Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak rajta.","shortLead":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak...","id":"20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2b4c9-8bf1-4f45-a013-b3316e7fb9bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","timestamp":"2018. április. 27. 11:46","title":"A nap képe: játékautójával állt a McDrive-ba a 2 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f138fa2-78f8-4c53-ae26-fd8b6183802a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A mohácsi polgármesternek nem adott igazat az Alkotmánybíróság, miután a választások előtt az önkormányzati lapban csak róla volt szó. ","shortLead":"A mohácsi polgármesternek nem adott igazat az Alkotmánybíróság, miután a választások előtt az önkormányzati lapban csak...","id":"20180427_Ab_Egy_polgarmester_nem_folytathat_egyoldalu_kampanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f138fa2-78f8-4c53-ae26-fd8b6183802a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f04e3e9-b35c-4da2-8b1d-4182a55bfb68","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Ab_Egy_polgarmester_nem_folytathat_egyoldalu_kampanyt","timestamp":"2018. április. 27. 14:54","title":"Ab: Egy polgármester nem folytathat egyoldalú kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda személyzetének Gergely Noémi többször panaszkodott: partnere bántalmazta. ","shortLead":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda...","id":"20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c95e04-e9b4-4219-96be-f39303360fe7","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","timestamp":"2018. április. 26. 11:55","title":"Sikkasztó brit doktor ölte meg magyar barátnőjét a Zöld-foki-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban látja a megoldást, amely össze tudja fogni a pártokat és a civileket. Szerinte a Fideszre szavazók nem is a mostani Fideszt támogatják, az ellenzéknek viszont radikalizmusra lenne szüksége. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint később lehet, hogy kelleni fog egy új Fidesz, de egyelőre egy mozgalomban...","id":"20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a62b6de-8292-48b6-926d-4d9baefc0be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927ab2d5-6f80-416e-aed5-42092b953026","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_MarkiZay_Most_nem_egy_uj_partra_van_szukseg","timestamp":"2018. április. 28. 01:05","title":"Márki-Zay: Most nem egy új pártra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","shortLead":"Egy brit lap összeszedte a legolcsóbb városok listáját.","id":"20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c49ab92f-4d26-493e-a527-f9b519ac6372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008351bf-1f05-4427-87c9-12cda9ad55e8","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Keszuljon_fel_ujabb_brit_turistaroham_johet_Budapestre","timestamp":"2018. április. 28. 11:19","title":"Készüljön fel, újabb brit turistaroham jöhet Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","shortLead":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","id":"20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2787a9-f912-4251-aef4-bcd8c7082e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","timestamp":"2018. április. 26. 13:26","title":"Retteghet az 5-ös BMW? Mutatjuk az új Lexus ES-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó mesterkulcs készíthető.","shortLead":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó...","id":"20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c334a7-0d7d-424b-9d13-094b61e71747","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","timestamp":"2018. április. 27. 19:00","title":"Veszélyben a szállodák biztonsága, mesterkulcsot csináltak több millió hotelszobához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaf3691-20ed-419b-a95f-3c57850b577f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motoros rendőrök és szolgálati helikopter bevonásával folytatta a fokozott ellenőrzést a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság az M5-ös autópályán.","shortLead":"Motoros rendőrök és szolgálati helikopter bevonásával folytatta a fokozott ellenőrzést a Bács-Kiskun Megyei...","id":"20180426_m5_os_autopalya_igazoltatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdaf3691-20ed-419b-a95f-3c57850b577f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3983133-2e3b-44c5-a624-9c16baba47fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_m5_os_autopalya_igazoltatas","timestamp":"2018. április. 26. 14:21","title":"Úgy ellenőrizték az autósokat az M5-ösön, mint az amerikai filmeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]