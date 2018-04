Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdaf3691-20ed-419b-a95f-3c57850b577f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motoros rendőrök és szolgálati helikopter bevonásával folytatta a fokozott ellenőrzést a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság az M5-ös autópályán.","shortLead":"Motoros rendőrök és szolgálati helikopter bevonásával folytatta a fokozott ellenőrzést a Bács-Kiskun Megyei...","id":"20180426_m5_os_autopalya_igazoltatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdaf3691-20ed-419b-a95f-3c57850b577f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3983133-2e3b-44c5-a624-9c16baba47fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_m5_os_autopalya_igazoltatas","timestamp":"2018. április. 26. 14:21","title":"Úgy ellenőrizték az autósokat az M5-ösön, mint az amerikai filmeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan vezető, aki arra hivatkozik, hogy a kórházi fertőzések egy része a legnagyobb gondossággal sem kerülhető el, és van, aki attól tart, hogy az adatok alapján ítélnék meg a betegek az intézményt.","shortLead":"Van olyan vezető, aki arra hivatkozik, hogy a kórházi fertőzések egy része a legnagyobb gondossággal sem kerülhető el...","id":"20180427_korhazi_fertozesek_nem_minden_igazgato_orulne_az_adatok_kiadasanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc57b0-398b-46bd-a06d-e9f1145f931f","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_korhazi_fertozesek_nem_minden_igazgato_orulne_az_adatok_kiadasanak","timestamp":"2018. április. 27. 07:54","title":"Kórházi fertőzések: nem minden igazgató örülne az adatok kiadásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6979e317-e1b3-438b-a5a8-25b36b904191","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 17 ember került kórházba a szennyezett fűszeres gulyáslevestől. ","shortLead":"Összesen 17 ember került kórházba a szennyezett fűszeres gulyáslevestől. ","id":"20180427_Gulyaslevesbe_kerult_a_mergezett_komeny_bezart_az_etterem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6979e317-e1b3-438b-a5a8-25b36b904191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa0e2f-60c6-4c95-9db6-acd2360beb2d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Gulyaslevesbe_kerult_a_mergezett_komeny_bezart_az_etterem","timestamp":"2018. április. 27. 14:52","title":"Gulyáslevesbe került a mérgezett kömény, bezárt az étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","shortLead":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","id":"20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb871145-0319-4eef-9c9c-1750078f243b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","timestamp":"2018. április. 28. 07:47","title":"5 milliárd per kilométerért épít utat a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak rajta.","shortLead":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak...","id":"20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2b4c9-8bf1-4f45-a013-b3316e7fb9bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","timestamp":"2018. április. 27. 11:46","title":"A nap képe: játékautójával állt a McDrive-ba a 2 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne egy létező médiakampányt kapjunk, amely a lányok és a nők erejét, bátorságát, kitartását magasztalja. Egyre több feminista üzenetet használ fel a reklám- és divatipar, a femvertising jelensége pedig elkerülhetetlenül felszínre hoz számos dilemmát a társadalmi felelősségvállalással, a feminizmus népszerűsítésével, de főként a hitelességgel kapcsolatban.

","shortLead":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne...","id":"hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9636b-f702-4b0a-867f-37b18b212fa4","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","timestamp":"2018. április. 27. 11:51","title":"Jobb, ha van, mint ha nincs - Femvertising, avagy feminizmus a reklámokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két ember egymástól függetlenül ugyanolyan ételt fogyasztott, a szennyezett kömény okozott mérgezést náluk. ","shortLead":"A két ember egymástól függetlenül ugyanolyan ételt fogyasztott, a szennyezett kömény okozott mérgezést náluk. ","id":"20180426_Ket_ember_kerult_korhazba_a_mergezett_komenytol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c034530-ccfe-400e-b918-df26719952e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef28930-2161-415c-bd4d-189085e55af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Ket_ember_kerult_korhazba_a_mergezett_komenytol","timestamp":"2018. április. 26. 21:35","title":"Két ember került kórházba a mérgezett köménytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6a9dcf-3ad0-4742-a3f4-0d44fd8775c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy utolsó csavarig teljesen felújított régi szovjet autót, ami most új gazdáját keresi.","shortLead":"Mutatunk egy utolsó csavarig teljesen felújított régi szovjet autót, ami most új gazdáját keresi.","id":"20180428_kereklampas_zsiguli_lada_kombi_hasznaltauto_elado_oldtimer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f6a9dcf-3ad0-4742-a3f4-0d44fd8775c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e99d7d-109a-4814-a78b-6c5d95a1374f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kereklampas_zsiguli_lada_kombi_hasznaltauto_elado_oldtimer","timestamp":"2018. április. 28. 06:41","title":"Kereklámpás Zsiguli kombi: 3,6 millió forintba kerül a patika állapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]