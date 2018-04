Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi címzett számára.","shortLead":"Az adóhatóság nem titkos másolatként küldött el egy levelet, ezernél is több e-mail-cím vált láthatóvá valamennyi...","id":"20180425_nav_email_titkos_masolat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def07e68-3cf8-4983-ac5b-348ac1c5155e","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_nav_email_titkos_masolat","timestamp":"2018. április. 25. 12:34","title":"Bakizott a NAV, e-mail-címek kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc10e8e-c0d7-4f4a-bb18-7d7da26ac520","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerencsére ez a szúnyogfajta nem vérrel táplálkozik. ","shortLead":"Szerencsére ez a szúnyogfajta nem vérrel táplálkozik. ","id":"20180424_11_centis_oriasszunyogot_talaltak_Kinaban__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc10e8e-c0d7-4f4a-bb18-7d7da26ac520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d82f5a-e47d-4c82-a7d5-40ce29055df9","keywords":null,"link":"/elet/20180424_11_centis_oriasszunyogot_talaltak_Kinaban__video","timestamp":"2018. április. 24. 09:57","title":"11 centis óriásszúnyogot találtak Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk: megújul az alkalmazás kinézete is, de funkcióbéli változás is lesz. ","shortLead":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk...","id":"20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420e55f2-c797-46bd-80e5-ecf9a6974896","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","timestamp":"2018. április. 25. 09:03","title":"Alaposan megújul a Spotify: változik a kinézet, akik pedig ingyen használják, külön jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas problémákra számíthat Irán, ha újraindítja nukleáris programját - közölte Donald Trump amerikai elnök, majd őrültnek, és tragikusnak nevezte azt a 2015-ös alkut, amely alapján a perzsa állam felfüggesztette atomprojektjének továbbvitelét.","shortLead":"Hatalmas problémákra számíthat Irán, ha újraindítja nukleáris programját - közölte Donald Trump amerikai elnök, majd...","id":"20180424_Trumpot_lehetetlennek_tunik_meggyozni_Iranugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c50693-1f74-49b8-b903-028fb7b39cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Trumpot_lehetetlennek_tunik_meggyozni_Iranugyben","timestamp":"2018. április. 24. 18:32","title":"Trumpot lehetetlennek tűnik meggyőzni Irán-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"687d1777-180e-446c-a683-07835db67444","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szokásosnak mondható hétéves konjunktúra végén járva sokakban felmerül a kérdés, érdemes-e még befektetni, és ha igen, milyen ingatlanba.","shortLead":"A szokásosnak mondható hétéves konjunktúra végén járva sokakban felmerül a kérdés, érdemes-e még befektetni, és ha...","id":"20180424_Igy_tud_felkeszulni_a_kovetkezo_lakaspiaci_valsagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=687d1777-180e-446c-a683-07835db67444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045780a6-4741-46c8-917f-df93b35cb80a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180424_Igy_tud_felkeszulni_a_kovetkezo_lakaspiaci_valsagra","timestamp":"2018. április. 24. 13:48","title":"Így tud felkészülni a következő lakáspiaci válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán a Fidesz-frakció május 3-i alakuló ülésén ismerteti majd az új kormánystruktúrát és az új miniszterek nevét. ","shortLead":"Orbán a Fidesz-frakció május 3-i alakuló ülésén ismerteti majd az új kormánystruktúrát és az új miniszterek nevét. ","id":"20180424_Matolcsy_nem_lesz_fejlesztesi_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42378803-c057-4186-a635-0a5a4d486cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Matolcsy_nem_lesz_fejlesztesi_miniszter","timestamp":"2018. április. 24. 08:48","title":"Matolcsy nem lesz fejlesztési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e671705-269e-496b-9b9c-d23b784040a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és az azóta lemondott Hadházy Ákos pártja komoly növekedést tudhat saját maga és a pártja mögött, de elsősorban csak a fővárosban, annak is inkább a budai oldalán, ahol egykor a jómódú Fidesz-szavazók éltek. A kormánypártokból kiábrándultak az LMP-nél találhattak politikai otthonra, de vidéken van még tennivalója az ökopártnak.","shortLead":"Szél Bernadett és az azóta lemondott Hadházy Ákos pártja komoly növekedést tudhat saját maga és a pártja mögött, de...","id":"20180423_Kiabrandult_fideszesek_segithettek_az_LMPt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e671705-269e-496b-9b9c-d23b784040a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e3a77-b376-4012-8069-94b945ba0836","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Kiabrandult_fideszesek_segithettek_az_LMPt","timestamp":"2018. április. 23. 17:30","title":"Kiábrándult fideszesek segíthették az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban azt mondta, a ciklust kitölti, hétfőn közölte, érdekeltségei olyan átfogó szervezeti átalakítás, illetve tőzsdei tranzakció előtt állnak, amelyek mellé nem fér bele a polgármesterség. Végigvettük, milyen terhektől szabadul meg Orbán Viktor barátja.","shortLead":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban...","id":"20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274073b6-cb74-49f0-a8cd-7d0a55f4e447","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. április. 24. 20:26","title":"Mit titkolhat és mitől menekülhet meg mostantól Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]