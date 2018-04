Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában állatkísérletek közben.","shortLead":"Továbbra sem mutatható ki az ebolavírus annál a magyar kutatónál, aki április 13-án szenvedett balesetet az Országos...","id":"20180427_ebola_meg_egy_het_es_megnyugodhat_a_magyar_virologus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76afe5c-cf53-4372-ad88-7fd20ffe509b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ebola_meg_egy_het_es_megnyugodhat_a_magyar_virologus","timestamp":"2018. április. 27. 16:45","title":"Ebolabaleset: még egy hét, és megnyugodhat a magyar virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vannak egyenkommentek is.","shortLead":"Vannak egyenkommentek is.","id":"20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b93ce2d-af89-4a7d-9194-e0512f78b498","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","timestamp":"2018. április. 28. 10:40","title":"Megrohanták a magyarok a kritikus jelentést író Sargentini oldalát, és csak gyalázzák, gyalázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új kormányzati struktúrában sem lesz sem önálló egészségügyi, sem önálló oktatási minisztérium. Egyelőre azt sem tudni, lesz-e önálló oktatási államtitkárság, és ha igen, ki vezeti majd.","shortLead":"Az új kormányzati struktúrában sem lesz sem önálló egészségügyi, sem önálló oktatási minisztérium. Egyelőre azt sem...","id":"20180428_rogan_az_uj_miniszterek_garantaljak_hogy_eleg_figyelem_jut_az_oktatasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b67403b-0e3c-498a-b3f7-1572e7a36bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae786c8-a1db-4186-8d42-27e5d2865440","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_rogan_az_uj_miniszterek_garantaljak_hogy_eleg_figyelem_jut_az_oktatasra","timestamp":"2018. április. 28. 19:36","title":"Rogán: Az új miniszterek garantálják, hogy elég figyelem jut az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d35949d-1504-4b9e-b22b-8a6b30b7fcef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Putyint követően hamarosan Trump is beleülhet majd vadonatúj limuzinjába.","shortLead":"Putyint követően hamarosan Trump is beleülhet majd vadonatúj limuzinjába.","id":"20180427_donald_trump_uj_elnoki_auto_vlagyimir_putyin_pancelozott_cadillac","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d35949d-1504-4b9e-b22b-8a6b30b7fcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97b0061-2035-421c-a909-284a23051ae0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_donald_trump_uj_elnoki_auto_vlagyimir_putyin_pancelozott_cadillac","timestamp":"2018. április. 27. 06:41","title":"20 centiméter vastag ajtók Donald Trump új elnöki autóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c5c926-de64-428d-9100-26881225c32f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Radics Gigi szerelmes száma lett az. ","shortLead":"Radics Gigi szerelmes száma lett az. ","id":"20180427_Ime_ezt_a_szamot_valasztottak_Budapest_dalanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c5c926-de64-428d-9100-26881225c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459d1b94-fa37-4b05-96c9-5ef7a3d91ba9","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_Ime_ezt_a_szamot_valasztottak_Budapest_dalanak","timestamp":"2018. április. 27. 22:20","title":"Íme, ezt a számot választották Budapest dalának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b7b38c-54f3-444f-974a-4242d8243ba5","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"kkv","description":"Az osztrák nemzeti kincsnek számító egykori Forma–1-es autóversenyző, Niki Lauda az éppen csak visszaszerzett légitársaságát, a Nikit rögvest eladta a fapados Ryanairnek. ","shortLead":"Az osztrák nemzeti kincsnek számító egykori Forma–1-es autóversenyző, Niki Lauda az éppen csak visszaszerzett...","id":"201815__niki_lauda__ryanair__becsi_offenziva__sebessegmamor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74b7b38c-54f3-444f-974a-4242d8243ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123698ef-e9b2-4dca-b3e1-a5564b2f5b93","keywords":null,"link":"/kkv/201815__niki_lauda__ryanair__becsi_offenziva__sebessegmamor","timestamp":"2018. április. 28. 10:30","title":"Niki Lauda és a Ryanair üzlete: win-win játszma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2020e5cc-0171-4738-9750-5d4b28014f15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP vezérigazgatója már a Budai Egészségközpont többségi tulajdonosa is, és a következő évtizedek egyik nagy lehetőségeként tekint a magánegészségügyre.","shortLead":"Az OTP vezérigazgatója már a Budai Egészségközpont többségi tulajdonosa is, és a következő évtizedek egyik nagy...","id":"20180426_csanyi_sandor_nagyon_hianyzik_itthon_a_megfelelo_szinvonalu_surgossegi_ellatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2020e5cc-0171-4738-9750-5d4b28014f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b751ce94-f18d-4ed2-b0c2-53cb385eabe1","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_csanyi_sandor_nagyon_hianyzik_itthon_a_megfelelo_szinvonalu_surgossegi_ellatas","timestamp":"2018. április. 26. 21:43","title":"Csányi Sándor: Nagyon hiányzik itthon a megfelelő színvonalú sürgősségi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól már 15 éves kamatperiódusú forintlakáshiteleket is kínálhatnak a bankok.","shortLead":"Mostantól már 15 éves kamatperiódusú forintlakáshiteleket is kínálhatnak a bankok.","id":"20180427_Meg_egy_lehetoseget_kap_aki_a_biztonsagra_megy_a_lakashitelnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db11046-53a3-4a95-b1a0-bd3d3a51b4a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Meg_egy_lehetoseget_kap_aki_a_biztonsagra_megy_a_lakashitelnel","timestamp":"2018. április. 27. 17:22","title":"Még egy lehetőséget kap, aki a biztonságra megy a lakáshitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]