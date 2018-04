Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik...","id":"20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e6952d-59c8-4e07-8c76-006988b605b4","keywords":null,"link":"/sport/20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 26. 21:15","title":"Nagyot küzdött, fontos csatát nyert a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont rendkívüli felmondással megvált a rendezőtől a színház. Most viszont...","id":"20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3fdd9c-14e3-4900-8b2f-064f717d861b","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Kirugta_a_Operettszinhaz_Kerenyi_Miklos_Gabort","timestamp":"2018. április. 26. 07:43","title":"Kirúgta a Operettszínház Kerényi Miklós Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi években igencsak felpezsdült a mobilpiac, a szolgáltatók egyre-másra jelentik be új tarifáikat. Most a Telenoron a sor: a 19 forintos percdíj mellett a korábbinál több mobilinternetet kínálnak. Most...","id":"20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12083b79-711b-46af-8925-c3b683011d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afd3289-a8df-4988-9040-e7ba7d24a787","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_telenor_kartyas_csomagok_uj_tarifa_feltoltokartyasoknak_kiegeszito_adatjegy_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 26. 09:03","title":"Új tarifákat vezetett be a Telenor: 19 forintos percdíj, több mobilnet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc8dfc-47e5-4abf-ab5d-62d251741fc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötvenegy új tartalékosból harminchat kormányhivatali dolgozó, így lettek kerek százan a honvédséget erősítő állomány tagjai Csongrád megyében, ahol egyébként tavaly a kormánymegbízott is letette a katonai esküt. Juhász Tünde szerint aki egyszer már állami hivatalnok lett, annak az értékrendjével a haza szolgálata már könnyen összeegyeztethető.","shortLead":"Ötvenegy új tartalékosból harminchat kormányhivatali dolgozó, így lettek kerek százan a honvédséget erősítő állomány...","id":"20180425_Kormanyhivatali_dolgozok_alltak_tartalekos_honvednak_Csongradban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc8dfc-47e5-4abf-ab5d-62d251741fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83be0d34-6d9e-4f1b-a304-19042325669c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Kormanyhivatali_dolgozok_alltak_tartalekos_honvednak_Csongradban","timestamp":"2018. április. 25. 16:30","title":"Kormányhivatali dolgozók álltak tartalékos katonának Csongrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság, és nem semmisítette meg a Hajdú által elveszített perek ítéleteit.","shortLead":"Egy ismert tévésnek, még ha nem is gyakorol közhatalmat, el kell tűrnie a durva véleményeket – mondta ki egyhangúlag...","id":"20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b4ec4a-e666-499a-a024-0ad578019370","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ab_Puzser_nevezhette_pszichopatanak_Hajdu_Petert","timestamp":"2018. április. 25. 13:21","title":"Ab: Puzsér nevezhette pszichopatának Hajdu Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7861ce-22fc-4635-a213-fd301a393756","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen is van – országjáró Street Food Konvoj. A csapat áprilistól 27-től szeptemberig 7-ig 14 városba gurul el, Soprontól Pécsen át Nyíregyházáig szinte minden megyét érintve. A konvojhoz több helyen utcaművészek is csatlakoznak. A csapat áprilistól 27-től szeptemberig 7-ig 14 városba gurul el...","id":"20180426_Utcakaja_konvojban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c7861ce-22fc-4635-a213-fd301a393756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef71db62-2048-4936-a72e-61fd6d4ee317","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Utcakaja_konvojban","timestamp":"2018. április. 26. 15:05","title":"Utcakaja konvojban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","shortLead":"Változatos légköroptikai jelenségeket lehetett megfigyelni csütörtökön délelőtt.","id":"20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff739eb9-0933-49fe-b22f-45e5cc7f727f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7228a00-8b3d-46fd-9977-e57f139aa78b","keywords":null,"link":"/idojaras/20180425_Ivek_naphalok_melleknapok__sok_helyen_furcsa_volt_ma_az_eg","timestamp":"2018. április. 25. 14:43","title":"Ívek, naphalók, melléknapok – sok helyen furcsa volt ma az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak egy Szíriában építendő kórháznak. A munka akkor kezdődik, ha a biztonsági körülmények adottak lesznek.