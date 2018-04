KIm Dzsong Un hazatért a panmindzsoni csúcsról a mobilvécéjével és a futkározó testőreivel együtt, a totálisan kézivezérelt állami médiában pedig megindult a hírgyártás.

Az észak-koreai Munkapárt hivatalos lapja, a Rodong Sinmun rendkívül nagy terjedelemben, 61 fotóval tarkított riportokban és hírekben számolt be szombati számában Észak- és Dél-Korea vezetőinek előző napi csúcstalálkozójáról.

Hatoldalas hétvégi számában a lap négy oldalon foglalkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök tárgyalásaival, kezdve a két vezető történelmi jelentőségű kézfogásával a panmindzsoni demarkációs vonalon egészen a közös nyilatkozatig.

Harmadik oldalán a dokumentum teljes szövegét ismertette a phenjani kommunista rezsim szócsövének tekintett pártlap. A történelmi csúcstalálkozónak szentelt összeállítás negyedik oldalán pedig helyet kaptak a vezetők feleségei: ők is szerepelnek a díszvacsoráról készült képeken.

Az észak-koreai tévében pedig megjelent a főbemondónő és a tőle megszokott harsánysággal elmondta, mi, hogyan is történt a találkozón, nyilván a rezsim szemszögéből. Most sem visszafogott hírolvasást hallhattak a nézők, valószínűleg az is tisztán értette, mit mond Ri Cshun Hi, aki nagyon messze volt a készüléktől.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.