[{"available":true,"c_guid":"d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","shortLead":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","id":"20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cd7240-3e1f-4019-af74-4efd5a253d02","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","timestamp":"2018. április. 26. 14:52","title":"Elfogatóparancsot adtak ki egy ügyvéd ellen Oszter Sándor egyik perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Pont a nyílt napon, a szülők szeme láttára hibásodott meg egy écsi általános iskolában az egyik radiátor. Mikor az egyik édesapa ezt kiposztolta saját privát közösségi oldalára, az iskola vezetése azzal hívta fel, hogy azonnal vegye le a kellemetlen megjegyzést, és burkoltan azzal fenyegették, hogy ellenkező esetben eltanácsolhatják a gyerekét az intézményből.","shortLead":"Pont a nyílt napon, a szülők szeme láttára hibásodott meg egy écsi általános iskolában az egyik radiátor. Mikor...","id":"20180425_Akkor_keressen_mas_iskolat_a_gyereknek__levetettek_a_szulo_kritikus_Facebook_posztjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae66eff-204e-4d9a-b52d-6651d16d8caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055b2c18-8de0-418c-a1fd-4890f5fe5642","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Akkor_keressen_mas_iskolat_a_gyereknek__levetettek_a_szulo_kritikus_Facebook_posztjat","timestamp":"2018. április. 25. 11:28","title":"„Akkor keressen más iskolát a gyerekének!” – levetették a szülő kritikus Facebook-posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem kapnak a budapestiek, hiszen mindent kihúztak a tervekből, ami a megújításon túl fejlődést jelenthetett volna.","shortLead":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem...","id":"20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57710981-1bca-471a-8cb5-958f708897d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"Rengeteg bosszúsággal jár és nagyon sokáig tart majd a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai Mun Dzse In pénteken találkozik Kim Dzsong Unnal – közölte a dél-koreai államfő hivatala csütörtökre virradóra a találkozó programját.","shortLead":"A dél-koreai Mun Dzse In pénteken találkozik Kim Dzsong Unnal – közölte a dél-koreai államfő hivatala csütörtökre...","id":"20180426_a_demarkacios_vonalon_talalkoznak_a_ket_korea_vezetoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0d6ec2-f3bf-4ddc-9070-071eeeb9e15e","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_a_demarkacios_vonalon_talalkoznak_a_ket_korea_vezetoi","timestamp":"2018. április. 26. 06:47","title":"A demarkációs vonalon találkoznak a két Korea vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","shortLead":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","id":"20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70887cd-ad11-43b9-8987-0430d89075b6","keywords":null,"link":"/sport/20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","timestamp":"2018. április. 25. 10:07","title":"Vége a liverpooli sztár szezonjának, a vb-je is ugorhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok ellenőrzése sem volt szabályos.","shortLead":"Nem biztosították az elszámoltathatóságot a Magyar Államkincstárnál, a vagyongazdálkodás és az önkormányzatok...","id":"20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ab2b47-24eb-410b-9c18-01c3171ae3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Sulyos_szabalytalansagokat_talalt_a_Magyar_Allamkincstarnal_az_ASZ","timestamp":"2018. április. 26. 12:20","title":"Súlyos szabálytalanságokat talált a Magyar Államkincstárnál az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75680165-326b-4bb9-b196-6839c8aba4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar résztulajdonosok, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolták a Steinhoff International csoporttól az Extreme Digital többségi tulajdonrészét, így újra ők a vállalat kizárólagos tulajdonosai. ","shortLead":"A magyar résztulajdonosok, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula visszavásárolták a Steinhoff International csoporttól...","id":"20180425_A_nagy_botrany_utan_kivasaroltak_az_Extreme_Digitalt_a_magyar_tulajdonosok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75680165-326b-4bb9-b196-6839c8aba4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dab891-1fac-49b3-8d4e-65cdfa0b37f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_A_nagy_botrany_utan_kivasaroltak_az_Extreme_Digitalt_a_magyar_tulajdonosok","timestamp":"2018. április. 25. 11:50","title":"A nagy botrány után kivásárolták az Extreme Digitalt a magyar tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja: egy óvoda is a dolgozók rendelkezésére áll majd.","shortLead":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja...","id":"20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76a0dc-3be1-4f8c-b774-4ae9be33b86b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","timestamp":"2018. április. 26. 07:57","title":"Bors: Robotsebészeti műtő is lesz a dél-budai szuperkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]