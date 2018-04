Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak a milliárdos lopás legalizálására jó. Most a szőcsgézai díszletből próbálnak állandó épületet faragni az adófizetők pénzén.","shortLead":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak...","id":"20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0745070-fc59-44b7-93b4-8abea6e39b94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","timestamp":"2018. április. 25. 10:52","title":"Több mint egymilliárdba fog fájni, hogy Karcagon csodálhassuk a két évig Milánóban rohadó Sámándobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412ed0e0-5620-42d6-8706-4f66fe55ea43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négyéves eltiltást kapott Horváth Bence.","shortLead":"Négyéves eltiltást kapott Horváth Bence.","id":"20180425_Sulyos_buntetes_a_doppingolo_magyar_kajakozonak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412ed0e0-5620-42d6-8706-4f66fe55ea43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4dffcd-74b1-4f8b-bf8f-188fa76db544","keywords":null,"link":"/sport/20180425_Sulyos_buntetes_a_doppingolo_magyar_kajakozonak","timestamp":"2018. április. 25. 21:55","title":"Súlyos büntetés a doppingoló magyar kajakozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A webáruházak csak úgy tudják növelni a forgalmukat, ha bővítik az offline jelenlétüket.","shortLead":"A webáruházak csak úgy tudják növelni a forgalmukat, ha bővítik az offline jelenlétüket.","id":"20180425_Keptelenek_leszakadni_a_magyarok_az_offline_vasarlasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e9495f-2d06-4a11-8736-f0d1b8a1d7a9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180425_Keptelenek_leszakadni_a_magyarok_az_offline_vasarlasrol","timestamp":"2018. április. 25. 12:48","title":"Képtelenek leszakadni a magyarok az offline vásárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180425_Ennyi_szuveren_embert_reg_latott_a_vilag_mint_amennyi_Orban_kormanyaban_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39213d24-9005-49f1-a8a1-7fee7a9ef890","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ennyi_szuveren_embert_reg_latott_a_vilag_mint_amennyi_Orban_kormanyaban_van","timestamp":"2018. április. 25. 10:46","title":"Ennyi szuverén embert rég látott a világ, mint amennyi Orbán kormányában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszus két házának képviselői előtt beszélő francia elnök szerint a világszerte terjedőben lévő nacionalizmus a világ fejlődését veszélyezteti.","shortLead":"Az amerikai kongresszus két házának képviselői előtt beszélő francia elnök szerint a világszerte terjedőben lévő...","id":"20180425_Macron_elitelte_a_nacionalizmust_es_az_izolacionizmust","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1bdca4-9238-43eb-86d8-81232e00625f","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Macron_elitelte_a_nacionalizmust_es_az_izolacionizmust","timestamp":"2018. április. 25. 20:17","title":"Macron elítélte a nacionalizmust és az izolacionizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe4eda1-098a-4834-aacb-c6bcfd9d9cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Ward's Auto 40 új modell utasterét vizsgálta meg, hogy kiválassza belőle a 10 legjobbat. Íme az eredmény.","shortLead":"Az amerikai Ward's Auto 40 új modell utasterét vizsgálta meg, hogy kiválassza belőle a 10 legjobbat. Íme az eredmény.","id":"20180425_top_10_autobelso_wards_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe4eda1-098a-4834-aacb-c6bcfd9d9cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb7a6eb-de3b-4034-9347-534a81842872","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_top_10_autobelso_wards_auto","timestamp":"2018. április. 25. 10:21","title":"TOP 10: ezek most a legjobb autóbelsők a világon – és ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát Hajduk Split labdarúgóklub szurkolói csoportja elnézést kért a magyar játékostól, akit a belvárosban bántalmaztak.","shortLead":"A horvát Hajduk Split labdarúgóklub szurkolói csoportja elnézést kért a magyar játékostól, akit a belvárosban...","id":"20180424_sajat_szurkoloi_vertek_meg_futacs_markot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e828a9b3-e4c4-455f-9417-56a37606bd3c","keywords":null,"link":"/sport/20180424_sajat_szurkoloi_vertek_meg_futacs_markot","timestamp":"2018. április. 24. 21:19","title":"Saját szurkolói verték meg Futács Márkót, de most megkövették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86470e3a-1a90-49aa-afff-85056014bcc2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltűnt a földi kiszolgáló személyzet egy tagjának a telefonja, az egyik utas lopta el. Közben kiderült, hogy a biztonsági óvintézkedés miatt a kár akár több millió forint is lehet.","shortLead":"Eltűnt a földi kiszolgáló személyzet egy tagjának a telefonja, az egyik utas lopta el. Közben kiderült...","id":"20180425_Millios_karokat_okozhatott_a_tolvaj_aki_miatt_visszaforditottak_egy_gepet_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86470e3a-1a90-49aa-afff-85056014bcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eddfadf-0173-4fd6-8221-4caefd17a18b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Millios_karokat_okozhatott_a_tolvaj_aki_miatt_visszaforditottak_egy_gepet_Budapesten","timestamp":"2018. április. 25. 19:50","title":"Milliós károkat okozhatott a tolvaj, aki miatt visszafordítottak egy gépet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]