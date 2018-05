Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című kötetükben nincs aktuálpolitikai kritika, és az ott szereplő állításokat sokan félreértelmezték.","shortLead":"Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című...","id":"20180429_kereszteny_ertelmisegiek_felreertettek_a_vitairatot_nem_kormanykritika_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e7549-4999-4cf8-ab6a-243dbec5ae63","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_kereszteny_ertelmisegiek_felreertettek_a_vitairatot_nem_kormanykritika_volt","timestamp":"2018. április. 29. 19:05","title":"Keresztény értelmiségiek: Félreértették a vitairatot, nem kormánykritika volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról lemaradó finnek. A márka tavalyi feltámasztása – valódi csúcstelefon hiányában – nem sikerült túl átütőre, de a 2018-as Nokia 7 Plus révén most felcsillant a fény az alagút végén. Még úgy is, hogy a telefon csak középkategóriás.","shortLead":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról...","id":"20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08b2a51-21e6-4ca6-a018-bf4cb4c7c255","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"Teszt: Egy Nokia telefon, amelyben végre benne van a szükséges plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49424a-88f2-44bd-96bd-43002db1dd20","c_author":"Vass Péter","category":"kultura","description":"Lehet, hogy utoljára hangzanak fel autentikus előadásban a Pink Floyd legismertebb számai a napokban indult, május 2-án a magyar fővárosba is megérkező európai turnén. Roger Waters azonban nem csak zenél, hanem politizál is. A cikk szerzője a barcelonai előadást látta.","shortLead":"Lehet, hogy utoljára hangzanak fel autentikus előadásban a Pink Floyd legismertebb számai a napokban indult, május 2-án...","id":"201817__roger_waters__trump_arepulo_diszno__mi_es_ok__bohocok_afalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d49424a-88f2-44bd-96bd-43002db1dd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0665b1-25cb-4c6f-87f0-c02236a11668","keywords":null,"link":"/kultura/201817__roger_waters__trump_arepulo_diszno__mi_es_ok__bohocok_afalon","timestamp":"2018. április. 29. 15:30","title":"A világ populista vezetői Budapesten is megkapják a magukét a Pink Floyd gitárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra a hősokktól már összehányta a kocsi belsejét. Éjjelre stabilizálódott az állapota. A rendőrök megkeresték a kutya gazdáját. ","shortLead":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra...","id":"20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22ddefb-6cf8-473c-9a7d-dfce9c7065a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","timestamp":"2018. április. 29. 16:18","title":"Forró autóba zárt kutyát mentettek meg a Hortobágyi Madárkórház munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.","shortLead":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos...","id":"20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d7dea-abd1-4a49-b628-58ea317fbab0","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","timestamp":"2018. április. 30. 13:09","title":"Még mindig irtják a szúnyogokat, messze a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbaa19f-4a27-4ba9-88dd-b3abadf74084","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Zenit jelenlegi, a Manchester City korábbi edzője, Roberto Mancini az első számú jelölt az eddigi legrosszabb ranglista-helyezésű olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.","shortLead":"Az orosz Zenit jelenlegi, a Manchester City korábbi edzője, Roberto Mancini az első számú jelölt az eddigi legrosszabb...","id":"20180430_Mancini_lehet_az_olasz_valogatott_kapitanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adbaa19f-4a27-4ba9-88dd-b3abadf74084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aadd551-3da6-4a98-b230-72d7154053aa","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Mancini_lehet_az_olasz_valogatott_kapitanya","timestamp":"2018. április. 30. 21:35","title":"Mancini lehet az olasz válogatott kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","shortLead":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","id":"20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf375b8-afb0-4d84-b1d4-75cf86312324","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","timestamp":"2018. április. 29. 20:14","title":"„Az a szexvideó olyan volt, mintha megerőszakoltak volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedülálló Lamborghini Huracan RWD-t árvereznek el hamarosan, a kocsit tavaly kapta Ferenc pápa. Az aukcióra május 16-án az RM Sotheby’s monacói rendezvényén kerül majd sor. ","shortLead":"Egyedülálló Lamborghini Huracan RWD-t árvereznek el hamarosan, a kocsit tavaly kapta Ferenc pápa. Az aukcióra május...","id":"20180430_lamborghini_ferenc_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc95123a-64bf-4333-8a92-89ae820cabb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_lamborghini_ferenc_papa","timestamp":"2018. április. 30. 10:20","title":"Ferenc pápa galambfehér Lamborghinije 110 millió forintért bárkié lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]