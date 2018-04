A 77 éves Asaram Bapu gurunak világszerte több mint négyszáz asramja van, ahol jógát és meditációt tanít a követőinek. A bíróság szerint pedig nemi erőszakot is elkövet. Az indiai férfiról a jodhpuri bíróság kimondta, hogy 2013-ban megerőszakolt egy 13 éves lányt az ottani asramjában. Az áldozat ügyvédje arra számít, hogy a gurut életfogytig tartó börtönbüntetésre fogja ítélni a bíróság.

A guru ellen egy másik bírósági eljárás is zajlik egy másik nemi erőszak ügyében.

A BBC szerint Jodhpurban készültség van, mert lehet tartani attól, hogy a guru követői az ítélethirdetés tiltakozni fognak, ami akár erőszakba is torkollhat. Erre korábban volt már példa: amikor tavaly egy másik gurut, Gurmeet Ram Rahimot tavalyi bűnösnek találták nemi erőszak miatt, a követői ámokfutásba kezdtek, az erőszak 23 halálos áldozatot követelt.

Asaramot 2013-ban tartóztatták le, miután két követője azt állította, hogy a guru szexuális visszaélést követett el a lányuk ellen. A szülőket, akik spirituális tanításért küldték a lányukat az asramba, azzal hívták be, hogy a 13 éves gyerek természetfeletti erők hatása alatt van, ezért azt tanácsolták neki, hogy vigyék el Jodhpurba a guruhoz. Ezt meg is tették. Asaram be is hívta a lányt, hogy meggyógyítsa, de valójában megerőszakolta, míg a szülei kint vártak és imádkoztak. A rendőrség szerint a guru szexre kényszerítette a lányt, és megfenyegette, hogy megöli a családját, ha beszél a történtekről. Ő viszont másnap elmondta a szüleinek, hogy mi történt.

Asaram Bapunak a weboldala szerint negyvenmilló követője van világszerte. A szertartásait befolyásos indiai politikusok látogatták, köztük Narendra Modi miniszterelnök.