeg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d08caafd-39b7-41f3-8d14-cf63d8ebe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6678f-afa1-4f05-a473-d3c1ebfe7a30","keywords":null,"link":"/vilag/201813__szaudarabia__menekultek__pontatlan_statisztika__mindenki_vendeg","timestamp":"2018. április. 22. 13:00","title":"Tévesen hiszik a szaúdiakról, hogy nem fogadnak be muszlim menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17d0803-9df1-4095-a382-4dd80150b071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeruzsálemben kerül kalapács alá Hitler kedvenc zeneszerzőjének egy antiszemita levele. „Wagner forogna a sírjában, ha tudná, hogy egy szakállas jeruzsálemi zsidó keres majd pénzt a levelével” – mondta az aukció vezetője.\r

","shortLead":"Jeruzsálemben kerül kalapács alá Hitler kedvenc zeneszerzőjének egy antiszemita levele. „Wagner forogna a sírjában, ha...","id":"20180422_Mitol_forogna_Wagner_a_sirjaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d17d0803-9df1-4095-a382-4dd80150b071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bb29d2-649f-4586-85e3-182a4f830b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Mitol_forogna_Wagner_a_sirjaban","timestamp":"2018. április. 22. 21:08","title":"Mitől forogna Wagner a sírjában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f9550-8a98-4c96-a791-f9b72bfb70c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszokat és a Krímben élőket büntetné az ukrán elnök, de a magyarok sem járnak jól.","shortLead":"Az oroszokat és a Krímben élőket büntetné az ukrán elnök, de a magyarok sem járnak jól.","id":"20180423_Elvehetik_a_karpataljai_magyarok_ukran_allampolgarsagat_ha_nalunk_szavaznak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d80f9550-8a98-4c96-a791-f9b72bfb70c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc2e1a-9ed7-4f34-a268-d08a4b13ad73","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Elvehetik_a_karpataljai_magyarok_ukran_allampolgarsagat_ha_nalunk_szavaznak","timestamp":"2018. április. 23. 06:07","title":"Elvehetik a kárpátaljai magyarok ukrán állampolgárságát, ha nálunk szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gázolásos merényletnek végül 10 halálos áldozata lett. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó. ","shortLead":"A gázolásos merényletnek végül 10 halálos áldozata lett. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó. ","id":"20180424_Torontoi_halalos_gazolas_letartoztattak_egy_25_eves_diakot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d674e1-37d0-4220-a222-70a935e91aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Torontoi_halalos_gazolas_letartoztattak_egy_25_eves_diakot","timestamp":"2018. április. 24. 05:30","title":"Torontói halálos gázolás: letartóztattak egy 25 éves diákot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen negyedév alatt 871,9 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","shortLead":"Egyetlen negyedév alatt 871,9 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","id":"20180423_Az_eves_hianycel_ketharmadanal_jarunk_a_valasztasi_osztogatas_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de4fcb8-50b9-4c2e-8298-5b49470f6166","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Az_eves_hianycel_ketharmadanal_jarunk_a_valasztasi_osztogatas_utan","timestamp":"2018. április. 23. 11:07","title":"Az éves hiánycél kétharmadánál járunk a választási osztogatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]