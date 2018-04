Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87ec99fd-c560-4b8c-be2b-32d4a20aa57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kissé rejtélyes posztból úgy tűnik, újabb Nokia márkájú nosztalgiatelefonnal rukkolhat ki május elején a HMD Global.","shortLead":"Egy kissé rejtélyes posztból úgy tűnik, újabb Nokia márkájú nosztalgiatelefonnal rukkolhat ki május elején a HMD Global.","id":"20180427_majusban_mutathatja_be_a_hmd_global_a_nokian9_nosztalgiatelefont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ec99fd-c560-4b8c-be2b-32d4a20aa57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d1cca9-8499-49f1-a2ac-4170aa8ff166","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_majusban_mutathatja_be_a_hmd_global_a_nokian9_nosztalgiatelefont","timestamp":"2018. április. 27. 17:00","title":"Újabb Nokia nosztalgiatelefon érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2dfc3c-e6e7-4782-8e6a-155a89f1032a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyárfaszösz ellenben nem allergizál. ","shortLead":"A nyárfaszösz ellenben nem allergizál. ","id":"20180427_Kezdodik_az_allergiaszezon_a_pazsitfufelek_mar_tuneteket_okoznak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2dfc3c-e6e7-4782-8e6a-155a89f1032a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfee7d15-bc72-4393-aaf0-c1861a7cf9c3","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Kezdodik_az_allergiaszezon_a_pazsitfufelek_mar_tuneteket_okoznak","timestamp":"2018. április. 27. 14:45","title":"Kezdődik az allergiaszezon: a pázsitfűfélék már tüneteket okoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak rajta.","shortLead":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak...","id":"20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2b4c9-8bf1-4f45-a013-b3316e7fb9bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","timestamp":"2018. április. 27. 11:46","title":"A nap képe: játékautójával állt a McDrive-ba a 2 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég sok kritika érte mostanság az Apple-t amiatt, hogy sajátosan áll a nem hivatalos Apple-szervizekhez, és iOS-frissítésével működésképtelenné teszi az ilyen helyeken javított iPhone 8 készülékeket. Egy frissítés most ennek az ellenkezőjét bizonyítja.","shortLead":"Elég sok kritika érte mostanság az Apple-t amiatt, hogy sajátosan áll a nem hivatalos Apple-szervizekhez, és...","id":"20180426_Itt_a_frissites_mar_nem_baj_ha_nem_hivatalos_szervizzel_javitatta_az_iPhonejat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41fb2f5-ee48-4cc7-b2cb-68873a3b7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d702df7f-8ab8-451f-8562-25f86cf8ecab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_Itt_a_frissites_mar_nem_baj_ha_nem_hivatalos_szervizzel_javitatta_az_iPhonejat","timestamp":"2018. április. 26. 17:01","title":"Itt a frissítés: már nem baj, ha nem hivatalos szervizzel javíttatta az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három kormánypárti szervezet által készített vitairat kemény mondatokat tartalmaz. A kötet bemutatóján Balog Zoltán távozó miniszer azt mondta, nagy szükség volna valóságos, a kormányt teljesítménye, Magyarországot helyzete és lehetőségei alapján megítélő diskurzusokra. Megkapták, kérdés, mire mennek vele. ","shortLead":"A három kormánypárti szervezet által készített vitairat kemény mondatokat tartalmaz. A kötet bemutatóján Balog Zoltán...","id":"20180428_Varatlanul_eros_kritikat_kapott_belulrol_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06eecd-2277-42c3-9839-5bd6ea3c4f85","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Varatlanul_eros_kritikat_kapott_belulrol_Orban_Viktor","timestamp":"2018. április. 28. 12:49","title":"Váratlanul erős kritikát kapott házon belülről Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618571f8-8ca9-4854-96af-b631aace4426","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindössze négy ország szavazott a méheket ölő szerek használatának betiltása ellen, köztük Magyarország, az EU mégis betiltotta ezeket. ","shortLead":"Mindössze négy ország szavazott a méheket ölő szerek használatának betiltása ellen, köztük Magyarország, az EU mégis...","id":"20180427_Magyarorszag_nem_szavazta_meg_a_mehgyilkos_novenyvedo_szerek_betiltasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618571f8-8ca9-4854-96af-b631aace4426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e0878-9d6e-4423-8585-d80c541e075e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Magyarorszag_nem_szavazta_meg_a_mehgyilkos_novenyvedo_szerek_betiltasat","timestamp":"2018. április. 27. 17:10","title":"Magyarország nem szavazta meg a méhgyilkos növényvédő szerek betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közép- és kelet-európai országok közül Magyarország az egyik első, ahol a PayPal helyi nyelven is elérhetővé teszi szolgáltatásait.","shortLead":"A közép- és kelet-európai országok közül Magyarország az egyik első, ahol a PayPal helyi nyelven is elérhetővé teszi...","id":"20180428_pay_pal_magyar_nyelven_beallitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b706ed1b-a1e2-4573-9b01-296c0232a653","keywords":null,"link":"/tudomany/20180428_pay_pal_magyar_nyelven_beallitas","timestamp":"2018. április. 28. 08:03","title":"Jó hír ez sokaknak: mostantól magyarul is elérhető a PayPal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne egy létező médiakampányt kapjunk, amely a lányok és a nők erejét, bátorságát, kitartását magasztalja. Egyre több feminista üzenetet használ fel a reklám- és divatipar, a femvertising jelensége pedig elkerülhetetlenül felszínre hoz számos dilemmát a társadalmi felelősségvállalással, a feminizmus népszerűsítésével, de főként a hitelességgel kapcsolatban.

","shortLead":"#LikeAGirl, #GirlsCan, #SheDoesIt – nem nagyon lehet már úgy kombinálni a hashtaget és a girl szót, hogy a végén ne...","id":"hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df578536-f616-4d42-b01f-87abb9907f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9636b-f702-4b0a-867f-37b18b212fa4","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180429_Jobb_ha_van_mint_ha_nincs__Femvertising_avagy_feminizmus_a_reklamokban","timestamp":"2018. április. 27. 11:51","title":"Jobb, ha van, mint ha nincs - Femvertising, avagy feminizmus a reklámokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]