Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f73495c-9963-4df9-9ac7-068b5b75e35a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul a csapat, vannak új nevek és nagy visszatérők is.","shortLead":"Alakul a csapat, vannak új nevek és nagy visszatérők is.","id":"20180425_Szinte_teljes_kormanynevsort_lengetnek_a_Fidesz_kozelebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f73495c-9963-4df9-9ac7-068b5b75e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5905703c-0061-4683-8e89-5c6254c7a717","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Szinte_teljes_kormanynevsort_lengetnek_a_Fidesz_kozelebol","timestamp":"2018. április. 25. 17:22","title":"Szinte teljes kormánynévsort lengetnek a Fidesz közeléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Andrés Iniesta 22 évig futballozott a katalán klubnál.","shortLead":"Andrés Iniesta 22 évig futballozott a katalán klubnál.","id":"20180427_elkoszont_andres_iniesta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f770330f-eb0e-4160-b13a-2cda28a18595","keywords":null,"link":"/sport/20180427_elkoszont_andres_iniesta","timestamp":"2018. április. 27. 15:13","title":"Elköszönt a csapatától a Barcelona legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb06bc3-b332-4dc4-a409-5711a92323e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje és Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje is szerepel a szerdán Linzben megnyílt filmfesztivál programjában.","shortLead":"Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje és Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje is szerepel...","id":"20180425_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Crossing_Europe_filmfesztivalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb06bc3-b332-4dc4-a409-5711a92323e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b3386-33fe-493b-9593-6d58633c25f3","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Crossing_Europe_filmfesztivalon","timestamp":"2018. április. 25. 20:22","title":"Két magyar film is szerepel a Crossing Europe filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6980c67b-0d47-4d25-b4ee-0230fa234cfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági figyelmeztetést adtak ki a Symantec kutatói: az iOS egyik (amúgy hasznos) funkciója zöld utat adhat a hackereknek, akik ellophatják az iPhone-on, iPaden tárolt adatokat.","shortLead":"Biztonsági figyelmeztetést adtak ki a Symantec kutatói: az iOS egyik (amúgy hasznos) funkciója zöld utat adhat...","id":"20180425_trustjacking_tamadas_iPhone_itunes_wifi_szinkronizalas_kihasznalasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6980c67b-0d47-4d25-b4ee-0230fa234cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c703ec23-03a5-4162-a695-e7f87e874ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_trustjacking_tamadas_iPhone_itunes_wifi_szinkronizalas_kihasznalasa","timestamp":"2018. április. 25. 19:00","title":"Óvatosnak kell lenni, egy hasznos iPhone-funkciót használhatnak ki a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","shortLead":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","id":"20180426_Jon_a_Massive_Attack","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00989854-ba5f-462a-89ac-36e7e759c789","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_a_Massive_Attack","timestamp":"2018. április. 26. 09:18","title":"Jön a Massive Attack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85753534-6f23-416b-9218-0c7fc326bfcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frissítette a kormánytagok várható listáját a kormányközeli Figyelő.","shortLead":"Frissítette a kormánytagok várható listáját a kormányközeli Figyelő.","id":"20180426_semjen_zsolt_a_helyen_marad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85753534-6f23-416b-9218-0c7fc326bfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1d4f28-3126-4a35-aaea-c9d65e832554","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_semjen_zsolt_a_helyen_marad","timestamp":"2018. április. 26. 08:23","title":"Semjén Zsolt a helyén marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","shortLead":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","id":"20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46465f-9af5-4e37-b113-20e75f51b868","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","timestamp":"2018. április. 26. 17:28","title":"Nagyon kiszúrt a kormány a megújuló energiát használó kiserőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f76b214-8536-462a-93eb-bea87c08559c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal 20 százalékos zsírtartalmú tejfölöket ellenőriztek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból. A 31 tejfölből 15-tel szemben kellett valamilyen probléma miatt eljárást indítani, három esetben élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszabtak.","shortLead":"Ezúttal 20 százalékos zsírtartalmú tejfölöket ellenőriztek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból. A 31...","id":"20180426_tejfoloket_vizsgalt_a_Nebih_van_veluk_baj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f76b214-8536-462a-93eb-bea87c08559c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f641b56-e7e0-421d-9e4c-253dafbd11fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_tejfoloket_vizsgalt_a_Nebih_van_veluk_baj","timestamp":"2018. április. 26. 09:53","title":"Tejfölöket vizsgált a Nébih, van velük baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]