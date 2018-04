Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt. A Vasas legendáját szív- és emésztőrendszeri problémák miatt kezelték.","shortLead":"Hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt. A Vasas legendáját szív- és emésztőrendszeri problémák miatt kezelték.","id":"20180423_harom_honap_utan_mehetett_haza_meszoly_kalman","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5c398e-a90b-4396-a777-a50a2b70818b","keywords":null,"link":"/sport/20180423_harom_honap_utan_mehetett_haza_meszoly_kalman","timestamp":"2018. április. 23. 08:05","title":"Három hónap után mehetett haza Mészöly Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions of Gideont azonban még nem hallhatta a közönség.","shortLead":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions...","id":"20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab7eaf0-a9ef-4599-a287-438e1f753cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","timestamp":"2018. április. 23. 11:18","title":"Sufjan Stevens végre élőben is előadta a Szólíts a neveden betétdalait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","shortLead":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","id":"20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c1331e-fb6a-4f24-a053-28b9598f2792","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","timestamp":"2018. április. 23. 12:34","title":"Fényes, zöldes tűzgömböket láthat a héten, ha felnéz az égre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","shortLead":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","id":"20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd123c1-9c36-4723-8d4c-5605bfe67400","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","timestamp":"2018. április. 24. 10:27","title":"Főleg a nőket érinti a pajzsmirigy-túlműködés - íme a tünetek, amire figyelni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","shortLead":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","id":"20180423_halalos_baleset_54es_fout","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a92d9e9-488c-4a7b-a115-a2e0c1f9404f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180423_halalos_baleset_54es_fout","timestamp":"2018. április. 23. 00:11","title":"Sajnos halálos balesettel végződött a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed31e2fc-342d-4d6c-8a78-e171a37b5267","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A híd építését egy kétszintes látogatóközpontból lehet figyelni hétfőtől. Ha elkészül a 91 millió euróból épülő átkelő, a teherautók az M1-es autópályáról a lakott területek érintése nélkül érhetik el a szlovák határt.","shortLead":"A híd építését egy kétszintes látogatóközpontból lehet figyelni hétfőtől. Ha elkészül a 91 millió euróból épülő átkelő...","id":"20180423_2019_oszere_keszulhet_el_az_uj_duna_hid_komaromnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed31e2fc-342d-4d6c-8a78-e171a37b5267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b086fcfa-2855-46dc-89e9-1d8af4a292fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_2019_oszere_keszulhet_el_az_uj_duna_hid_komaromnal","timestamp":"2018. április. 23. 16:32","title":"2019 őszére készülhet el az új Duna-híd Komáromnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","shortLead":"A biztonság kedvéért jól eldugták a közleményt. ","id":"20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67111ef-7e69-435f-be7d-c965a3a57fab","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_juhasz_petertol_negy_ev_utan_kert_bocsanatot_az_mti","timestamp":"2018. április. 23. 09:47","title":"Juhász Pétertől négy év után kért bocsánatot az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi iskolában. ","shortLead":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi...","id":"20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b527aafc-d847-4483-b356-3b932ba3bdb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","timestamp":"2018. április. 24. 12:11","title":"Gyermekbántalmazási ügybe keveredett a fideszes polgármesterből lett iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]