[{"available":true,"c_guid":"a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz kb. 60 ezer eurót keresett. Két kocsija van, egy Range Rover és egy Toyota Land Cruiser és a járművek tárolásához egy 46 négyzetméteres garázzsal is rendelkezik. Ez hogy jön össze?","shortLead":"Rahim Azimov parlamenti képviselő, az orosz Duma korrupcióellenes bizottságának tagja 2017-ben 4,4 millió rubelt, azaz...","id":"20180425_Az_orosz_politikusfelesegek_remek_uzletasszonyok_neha_ok_segithetik_ki_ferjuket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733f2406-9ed1-4fc6-b7fa-9574c99b793b","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Az_orosz_politikusfelesegek_remek_uzletasszonyok_neha_ok_segithetik_ki_ferjuket","timestamp":"2018. április. 25. 10:53","title":"Az orosz politikusfeleségek remek üzletasszonyok, néha ők segíthetik ki férjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok ellenőrzése sem volt szabályos.","shortLead":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok...","id":"20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ab2b47-24eb-410b-9c18-01c3171ae3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","timestamp":"2018. április. 26. 12:20","title":"Súlyos szabálytalanságokat talált a Magyar Államkincstárnál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokáig vártak a csapatok, hogy az Elmű megpróbálja kijavítani a hibát, de hiába.","shortLead":"Sokáig vártak a csapatok, hogy az Elmű megpróbálja kijavítani a hibát, de hiába.","id":"20180426_Aramszunet_miatt_maradt_el_a_meccs_az_Elmu_csarnokaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34290bf-e9c5-44e5-b51d-a3a019e0be82","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Aramszunet_miatt_maradt_el_a_meccs_az_Elmu_csarnokaban","timestamp":"2018. április. 26. 12:24","title":"Áramszünet miatt maradt el a meccs az Elmű csarnokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacb8f55-c468-4485-ad35-ae1c912c8609","c_author":"MTI","category":"sport.foci","description":"A csapat néhány szurkolója a pályára rohant a Real elleni zakó után, de egy kifeszített molinó, illetve az azon olvasható üzenet sem tetszett az UEFA-nak. ","shortLead":"A csapat néhány szurkolója a pályára rohant a Real elleni zakó után, de egy kifeszített molinó, illetve az azon...","id":"20180426_Fegyelmi_eljaras_indul_a_Bayern_Munchen_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eacb8f55-c468-4485-ad35-ae1c912c8609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d3e858-db40-49f0-a5ed-b0e3fbe43c56","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180426_Fegyelmi_eljaras_indul_a_Bayern_Munchen_ellen","timestamp":"2018. április. 26. 12:18","title":"Fegyelmi eljárás indul a Bayern München ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el az EP LIBE bizottságában, amely nyílt vitát folytatott a Magyarországról szóló Sargentini-jelentésről. Szijjártó Péter koncepciós pert és teljes hazugságot emlegetett a jelentéssel szemben. De Gál Kinga Fidesz-képviselő is emelt hangon szólalt fel, valamint Morvai Krisztina is. Szijjártót pedig rendreutasította Moraes LIBE-elnök a tiszteletlen hangnem miatt.","shortLead":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el...","id":"20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dda597-6e22-4e12-b15f-88e4c24972b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","timestamp":"2018. április. 26. 12:09","title":"Szijjártó tajtékzott - parázs vita volt a LIBE-ben a magyar jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dohányipari cégek egészségügyi hozzájárulását és az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat is jogosan lehetett felfüggeszteni.","shortLead":"A dohányipari cégek egészségügyi hozzájárulását és az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat is jogosan lehetett...","id":"20180425_Ket_ugyben_is_vesztesre_all_a_kormany_Brusszel_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d1d85e-8a69-40d6-980e-37ef969de2a5","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Ket_ugyben_is_vesztesre_all_a_kormany_Brusszel_ellen","timestamp":"2018. április. 25. 11:49","title":"Két ügyben is vesztésre áll a kormány Brüsszel ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főpolgármester javaslatáról titkos szavazáson döntöttek a képviselők, az elismeréssel egymillió forint jutalom jár.","shortLead":"A főpolgármester javaslatáról titkos szavazáson döntöttek a képviselők, az elismeréssel egymillió forint jutalom jár.","id":"20180425_babos_timea_es_charlie_is_budapest_diszpolgara_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370ed329-adcd-4cfb-b0d3-925cf16d19c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_babos_timea_es_charlie_is_budapest_diszpolgara_lett","timestamp":"2018. április. 25. 13:33","title":"Babos Tímea és Charlie is Budapest díszpolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","shortLead":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","id":"20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783681eb-6163-4269-a45a-ed4b1cf85951","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","timestamp":"2018. április. 25. 05:05","title":"Esős csütörtök jön a napos szerda után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]