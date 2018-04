Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","shortLead":"Mindenre gondolnak a fővárosban, most például megújul a margitszigeti szökőkút zenei repertoárja.","id":"20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce74d6b-e882-4105-baab-bb5b92a38bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7acea4-4151-4ced-8495-7019dd879270","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_margitszigeti_szokokut_zenei_repertoar","timestamp":"2018. április. 25. 12:55","title":"Rihanna és Ed Sheeran is énekel majd a szökőkútból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha vissza lehetne forgatni az időt, ha most lenne a kampány hajrája, nem engedné olyan könnyen veszni hagyni a teljes koordinációt - mondta Szél Bernadett az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában. ","shortLead":"Ha vissza lehetne forgatni az időt, ha most lenne a kampány hajrája, nem engedné olyan könnyen veszni hagyni a teljes...","id":"20180425_szel_bernadett_magyarul_baloval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b8678-d6e4-4711-b6c6-a9111e02c528","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_szel_bernadett_magyarul_baloval","timestamp":"2018. április. 25. 01:10","title":"Szél Bernadett: Megpróbálták leverni rajtunk, hogy nem jött létre a baloldali összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42804074-c017-4385-ad76-cdadf0e57563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajta kívül az egész képviselő-testület lemondott Pásztón, így új választás lesz.","shortLead":"Rajta kívül az egész képviselő-testület lemondott Pásztón, így új választás lesz.","id":"20180426_Megbuktattak_Domsodi_Gabor_polgarmestert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42804074-c017-4385-ad76-cdadf0e57563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c16058-70be-4fea-96fb-62c929262ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Megbuktattak_Domsodi_Gabor_polgarmestert","timestamp":"2018. április. 26. 18:05","title":"Megbuktatta a fideszes többség Dömsödi Gábor polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal a szavazás előtt levették a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.","shortLead":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal...","id":"20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19b369b-6705-4e8f-8a4f-ed5fb6d64453","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","timestamp":"2018. április. 25. 11:30","title":"Tarlós az utolsó pillanatban fújta le a lezsírozottnak tűnt döntést a városnéző buszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héten belül két rendkívüli és egy rendes közgyűlést is összehívtak Márki-Zay Péter városában.","shortLead":"Egy héten belül két rendkívüli és egy rendes közgyűlést is összehívtak Márki-Zay Péter városában.","id":"20180426_Kozgyules_haboru_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96a4e28-afbd-4dab-adf0-0607dd0b2d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Kozgyules_haboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 26. 09:36","title":"Bohózatba illő közgyűlési naptárháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek, amelynek értelmében kizárólag vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel (ETIAS) léphetnének majd be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére.","shortLead":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek...","id":"20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c1ad-b45d-4d5e-878b-e1816ad78a98","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","timestamp":"2018. április. 25. 18:14","title":"Jön az európai utasregisztrációs rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce6ee80-54f4-46c7-b13b-accd1ae7d959","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz Tibor. A Kossuth-díjas szobrászművészt, a nemzet művészét az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti.","shortLead":"Életének 88. évében elhunyt Szervátiusz Tibor. A Kossuth-díjas szobrászművészt, a nemzet művészét az Emberi Erőforrások...","id":"20180425_Elhunyt_Szervatiusz_Tibor_szobraszmuvesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce6ee80-54f4-46c7-b13b-accd1ae7d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9088bb-cbc4-48b9-946c-8d3dc5dee5d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Elhunyt_Szervatiusz_Tibor_szobraszmuvesz","timestamp":"2018. április. 25. 16:51","title":"Elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el az EP LIBE bizottságában, amely nyílt vitát folytatott a Magyarországról szóló Sargentini-jelentésről. Szijjártó Péter koncepciós pert és teljes hazugságot emlegetett a jelentéssel szemben. De Gál Kinga Fidesz-képviselő is emelt hangon szólalt fel, valamint Morvai Krisztina is. Szijjártót pedig rendreutasította Moraes LIBE-elnök a tiszteletlen hangnem miatt.","shortLead":"Nincs illiberális demokrácia, a Sargentini-jelentés nem elfogult - ilyen és ezeknek ellentmondó vélemények hangoztak el...","id":"20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb4a385b-40b9-48ac-a951-42a58e6e6861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dda597-6e22-4e12-b15f-88e4c24972b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Vitazik_a_LIBE_a_magyar_jelentesrol","timestamp":"2018. április. 26. 12:09","title":"Szijjártó tajtékzott - parázs vita volt a LIBE-ben a magyar jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]