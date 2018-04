Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46e36f8e-0a6f-44fa-833b-ca6042672cd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Targaryen-dinasztia történetét boncolgatja Martin.","shortLead":"A Targaryen-dinasztia történetét boncolgatja Martin.","id":"20180426_Jon_az_uj_Tronok_harcakonyv_novemberben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46e36f8e-0a6f-44fa-833b-ca6042672cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af7c0b-9373-40fd-97f5-0f27e7edc25d","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_az_uj_Tronok_harcakonyv_novemberben","timestamp":"2018. április. 26. 11:51","title":"Jön az új Trónok harca-könyv novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus társasházak a Tolna megyei településképbe?","shortLead":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus...","id":"20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1e133-adfb-436a-9373-1e72a3df448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","timestamp":"2018. április. 26. 15:13","title":"Paks II. miatt épül új lakópark, csak még nem tudni, ki húzza fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselőknek járó albérleti támogatásokat szintén emelhetik a Blikk információi szerint. Frissítés: a Fidesz-frakció úgy reagált, a képviselői bérek emelésére vonatkozó javaslat nincs napirenden, mert alapilletményük a közigazgatási alapilletményhez kötött. Arról a kormánypárt közleménye nem tesz említést, hogy tervben van-e a közigazgatási alapilletmény emelése.","shortLead":"A képviselőknek járó albérleti támogatásokat szintén emelhetik a Blikk információi szerint. Frissítés: a Fidesz-frakció...","id":"20180427_165_ezer_forinttal_emelkedhet_a_parlamenti_kepviselok_fizetese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22d9409-f823-495e-82c4-c46e81d7f7ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_165_ezer_forinttal_emelkedhet_a_parlamenti_kepviselok_fizetese","timestamp":"2018. április. 27. 05:34","title":"165 ezer forinttal emelkedhet a parlamenti képviselők fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d02ac-eb31-485b-97ad-d4a2538b4295","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"Egy saját gépkocsi fenntartása költséges mulatság, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a saját tulajdonú autónk többet fog állni, mint amennyit használjuk. De mit tehet az, akinek azért időnként szüksége lenne a négy kerékre? Összeszedtük, milyen lehetőségek közül lehet választani. ","shortLead":"Egy saját gépkocsi fenntartása költséges mulatság, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a saját tulajdonú autónk többet...","id":"20180425_Nyug_a_sajat_auto_Mutatjuk_az_alternativakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63d02ac-eb31-485b-97ad-d4a2538b4295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8955b47d-71a3-4f8c-bf21-f7f1901473ae","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180425_Nyug_a_sajat_auto_Mutatjuk_az_alternativakat","timestamp":"2018. április. 27. 07:31","title":"Nyűg a saját autó? Mutatjuk az alternatívákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokáig vártak a csapatok, hogy az Elmű megpróbálja kijavítani a hibát, de hiába.","shortLead":"Sokáig vártak a csapatok, hogy az Elmű megpróbálja kijavítani a hibát, de hiába.","id":"20180426_Aramszunet_miatt_maradt_el_a_meccs_az_Elmu_csarnokaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34290bf-e9c5-44e5-b51d-a3a019e0be82","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Aramszunet_miatt_maradt_el_a_meccs_az_Elmu_csarnokaban","timestamp":"2018. április. 26. 12:24","title":"Áramszünet miatt maradt el a meccs az Elmű csarnokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állat kilövése is csak munka, hiszen közben zajlik az üzleti tárgyalás – ez hallható egy, a hvg.hu által megismert hangfelvételen, amelyen a milliárdos károkat maga után hagyó vállalkozó, Seres István arról beszélt egy \"médiumnak\", hogyan fonódik össze a Nemzeti Együttműködés Rendszerében a vadászat és a brókercégek. A Hungária Értékpapír Zrt. volt vezetője szerint, aki ma Magyarországon vadászik, az Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes \"seggét nyalja\".","shortLead":"Az állat kilövése is csak munka, hiszen közben zajlik az üzleti tárgyalás – ez hallható egy, a hvg.hu által megismert...","id":"20180427_Semjen_vadasztars_Hungaria_ertekpapir","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7a7a5b-f1e8-4189-9ffa-ce08ec65b9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Semjen_vadasztars_Hungaria_ertekpapir","timestamp":"2018. április. 27. 11:10","title":"Amiről a bróker és a jósnője beszélget: \"Tudja, ő az Orbán Viktor helyettese\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az unió 2020-ig befejezné a Central European Utra Charging nevű projektet, ami Magyarországot is jelentős mértékben érinti.","shortLead":"Az unió 2020-ig befejezné a Central European Utra Charging nevű projektet, ami Magyarországot is jelentős mértékben...","id":"20180428_brusszel_europai_unio_elektromos_auto_toltoallomas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd005a3-6092-43f4-8224-018c55b7ce98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_brusszel_europai_unio_elektromos_auto_toltoallomas","timestamp":"2018. április. 28. 10:31","title":"Brüsszel csinált egy térképet Magyarországról is – és jó ránézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korrupció miatt hozta meg a súlyos döntést Marco Polo del Neróról. ","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korrupció miatt hozta meg a súlyos döntést Marco Polo del Neróról. ","id":"20180427_Orokre_eltiltottak_a_brazil_futballelnokot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526bde19-2116-48eb-8d99-ceec7ac22834","keywords":null,"link":"/sport/20180427_Orokre_eltiltottak_a_brazil_futballelnokot","timestamp":"2018. április. 27. 17:05","title":"Örökre eltiltották a brazil futballelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]