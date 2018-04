Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02c37330-d40f-4c9e-ba6d-6a965c2dd961","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen egy egyszerű, de nagyon hatásos kampányt talált ki, hogy visszaszorítsa a vezetés közbeni mobilozást.","shortLead":"A Volkswagen egy egyszerű, de nagyon hatásos kampányt talált ki, hogy visszaszorítsa a vezetés közbeni mobilozást.","id":"20180427_vezetes_kozben_mobilozas_volkswagen_reklam_kampany_iphone_tok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02c37330-d40f-4c9e-ba6d-6a965c2dd961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44353e48-944c-4114-8daa-1d3f27591f43","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_vezetes_kozben_mobilozas_volkswagen_reklam_kampany_iphone_tok","timestamp":"2018. április. 27. 19:22","title":"Morbid, de hatásos – ütős kampányt indított a Volkswagen, hogy vezetés közben ne mobilozzunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773cce79-7c78-4b3b-9fcf-452ec2cd6a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fát ültetett a Férfiak Klubja Hévízen, hogy felhívják a figyelmet a férfiak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának a fontosságára.","shortLead":"Fát ültetett a Férfiak Klubja Hévízen, hogy felhívják a figyelmet a férfiak családi és társadalmi...","id":"20180425_Ferfi_nelkul_nincs_no_csalad_es_jovo_es_ezert_meg_fat_is_ultettek_Hevizen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=773cce79-7c78-4b3b-9fcf-452ec2cd6a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0c4025-af21-4ade-89f6-53d01c188a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ferfi_nelkul_nincs_no_csalad_es_jovo_es_ezert_meg_fat_is_ultettek_Hevizen","timestamp":"2018. április. 25. 20:42","title":"\"Férfi nélkül nincs nő, család és jövő\" - mondta a Férfiak klubja, majd elültetett egy fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két ember egymástól függetlenül ugyanolyan ételt fogyasztott, a szennyezett kömény okozott mérgezést náluk. ","shortLead":"A két ember egymástól függetlenül ugyanolyan ételt fogyasztott, a szennyezett kömény okozott mérgezést náluk. ","id":"20180426_Ket_ember_kerult_korhazba_a_mergezett_komenytol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef28930-2161-415c-bd4d-189085e55af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Ket_ember_kerult_korhazba_a_mergezett_komenytol","timestamp":"2018. április. 26. 21:35","title":"Két ember került kórházba a mérgezett köménytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zaklatásnak minősítette Bige László, a pétfürdői Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) sorozatos, kartellgyanúra vonatkozó vizsgálatait.","shortLead":"Zaklatásnak minősítette Bige László, a pétfürdői Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa a Gazdasági Versenyhivatal (GVH...","id":"20180426_Mutragyamilliardos_a_GVHs_kartellvizsgalatrol_ez_zaklatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c568ebf-8139-443b-ae72-ee00a0c21bb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Mutragyamilliardos_a_GVHs_kartellvizsgalatrol_ez_zaklatas","timestamp":"2018. április. 26. 09:52","title":"Műtrágya-milliárdos a GVH-s kartellvizsgálatról: ez zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper testvérének is nevezte az elnököt.","shortLead":"A rapper testvérének is nevezte az elnököt.","id":"20180426_Trump_sarkanyenergiajarol_tweetelt_Kanye_West","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739bf6ed-638f-4f48-9dbc-dccbfaf02207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab69297-a0aa-4f3e-9665-9a77dc09f3c1","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Trump_sarkanyenergiajarol_tweetelt_Kanye_West","timestamp":"2018. április. 26. 12:46","title":"Trump sárkányenergiájáról tweetelt Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A PAP hírügynökség úgy értesült, hogy több okból is csökkenhet a következő ciklustól a Lengyelországnak adott uniós támogatást, 2027 pedig az uniós költségvetés nettó befizetőjévé válhatnak a lengyelek.","shortLead":"A PAP hírügynökség úgy értesült, hogy több okból is csökkenhet a következő ciklustól a Lengyelországnak adott uniós...","id":"20180427_tobb_milliard_euroval_apadhat_2020tol_lengyelorszag_unios_tamogatasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354296ba-4e3f-46e8-959e-13aab2b2eacf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_tobb_milliard_euroval_apadhat_2020tol_lengyelorszag_unios_tamogatasa","timestamp":"2018. április. 27. 12:37","title":"Több milliárd euróval apadhat 2020-tól Lengyelország uniós támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Katalinpuszta külterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Katalinpuszta külterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet helyszínelnek a rendőrök.","id":"20180426_autobaleset_2es_fout_felpalyas_utzar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60809385-a035-4819-896a-6dd07b3a6e36","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180426_autobaleset_2es_fout_felpalyas_utzar","timestamp":"2018. április. 26. 22:56","title":"Baleset történt, félpályás útzár van a 2-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f30251-7838-4ced-bed3-931c88eb1a87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hidegfrontot kísérő hullámző felhőkről az Időkép adott ki látványos felvételeket.","shortLead":"A hidegfrontot kísérő hullámző felhőkről az Időkép adott ki látványos felvételeket.","id":"20180427_Marmar_felelmetes_milyen_felhok_kusztak_az_orszag_fole__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28f30251-7838-4ced-bed3-931c88eb1a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0adf76c-993c-4f53-b71a-56244bea76df","keywords":null,"link":"/idojaras/20180427_Marmar_felelmetes_milyen_felhok_kusztak_az_orszag_fole__fotok","timestamp":"2018. április. 27. 05:45","title":"Már-már félelmetes, milyen felhők kúsztak az ország fölé – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]