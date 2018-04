Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","shortLead":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","id":"20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efe3e38-d901-4210-8ef9-3839577a1655","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","timestamp":"2018. április. 27. 15:35","title":"Filmforgatás forgatja fel a rakparti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94277630-e72e-49de-bf2a-297f1615aa53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselőknek járó albérleti támogatásokat szintén emelhetik a Blikk információi szerint. 