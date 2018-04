Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban is megállapodtak, hogy idén hivatalosan is véget érhet az 1953-ban lezárt koreai háború. ","shortLead":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban...","id":"20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23675cb-ed6f-4ae6-b472-1b15cdcfbf91","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Hivatalosan is véget érhet a koreai háború és indulhat az atommentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e2bb0-5437-4c19-9801-3c96b79a043b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas felfedezést tett a francia kutató.","shortLead":"Hatalmas felfedezést tett a francia kutató.","id":"20180426_Kivakartak_a_bibliai_szoveget_helyere_a_Korant_irtak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871e2bb0-5437-4c19-9801-3c96b79a043b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8b663c-7502-416b-a48a-0fb74551098e","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Kivakartak_a_bibliai_szoveget_helyere_a_Korant_irtak","timestamp":"2018. április. 26. 10:32","title":"Kivakarták a bibliai szöveget, helyére a Koránt írták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elképesztő fordulat. ","shortLead":"Elképesztő fordulat. ","id":"20180426_Gyurcsany_Ferenc_lesz_a_DK_frakciovezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af11e2c5-4679-4bb4-877a-f10e49adb07a","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Gyurcsany_Ferenc_lesz_a_DK_frakciovezetoje","timestamp":"2018. április. 26. 13:55","title":"Megvan a DK frakcióvezetője, alig fogja elhinni, hogy kit választottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Decca brit lemezkiadó streamelni fogja a király esküvőt, sőt: hanglemezen is kiadják majd a ceremónia elhangzó részét. ","shortLead":"A Decca brit lemezkiadó streamelni fogja a király esküvőt, sőt: hanglemezen is kiadják majd a ceremónia elhangzó...","id":"20180426_Hanglemezrol_hallgathatjuk_majd_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvoi_zenejet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb16331-b3da-46de-8746-27d21de8a6d9","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Hanglemezrol_hallgathatjuk_majd_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvoi_zenejet","timestamp":"2018. április. 26. 15:30","title":"Hanglemezről hallgathatjuk majd Harry herceg és Meghan Markle esküvői zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119a9f9e-57d1-42e7-9615-43273cd008fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd rekordot eddig az 1319 és 1364 között uralkodó Magnus Eriksson tartotta.","shortLead":"A svéd rekordot eddig az 1319 és 1364 között uralkodó Magnus Eriksson tartotta.","id":"20180426_hetszaz_eves_rekordot_dontott_meg_a_sved_kiraly_de_II_erzsebetet_meg_nem_erte_utol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=119a9f9e-57d1-42e7-9615-43273cd008fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f6e43-a3c6-4c87-93f1-4a88e4259a79","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_hetszaz_eves_rekordot_dontott_meg_a_sved_kiraly_de_II_erzsebetet_meg_nem_erte_utol","timestamp":"2018. április. 26. 15:40","title":"Hétszáz éves rekordot döntött meg a svéd király, de II. Erzsébetet még nem érte utol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A briteknél van egy közlekedési szabály, ami bizonyos esetben igen rugalmasan értelmezhető. Ez pedig nagyon sok pénzbe kerülhet a sofőrnek.","shortLead":"A briteknél van egy közlekedési szabály, ami bizonyos esetben igen rugalmasan értelmezhető. Ez pedig nagyon sok pénzbe...","id":"20180426_napsutes_napszemuveg_vezetes_anglia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8ff5c5-addf-455b-9648-15400e0dc60b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_napsutes_napszemuveg_vezetes_anglia","timestamp":"2018. április. 26. 15:31","title":"Akár 900 ezer forintos büntetés napszemüvegben vezetésért – jogos vagy nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bee748c-1957-4980-b412-266ef491cca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8f96af-5165-45c4-810c-3697e0af6f97","keywords":null,"link":"/elet/20180428_A_Varosligetbe_koltozott_az_allatkert__a_liget_orein_gunyolodik_a_kutyapart","timestamp":"2018. április. 28. 09:30","title":"\"A Városligetbe költözött az állatkert\" - a liget őrein gúnyolódik a kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő panmindzsoni katonai támaszponton, majd kézen fogták egymást, és a déli elnök átlépett az északi oldalra, igaz, ezt eredetileg nem tervezték. Utána az északiak vezetője ment át délre, ami ugyancsak történelmi lépés volt: phenjani vezető most először lépte át ugyanis az 1953-ban véget ért háború után létrehozott határt. Fotók a két Korea csúcstalálkozójáról, ahol talán most megváltozhat a világ.","shortLead":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő...","id":"20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64614f53-8efd-4ce9-9b5e-86a325528917","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","timestamp":"2018. április. 27. 11:10","title":"Két férfi megfogta egymás kezét, és történelmet írt a háborús határon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]