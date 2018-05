Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d007567f-6aa1-4a9f-a372-2016668e44ab","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem kell többé lefejelnünk a sötétben a fikuszt, és nem lépünk bele a kaktuszba, ha éjjel ki kell mennünk a mosdóba.","shortLead":"Nem kell többé lefejelnünk a sötétben a fikuszt, és nem lépünk bele a kaktuszba, ha éjjel ki kell mennünk a mosdóba.","id":"20180429_egy_magyar_talalmanynak_koszonhetoen_vilagithatnak_a_novenyek_a_sotetben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d007567f-6aa1-4a9f-a372-2016668e44ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbd033-62aa-4b92-b2a5-307ca4978926","keywords":null,"link":"/kkv/20180429_egy_magyar_talalmanynak_koszonhetoen_vilagithatnak_a_novenyek_a_sotetben","timestamp":"2018. április. 29. 18:26","title":"Egy magyar találmánynak köszönhetően világíthatnak a növények a sötétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b45782-776d-4edd-b56f-cb8a59c9488e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre a színpadon. Köztük volt az esemény fővédnöke Schmitt Pál volt köztársasági elnök is. A No1 Motoros Team és a Schmuck Andor nevével fémjelzett Tisztelet Társasága rendezte meg negyedik alkalommal a találkozót. A résztvevőket arról kérdeztük, milyen ma Magyarországon nyugdíjasnak lenni. Volt, aki szerint ha kevéssel is beérik és nincsenek nagy igényeik, a hátralévő időt egész jól el lehet tölteni. Videó.","shortLead":"A Tánc Világnapján Guinness-rekordot döntöttek az idősek Óbudán: most ropta ugyanis a legtöbb szépkorú egyszerre...","id":"20180429_igy_roptak_a_nyugdijasok_schmitt_pallal_obudan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b45782-776d-4edd-b56f-cb8a59c9488e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f403148b-2f34-4340-acb0-27e0b3fbfc9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_roptak_a_nyugdijasok_schmitt_pallal_obudan","timestamp":"2018. április. 29. 17:40","title":"Így ropták a nyugdíjasok Schmitt Pállal Óbudán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49424a-88f2-44bd-96bd-43002db1dd20","c_author":"Vass Péter","category":"kultura","description":"Lehet, hogy utoljára hangzanak fel autentikus előadásban a Pink Floyd legismertebb számai a napokban indult, május 2-án a magyar fővárosba is megérkező európai turnén. Roger Waters azonban nem csak zenél, hanem politizál is. A cikk szerzője a barcelonai előadást látta.","shortLead":"Lehet, hogy utoljára hangzanak fel autentikus előadásban a Pink Floyd legismertebb számai a napokban indult, május 2-án...","id":"201817__roger_waters__trump_arepulo_diszno__mi_es_ok__bohocok_afalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d49424a-88f2-44bd-96bd-43002db1dd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0665b1-25cb-4c6f-87f0-c02236a11668","keywords":null,"link":"/kultura/201817__roger_waters__trump_arepulo_diszno__mi_es_ok__bohocok_afalon","timestamp":"2018. április. 29. 15:30","title":"A világ populista vezetői Budapesten is megkapják a magukét a Pink Floyd gitárosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","shortLead":"Paris Hilton egy dokumentumfilmben idézi fel a múltja egyik fájdalmas epizódját.","id":"20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a715fd78-6884-4221-b230-a29a2706ea5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf375b8-afb0-4d84-b1d4-75cf86312324","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Az_a_szexvideo_olyan_volt_mintha_megeroszakoltak_volna","timestamp":"2018. április. 29. 20:14","title":"„Az a szexvideó olyan volt, mintha megerőszakoltak volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef455d3d-1876-4879-b526-a28d3f862bd4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Deportivo La Coruna megverésével a Barcelona bajnok lett, a Depor viszont kiesett az első osztályból.","shortLead":"A Deportivo La Coruna megverésével a Barcelona bajnok lett, a Depor viszont kiesett az első osztályból.","id":"20180430_deportivo_barcelona_messi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef455d3d-1876-4879-b526-a28d3f862bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8831f7fb-2488-4235-961e-314a4bd3ef13","keywords":null,"link":"/sport/20180430_deportivo_barcelona_messi","timestamp":"2018. április. 30. 07:25","title":"Messi mesterhármasával bajnok lett a Barcelona, íme a gólok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5b81e-883a-4d13-b3fd-bb3910ad84ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi infografika megmutatja, mire elég 10 GB-nyi adatforgalom, így személyre szabottan lehet eldönteni, kinek, hány GB-ra van szüksége, ha épp nem tartózkodik wifi közelében.","shortLead":"Az alábbi infografika megmutatja, mire elég 10 GB-nyi adatforgalom, így személyre szabottan lehet eldönteni, kinek...","id":"20180429_infografika_10_gb_mobil_adatforgalom_elhasznalasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5b81e-883a-4d13-b3fd-bb3910ad84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39231f2d-619c-4539-8331-543cd9a5ca21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180429_infografika_10_gb_mobil_adatforgalom_elhasznalasa","timestamp":"2018. április. 29. 15:14","title":"De mire elég 10 GB mobil adatforgalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan meghaltak. A terrorcselekmény a titkosszolgálatok épületeinek közelében, a vidékfejlesztési és lakásügyi minisztériumtól nem messze történt. Egy öngyilkos támadó felrobbantott egy pokolgépet, amikor a minisztériumokba a reggeli munkakezdéskor tisztviselők érkeztek. \r

Később a helyszínen összegyűlt emberek, köztük újságírók csoportjához lépett egy másik gyalogos merénylő, aki szintén működésbe hozott egy robbanószerkezetet. Nyolc újságíró meghalt, az áldozatok között volt az AFP francia hírügynökség helyi fotósa Shah Marai is aki 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában. \r

Ez volt az újságírók elleni legvéresebb merénylet a tálibok 2001. decemberi bukása óta - hangsúlyozta a kabuli kettős merényletre reagálva közleményében a Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró jogvédő szervezet, amely szerint tudatosan a sajtót támadták.\r

Az AFP hírigazgatója, Michele Léridon méltatta az újságíró bátorságát, szakmai tudását és nagylelkűségét, aki merényletek tucatjairól tudósított, mielőtt saját maga is a barbárság áldozata lett.\r

A 48 éves Sah Marai 1996 óta dolgozott az AFP kabuli irodájában, tudósított a tálib uralom korszakában, majd a 2001. évi amerikai invázióról, annak valamennyi fontos fejleményéről.\r

\r

\r

","shortLead":"Kettős pokolgépes merényletet követtek el hétfőn az afgán főváros, Kabul központjában melyben legalább huszonhatan...","id":"20180501_Valogatas_a_nehai_Shah_Marai_kepeibol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81048e1a-e6cb-418b-aa83-09b0ffa3c554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0161417c-d12d-44be-b502-c902daf09685","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180501_Valogatas_a_nehai_Shah_Marai_kepeibol","timestamp":"2018. május. 01. 13:10","title":"Válogatás a pokolgépes merényletben elhunyt Shah Marai fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbbf50-7270-4d42-8f44-3660dde2746f","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","timestamp":"2018. április. 30. 20:34","title":"Netanjahu állítja, Irán kijátssza az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]