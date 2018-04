Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak rajta.","shortLead":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak...","id":"20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2b4c9-8bf1-4f45-a013-b3316e7fb9bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","timestamp":"2018. április. 27. 11:46","title":"A nap képe: játékautójával állt a McDrive-ba a 2 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b833e8a-4ad3-4f85-b78b-8f8cc761c8bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Arról van szó, amit A jedi visszatérben használt.","shortLead":"Arról van szó, amit A jedi visszatérben használt.","id":"20180427_Szabad_preda_Han_Solo_legendas_sugarpisztolya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b833e8a-4ad3-4f85-b78b-8f8cc761c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffb2a40-6eaa-48a6-9ebb-fc0b09528a9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Szabad_preda_Han_Solo_legendas_sugarpisztolya","timestamp":"2018. április. 27. 10:08","title":"Szabad préda Han Solo legendás sugárpisztolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki Kabinetirodának, hogy kiderüljön, kik a miniszterelnök által emlegetett \"Soros zsoldosok\", ám kiderült, ilyen lista nincs. Jávor feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanújával.","shortLead":"Jávor Benedek EP képviselő közérdekű adatigénylést adott be a Belügyminisztériumnak és a Miniszterelnöki...","id":"20180427_Pinternek_es_Lazarnak_fogalma_sincs_a_Soros_ugynokokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0785faf5-72d7-4378-a4e4-f1af0d3d8ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4b5892-f6a9-4888-8413-5d076b4aee22","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Pinternek_es_Lazarnak_fogalma_sincs_a_Soros_ugynokokrol","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"Lement a szavazás, a kormány hirtelen semmit sem tud a 2000 zsoldosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is részt vett az INTERPOL és az EUROPOL szervezte élelmiszerhamisítás elleni nemzetközi műveletben. Az elmúlt 4 hónapban több mint 7 ezer liter alkohol tartalmú folyadékot és megközelítőleg 105 tonna hamis, vagy ismeretlen eredetű élelmiszert (például zöldség, hús és gyümölcs) vontak ki a piacról.","shortLead":"A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a Nemzeti Adó- és...","id":"20180426_Interpolos_akciokkal_kapcsoltak_le_7_ezer_liter_alkoholt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8451e395-1c5c-4a7d-814b-194e22a0864d","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Interpolos_akciokkal_kapcsoltak_le_7_ezer_liter_alkoholt","timestamp":"2018. április. 26. 13:19","title":"Interpolos akciókkal kapcsoltak le 7 ezer liter alkoholt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","shortLead":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","id":"20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca54184-5bcd-481c-834f-9f26fb50e86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","timestamp":"2018. április. 27. 13:01","title":"Mondtak valami nagyon érdekeset az Amazonról az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata. Az átlag azonban sok mindent elfed, mert mindenki benne szerepel a statisztikában, aki adott hónapban frissen személyi kölcsönt vett fel és a bankok által hitelképesnek minősült. ","shortLead":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata...","id":"20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e18a53-cb1f-48b7-ae50-3e43fd0c30e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","timestamp":"2018. április. 27. 12:05","title":"Öt évre venne fel 1 millió forint személyi kölcsönt? Ha észnél van, megfoghat 110 ezret a törlesztőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f138fa2-78f8-4c53-ae26-fd8b6183802a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A mohácsi polgármesternek nem adott igazat az Alkotmánybíróság, miután a választások előtt az önkormányzati lapban csak róla volt szó. ","shortLead":"A mohácsi polgármesternek nem adott igazat az Alkotmánybíróság, miután a választások előtt az önkormányzati lapban csak...","id":"20180427_Ab_Egy_polgarmester_nem_folytathat_egyoldalu_kampanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f138fa2-78f8-4c53-ae26-fd8b6183802a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f04e3e9-b35c-4da2-8b1d-4182a55bfb68","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Ab_Egy_polgarmester_nem_folytathat_egyoldalu_kampanyt","timestamp":"2018. április. 27. 14:54","title":"Ab: Egy polgármester nem folytathat egyoldalú kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MLSZ-közgyűlésre készülve adott interjút Csányi Sándor. Épp csak az eredményekről nem beszélt.","shortLead":"Az MLSZ-közgyűlésre készülve adott interjút Csányi Sándor. Épp csak az eredményekről nem beszélt.","id":"20180427_Barati_interjuban_magyarazta_Csanyi_mekkora_sikerek_vannak_a_magyar_fociban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3f1cbc-3d00-47a0-9144-f0c0d416abfd","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Barati_interjuban_magyarazta_Csanyi_mekkora_sikerek_vannak_a_magyar_fociban","timestamp":"2018. április. 27. 09:42","title":"Baráti interjúban magyarázta Csányi, mekkora sikerek vannak a magyar fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]