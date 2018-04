Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4674083-7217-40e1-80c3-c314b958990e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várossá válásának 50. évfordulója alkalmából különösen erős pünkösdi hétvégével nyitja a nyarat Siófok.\r

\r

","shortLead":"Várossá válásának 50. évfordulója alkalmából különösen erős pünkösdi hétvégével nyitja a nyarat Siófok.\r

\r

","id":"20180425_Fenyo_Miklos_Wellhello_Csik__ingyenkoncertekkel_indul_a_szezon_Siofokon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4674083-7217-40e1-80c3-c314b958990e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d08e7b-5154-444d-bd14-507cb22183b4","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Fenyo_Miklos_Wellhello_Csik__ingyenkoncertekkel_indul_a_szezon_Siofokon","timestamp":"2018. április. 25. 10:46","title":"Fenyő Miklós, Wellhello, Csík – ingyenkoncertekkel indul a szezon Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f5474a-1f85-4ef5-ae60-aa56c66516cd","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"József Attila Levegőt! című költeményéről úgy látszik, hogy egyre több embernek jut ugyanaz az eszébe: a vers még mindig nagyon aktuális. ","shortLead":"József Attila Levegőt! című költeményéről úgy látszik, hogy egyre több embernek jut ugyanaz az eszébe: a vers még...","id":"20180424_En_nem_ilyennek_kepzeltem_a_rendet_kozossegi_videoban_szavalnak_Jozsef_Attilat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f5474a-1f85-4ef5-ae60-aa56c66516cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4a4cb-e36f-4c0a-b164-acbcdf55635a","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_En_nem_ilyennek_kepzeltem_a_rendet_kozossegi_videoban_szavalnak_Jozsef_Attilat","timestamp":"2018. április. 24. 15:55","title":"\"Én nem ilyennek képzeltem a rendet\"- közösségi videóban szavalják József Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha kínosabb in flagrantit...","shortLead":"Soha kínosabb in flagrantit...","id":"20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a0ebba-7e5f-446e-a5ac-3b74922120d6","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","timestamp":"2018. április. 24. 10:23","title":"Orgiára csapott le a thai rendőrség, és fel is vették videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","shortLead":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","id":"20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7acea4-4151-4ced-8495-7019dd879270","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","timestamp":"2018. április. 25. 12:55","title":"Rihanna és Ed Sheeran is énekel majd a szökőkútból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencre nőtt a torontói tömeges gázolás áldozatainak a száma. Bár a hatóságok azt mondják, nem tudják, mi áll a tragédia mögött, a szemtanúk arról beszélnek, hogy a jármű fel-fel hajtott a járdáról, hogy minél több embert elérjen.\r

","shortLead":"Kilencre nőtt a torontói tömeges gázolás áldozatainak a száma. Bár a hatóságok azt mondják, nem tudják, mi áll...","id":"20180423_Torontoi_gazolas__kilenc_halott_16_serult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbafc0b-ec33-43ab-9082-e9c806c7bafd","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Torontoi_gazolas__kilenc_halott_16_serult","timestamp":"2018. április. 23. 23:09","title":"Torontói gázolás – kilenc halott, 16 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5ef653-66b0-4fde-9d1b-db70ef76df05","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Bár ma már rengeteg képzőművész dolgozik különféle digitális eszközökkel, sokszor hajlamosak vagyunk félvállról venni az efféle műveket. Pedig a technológia és a művészet találkozásából egészen csodálatos installációk jöhetnek létre. Összeszedtük a legizgalmasabb tech-művészeti alkotásokat. ","shortLead":"Bár ma már rengeteg képzőművész dolgozik különféle digitális eszközökkel, sokszor hajlamosak vagyunk félvállról venni...","id":"samsung_20180424_Kedves_csapoktol_a_tobbfunkcios_kepkeretig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5ef653-66b0-4fde-9d1b-db70ef76df05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b66bd5-d753-4c46-ab55-ddf0070f59be","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsung_20180424_Kedves_csapoktol_a_tobbfunkcios_kepkeretig","timestamp":"2018. április. 24. 12:31","title":"Kedves csápoktól a többfunkciós képkeretig: így változtatja meg a technológia a művészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016 áprilisában, de az örökösök az egyik patikahálózatot is hibáztatják Prince haláláért.","shortLead":"A popsztár rokonai szerint az egyik kórház orvosa és gyógyszerésze nem megfelelően látták el az énekest 2016...","id":"20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d84ffa-7f0f-4f46-998e-f258655146d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_korhazat_es_patikahalozatot_perelnek_prince_hozzatartozoi","timestamp":"2018. április. 24. 17:21","title":"Kórházat és patikahálózatot perelnek Prince hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","shortLead":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","id":"20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb74200-d830-4fb1-81db-74da93205951","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 25. 14:03","title":"Lemondott a XV. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]