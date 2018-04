Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"311df21e-44d4-4bc0-bb5c-f52a33e894da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem sokkal dél után érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre egy – a világ második legnagyobb repülőgéptípusának számító – Antonov An-–24-es.","shortLead":"Csütörtökön nem sokkal dél után érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre egy – a világ második legnagyobb...","id":"20180426_antonov_an_124_ruszlan_repulogep_ferihegyen_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lhbp_kepek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311df21e-44d4-4bc0-bb5c-f52a33e894da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ad0d7c-b7d2-4643-be1a-1691737c8727","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_antonov_an_124_ruszlan_repulogep_ferihegyen_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_lhbp_kepek","timestamp":"2018. április. 26. 19:03","title":"Különleges óriás-repülőgép szállt le Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143c8319-a9ba-4d28-9058-4debbf304442","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csempészt alakító színész elárulta, hány filmre írt alá.","shortLead":"A csempészt alakító színész elárulta, hány filmre írt alá.","id":"20180426_Han_Solo_kikotyogta_a_titkot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=143c8319-a9ba-4d28-9058-4debbf304442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2f161e-8b8a-48f7-b747-8f9e753b752f","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Han_Solo_kikotyogta_a_titkot","timestamp":"2018. április. 26. 16:10","title":"Han Solo kikotyogta a titkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata. Az átlag azonban sok mindent elfed, mert mindenki benne szerepel a statisztikában, aki adott hónapban frissen személyi kölcsönt vett fel és a bankok által hitelképesnek minősült. ","shortLead":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata...","id":"20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e18a53-cb1f-48b7-ae50-3e43fd0c30e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","timestamp":"2018. április. 27. 12:05","title":"Öt évre venne fel 1 millió forint személyi kölcsönt? Ha észnél van, megfoghat 110 ezret a törlesztőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megalakult a negyedik Orbán-kormány, a kormányközeli médiatermékek révén már idejekorán ismerni lehetett a neveket, amelyeket pénteken hirdettek ki. Vannak nagy távozók és meglepő érkezők a felálló kabinetben. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Megalakult a negyedik Orbán-kormány, a kormányközeli médiatermékek révén már idejekorán ismerni lehetett a neveket...","id":"20180427_Fulke_Orban_nem_vezetni_iranyitani_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b47d6-beef-43a4-8b29-e730c084eb69","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Fulke_Orban_nem_vezetni_iranyitani_akar","timestamp":"2018. április. 27. 17:00","title":"Fülke - Botrányos kormánylista: mintha a miniszterek értenének a feladatukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt) tárgyalásainak első fordulója. Az ebéd utáni második forduló után várhatóak az 1953-ban véget ért háború lezárásával, illetve a félsziget atommentesítésével kapcsolatos bejelentések. ","shortLead":"Jó hangulatú volt Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető hosszan várt (sokáig nem is remélt...","id":"20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd20cb6-1ea3-49a4-8387-c8961b52d5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c864d08-cee4-4e44-91b7-35b108586ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Veget_ert_a_Koreaikozi_csucs_elso_forduloja","timestamp":"2018. április. 27. 06:35","title":"A történelmet éppen Panmindzsonban írják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f","c_author":"Balázs Ádám","category":"itthon","description":"Magyarország remek hely lehetne.","shortLead":"Magyarország remek hely lehetne.","id":"20180427_abrandok_helyett_emigracio_balazs_adam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ff1-3d5c-4668-9c13-3ba3e7ae1fac","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_abrandok_helyett_emigracio_balazs_adam","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Ábrándok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e33e8d6-6a65-48bd-a82e-3de2d0fb4dc6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az éjszakai rabló című felvételt, amely egy termeszvárat éjszaka megközelítő hangyászt ábrázol, egy brazil természetvédelmi parkban készítette Marcio Cabral. ","shortLead":"Az éjszakai rabló című felvételt, amely egy termeszvárat éjszaka megközelítő hangyászt ábrázol, egy brazil...","id":"20180427_kitomott_allat_volt_a_kepen_megbuntettek_az_ev_egyik_legjobb_termeszetfotosat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e33e8d6-6a65-48bd-a82e-3de2d0fb4dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0d754c-8362-4f4b-aeab-3abdf8844a01","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_kitomott_allat_volt_a_kepen_megbuntettek_az_ev_egyik_legjobb_termeszetfotosat","timestamp":"2018. április. 27. 18:05","title":"Kitömött állat volt a képén, megbüntették az év egyik legjobb természetfotósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","shortLead":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","id":"20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dba99-4c9e-407b-b99c-57f31b2dec23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","timestamp":"2018. április. 26. 17:27","title":"Videó: Eddig nem tudták, mennyivel megy a legerősebb Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]