[{"available":true,"c_guid":"d6a91300-c6db-4d44-b315-4304f10fa57b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is alacsony az italos kartondobozok visszagyűjtési aránya, tavaly is csak az szelektált, akinek ez már korábban is fontos volt.","shortLead":"Továbbra is alacsony az italos kartondobozok visszagyűjtési aránya, tavaly is csak az szelektált, akinek ez már...","id":"20180426_14_eve_oktatjak_megsem_fer_a_magyarok_fejebe_a_szelektalasi_szabaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a91300-c6db-4d44-b315-4304f10fa57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb90ce9c-5e90-4cb7-9b33-017fbb036db6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_14_eve_oktatjak_megsem_fer_a_magyarok_fejebe_a_szelektalasi_szabaly","timestamp":"2018. április. 26. 09:28","title":"14 éve oktatják, mégsem fér a magyarok fejébe a szelektálási szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","shortLead":"Eddig csak annyi derült ki, Gulyás vezetheti a jövőben a kormányinfókat, most az is kiderült, milyen minőségében.","id":"20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f7e0c0-91cc-498a-86ac-f771fe844a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc22ad8-a723-43ec-85e1-ab579c9a3bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Gulyas_Gergely_lehet_Lazar_Janos_utoda","timestamp":"2018. április. 25. 11:58","title":"Gulyás Gergely lehet az új Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fővárosi iskola szülői munkaközössége érzi úgy, nem megfelelő a közétkeztetés minősége. A kritizált cég ismét a Hungast – amely szerint viszont minden rendben van.\r

","shortLead":"Újabb fővárosi iskola szülői munkaközössége érzi úgy, nem megfelelő a közétkeztetés minősége. A kritizált cég ismét...","id":"20180425_Ujabb_iskolaban_lazadtak_fel_a_szulok_a_kozetkezteto_Hungast_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc0a0a-a4bf-4f04-a8f6-304f087134a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ujabb_iskolaban_lazadtak_fel_a_szulok_a_kozetkezteto_Hungast_ellen","timestamp":"2018. április. 25. 14:12","title":"Újabb iskolában lázadtak fel a szülők a közétkeztető Hungast ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b95b81-6db3-4347-aba4-5d38da318a1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel család épp Mysłowice felé utazott, amikor meg akartak előzni egy kamiont.","shortLead":"A lengyel család épp Mysłowice felé utazott, amikor meg akartak előzni egy kamiont.","id":"20180427_durrdefekt_kamion_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b95b81-6db3-4347-aba4-5d38da318a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be505207-5978-44ae-bbdb-f7a0a213afb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_durrdefekt_kamion_baleset_video","timestamp":"2018. április. 27. 04:01","title":"Egyszerű előzésnek indult az egész, aztán jött a durrdefekt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bf1010-9f80-4058-803c-833b64630d66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be a Röhrig Géza és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust című filmet. A premier után Röhrig Sarah Jessica Parkerrel is fotózkodott. ","shortLead":"A New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be a Röhrig Géza és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust...","id":"20180425_A_nap_fotoja_Sarah_Jessica_Parker_Rohrig_Geza_oldalan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bf1010-9f80-4058-803c-833b64630d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fb74b1-fd6b-4493-901d-535b174f574a","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_A_nap_fotoja_Sarah_Jessica_Parker_Rohrig_Geza_oldalan","timestamp":"2018. április. 25. 13:53","title":"A nap fotója: Sarah Jessica Parker Röhrig Géza oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De miért vált pont most fontossá a társadalom számára a javak megosztása, és mik azok a termékek és szolgáltatások, amelyeknél a jövőben a vásárlás helyett még inkább a bérlés mellett fogunk dönteni?","shortLead":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De...","id":"20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e092f5-f525-4d1e-8297-79713027cc3b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","timestamp":"2018. április. 26. 07:23","title":"Ezeket még mindig megveszi? Mégis minek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","shortLead":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","id":"20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb74200-d830-4fb1-81db-74da93205951","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 25. 14:03","title":"Lemondott a XV. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52f224e-5c9f-4c75-a552-9f663d82ed47","c_author":"","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen a politikus ránckrémeket lop egy üzletből. Korábban azt is kiderült, hogy nincs minden rendben a diplomájával. ","shortLead":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen...","id":"20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a52f224e-5c9f-4c75-a552-9f663d82ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591721cb-2d16-408a-a5dd-436f47abe03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","timestamp":"2018. április. 25. 13:10","title":"Bolti lopáson érték a madridi régió vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]