[{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyarországi balesetben megárvult menedékkérő ikerpár ausztriai elhelyezése ügyében ért el sikert a Magyar Helsinki Bizottság, és több más szereplő is – köztük a magyar állam.\r

\r

","shortLead":"Egy magyarországi balesetben megárvult menedékkérő ikerpár ausztriai elhelyezése ügyében ért el sikert a Magyar...","id":"20180426_Ez_van_ha_a_magyar_allam_normalisan_egyuttmukodik_egy_fosorosista_civil_szervezettel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1dcbd8-f20a-41f5-a2e3-8111eeb314c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Ez_van_ha_a_magyar_allam_normalisan_egyuttmukodik_egy_fosorosista_civil_szervezettel","timestamp":"2018. április. 26. 16:26","title":"Ez van, ha a magyar állam normálisan együttműködik egy fő-sorosista civil szervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani – jelentette be Andrus Ansip biztos, az Európai Bizottság informatikáért felelős alelnöke.","shortLead":"Az Európai Unió évente 20 milliárd eurót kíván a mesterséges intelligencia-kutatásokra és -fejlesztésekre fordítani –...","id":"20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5603c482-4bbb-4920-96c9-bdde0a1e52ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mesterseges_intelligencia_Europa_28_torpeje_csak_osszefogva_tudna_orias_lenni","timestamp":"2018. április. 26. 11:23","title":"Irtózatos pénzt költene Európa arra, hogy ne szakadjon le végzetesen Kínától és Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb06bc3-b332-4dc4-a409-5711a92323e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje és Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje is szerepel a szerdán Linzben megnyílt filmfesztivál programjában.","shortLead":"Mundruczó Kornél Jupiter holdja című filmje és Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje is szerepel...","id":"20180425_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Crossing_Europe_filmfesztivalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb06bc3-b332-4dc4-a409-5711a92323e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b3386-33fe-493b-9593-6d58633c25f3","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Crossing_Europe_filmfesztivalon","timestamp":"2018. április. 25. 20:22","title":"Két magyar film is szerepel a Crossing Europe filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a7af6-f987-42d5-b518-f53e4b0b8695","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Microsoft és a Skype pénzügyi stratégiáját tervezte korábban a Prezi új pénzügyi igazgatója. A Magyarországról indult cég kilenc év alatt elérte a százmilliomodik felhasználóját is.","shortLead":"A Microsoft és a Skype pénzügyi stratégiáját tervezte korábban a Prezi új pénzügyi igazgatója. A Magyarországról indult...","id":"20180426_Mar_tizszer_annyian_hasznaljak_a_Prezit_mint_ahanyan_Magyarorszagon_elnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=527a7af6-f987-42d5-b518-f53e4b0b8695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4264bb8-c5b4-4182-870d-abd9cce788c5","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mar_tizszer_annyian_hasznaljak_a_Prezit_mint_ahanyan_Magyarorszagon_elnek","timestamp":"2018. április. 26. 16:31","title":"Már tízszer annyian használják a Prezit, mint ahányan Magyarországon élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","shortLead":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","id":"20180426_Jon_a_Massive_Attack","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00989854-ba5f-462a-89ac-36e7e759c789","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_a_Massive_Attack","timestamp":"2018. április. 26. 09:18","title":"Jön a Massive Attack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f","c_author":"Balázs Ádám","category":"itthon","description":"Magyarország remek hely lehetne.","shortLead":"Magyarország remek hely lehetne.","id":"20180427_abrandok_helyett_emigracio_balazs_adam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ff1-3d5c-4668-9c13-3ba3e7ae1fac","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_abrandok_helyett_emigracio_balazs_adam","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Ábrándok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április eleje óta lehet arról hallani, hogy a Google frissíteni fog egyet a Gmailen. Most megtette, ami a Gmail eddigi történetének egyik legtöbb újdonságot hozó ráncfelvarrása lett.","shortLead":"Április eleje óta lehet arról hallani, hogy a Google frissíteni fog egyet a Gmailen. Most megtette, ami a Gmail eddigi...","id":"20180426_google_gmail_rancfelvarras_uj_funkcio_uj_gmail_dizajnvaltas_offline_gmail_onmegsemmitito_level_bizalmas_mod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3cd0ef-d03d-4a6c-aa60-0eb373add831","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_google_gmail_rancfelvarras_uj_funkcio_uj_gmail_dizajnvaltas_offline_gmail_onmegsemmitito_level_bizalmas_mod","timestamp":"2018. április. 26. 07:02","title":"Nyissa meg a Gmailt, rengeteg új funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is részt vett az INTERPOL és az EUROPOL szervezte élelmiszerhamisítás elleni nemzetközi műveletben. Az elmúlt 4 hónapban több mint 7 ezer liter alkohol tartalmú folyadékot és megközelítőleg 105 tonna hamis, vagy ismeretlen eredetű élelmiszert (például zöldség, hús és gyümölcs) vontak ki a piacról.","shortLead":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Nemzeti Adó- és...","id":"20180426_Interpolos_akciokkal_kapcsoltak_le_7_ezer_liter_alkoholt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8451e395-1c5c-4a7d-814b-194e22a0864d","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Interpolos_akciokkal_kapcsoltak_le_7_ezer_liter_alkoholt","timestamp":"2018. április. 26. 13:19","title":"Interpolos akciókkal kapcsoltak le 7 ezer liter alkoholt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]